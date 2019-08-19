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Все про:Аваков (2847) МВД (7919) Нетаньяху (69)

 Аваков и Нетаньяху обсудили вопросы миграционной политики. ФОТО

Министр внутренних дел Арсен Аваков и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита израильского политика в Киев обсудили вопросы совместных поездок граждан.

Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Арсен Аваков заявил, что благодаря совместной и последовательной работе между двумя правоохранительными ведомствами наших стран, удалось решить проблему пересечения границы между Украиной и Израилем.

"На сегодняшний день нам удалось обеспечить надлежащее отношение к украинским и израильским гражданам во время прохождения пограничного и таможенного контроля, сократить время ожидания обратных рейсов, в случае отказа пересечения границы предоставлять гражданам официальный документ с причиной отказа", - отметил Арсен Аваков.

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В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что тесное двустороннее сотрудничество между МВД Украины и Израиля позволило урегулировать проблемы отказов при пересечении границы.

Аваков и Нетаньяху обсудили вопросы миграционной политики 01

Помимо этого, силовые ведомства активно сотрудничают в вопросах обеспечения безопасности туристов обеих стран, противодействия незаконному найму и трудоустройству граждан.

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Напомним, в июле Арсен Аваков и министр внутренних дел Израиля Арие Дери подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества, которая должна помочь преодолеть кризисы в связи с массовым отказом во въезде гражданам обеих стран.

Аваков и Нетаньяху обсудили вопросы миграционной политики 02

Источник: https://censor.net.ua/n3143669
 
 
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скажите пожалуйста, когда новопреставленный уже перестанет читать по бумажке, а начнет говорить щиро и от себя. Ему же розумков темники пишет...
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"Аваков и Нетаньяху обсудили вопросы миграционной политики...".
Перевожу на "общепонятный" - "Когда "легитимному" припечёт, вы, его, к себе, примете?.. А то в Россию, мы уже одного, отправили...
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А это не фейк от раши ? А как же Азов аваковский? Ой шо-то сдается рашка взбеленится от таких новостей
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А почему на стене висит "левая" картина?
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До ричі картина з "Російського музею" і мені чомусь здається, що у музей повернеться копія. Аваков і Нетаньяху обговорили питання міграційної політики - Цензор.НЕТ 8998
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Дивна стаття... Можна було залишити тільки заголовок і перше фото, яке повністю ілюструє заголовок.
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Житель Иорданської ДолинИ провыв інструктаж: кого чіпати не можна, а кого слід кошмарити.
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Кацап, ти палишся постійно с буквами
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