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Все про:Тернополь (552) топливо (460) ГФС (3387)

 Безлицензионная торговля горючим остановлена в Тернополе, - ГФС

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Тернопольской области совместно с работниками управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГФС в Тернопольской области остановили безлицензионную торговлю топливом на территории областного центра.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" было установлено, что на одной из АЗС г. Тернополя осуществляется розничная торговля горючим без наличия предусмотренной законом лицензии, чем нарушается ст.15 Закона Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" от 19.12.1995 №481/95-ВР.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 44 тыс. 665 литров бензина и дизельного топлива, а также 7,6 тыс. литров сжиженного газа общей ориентировочной стоимостью 1 млн. 450 тыс. грн.

В отношении руководителя предприятия, осуществляющего безлицензионную торговлю, составлен протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ст.164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также смотрите: Налоговой милицией и СБУ ликвидировано подпольное производство горючего на Одесчине, изъято "продукции" на 8,1 млн грн. ФОТОрепортаж

Безлицензионная торговля горючим остановлена в Тернополе, - ГФС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143671
 
 
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За торговлю в рознице без лицензии предусмотрен штраф 250 тыс. грн. !
Какое изъятие и на основании чего? Сбить денег с АЗС ?
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