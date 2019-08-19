Фигуранты дела о трагедии 2 мая в Одессе Долженков и Мефедов вышли под залог.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.Нет".

По словам представителя прокуратуры, ведомство еще не решило, стоит ли обжаловать решение суда, сделавшее возможным такое развитие событий.

По информации депутата Верховной Рады восьмого созыва Александра Белого, установленный за подозреваемых залог был внесен депутатом Рады от Оппозиционной платформы - За життя Николаем Скориком.

В пятницу, 16 августа, Центральный райсуд Николаева продлил арест до 12 октября обвиняемым в участии в антигосударственных действиях в Николаеве Сергею Долженкову ("Капитан Какао") и Евгению Мефедову, но назначил залог в 153 тысячи 680 гривен каждому.

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Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Гражданина России Евгения Мефедова и украинца Сергея Долженкова, которых 18 сентября 2017 года суд в г. Черноморске Одесской области оправдал по "делу 2 мая" в части событий на Греческой площади, в тот же день задержали по новому обвинению (части 2 статьи 110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В итоге, Мефедову и Долженкову полиция сообщила о подозрении в совершении действий, направленных на захват государственной власти, и подготовке к организации массовых беспорядков в Николаеве.

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Речь об участии Евгения Мефедова и Сергея Долженкова в автопробеге из Одессы в Николаев 28 марта 2014 года. В составе пророссийской организации "Одесская дружина" они во время поездки демонстрировали флаги РФ, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивали пророссийские лозунги и таким образом проводили пропаганду сепаратизма среди населения.

Вместе с тем, это уголовное производство с февраля 2019 года рассматривается заново из-за смены судьи.

Добавим, что на данный момент в Николаевском апелляционном суде рассматривается также жалоба на оправдательный приговор по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года, фигурантами которого также являются Долженков и Мефедов.