 Аваков и Нетаньяху обсудили вопросы миграционной политики. ФОТО

Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Арсен Аваков заявил, что благодаря совместной и последовательной работе между двумя правоохранительными ведомствами наших стран, удалось решить проблему пересечения границы между Украиной и Израилем.

"На сегодняшний день нам удалось обеспечить надлежащее отношение к украинским и израильским гражданам во время прохождения пограничного и таможенного контроля, сократить время ожидания обратных рейсов, в случае отказа пересечения границы предоставлять гражданам официальный документ с причиной отказа", - отметил Арсен Аваков.

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В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что тесное двустороннее сотрудничество между МВД Украины и Израиля позволило урегулировать проблемы отказов при пересечении границы.

Помимо этого, силовые ведомства активно сотрудничают в вопросах обеспечения безопасности туристов обеих стран, противодействия незаконному найму и трудоустройству граждан.

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Напомним, в июле Арсен Аваков и министр внутренних дел Израиля Арие Дери подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества, которая должна помочь преодолеть кризисы в связи с массовым отказом во въезде гражданам обеих стран.