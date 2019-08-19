Фигуранты дела о трагедии 2 мая в Одессе Долженков и Мефедов вышли под залог.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.Нет".
По словам представителя прокуратуры, ведомство еще не решило, стоит ли обжаловать решение суда, сделавшее возможным такое развитие событий.
По информации депутата Верховной Рады восьмого созыва Александра Белого, установленный за подозреваемых залог был внесен депутатом Рады от Оппозиционной платформы - За життя Николаем Скориком.
В пятницу, 16 августа, Центральный райсуд Николаева продлил арест до 12 октября обвиняемым в участии в антигосударственных действиях в Николаеве Сергею Долженкову ("Капитан Какао") и Евгению Мефедову, но назначил залог в 153 тысячи 680 гривен каждому.
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Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.
Гражданина России Евгения Мефедова и украинца Сергея Долженкова, которых 18 сентября 2017 года суд в г. Черноморске Одесской области оправдал по "делу 2 мая" в части событий на Греческой площади, в тот же день задержали по новому обвинению (части 2 статьи 110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
В итоге, Мефедову и Долженкову полиция сообщила о подозрении в совершении действий, направленных на захват государственной власти, и подготовке к организации массовых беспорядков в Николаеве.
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Речь об участии Евгения Мефедова и Сергея Долженкова в автопробеге из Одессы в Николаев 28 марта 2014 года. В составе пророссийской организации "Одесская дружина" они во время поездки демонстрировали флаги РФ, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивали пророссийские лозунги и таким образом проводили пропаганду сепаратизма среди населения.
Вместе с тем, это уголовное производство с февраля 2019 года рассматривается заново из-за смены судьи.
Добавим, что на данный момент в Николаевском апелляционном суде рассматривается также жалоба на оправдательный приговор по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года, фигурантами которого также являются Долженков и Мефедов.
Цель - деморализация украинцев.....
не может надавить да Луценка?
Електричество заводам папы Бени будет стоить 57 коп киловатт, а нам 1 грн 68 коп.
Это уже Роттердам (-) или ещё Роттердам (+)? Долги Бениным предприятиям списали на 470 млн. Это значит в бюджете денег полно и на повышение зарплат и понижение тарифов уже хватает? В "Центэнерго" с первых чисел июля посажен новый смотрящий от папы Бени, компании WindRoze папы Бени достался контракт и монопольное право на литерные перевозки и прочее, прочее, прочее.
Для покращення жизни одного конкретного папы Бени Зеле значит хватило прав и полномочий, а для воплощения Зелей обещанний типа не хватило?
В травні 2014 року президентом України було обрано Петра Порошенка, в передвиборчій програмі якого реформування судової системи визначалося як одне з ключових завдань.Судова реформа вимагала внесення змін до Конституції України, а також до низки законів, пов'язаних із системою судочинства. Розробкою змін до Основного Закону зайнялася Конституційна Комісія, створена указом президента в квітні 2015 року. У складі комісії працювали понад 60 осіб: юристи, науковці, народні депутати, громадські діячі . Конституційні зміни розроблялися у співробітництві з Венеціанською комісією.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Судова_реформа_в_Україні
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Судова_реформа_в_Україні
Андрей Владимирович Портнов - правозащитник, советник президента Украины Виктора Януковичав 2011-2014 годах, был заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. Руководитель Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства. До этого, с 2005 года по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко. В августе-сентябре 2008 года Портнов по поручению Юлии Тимошенко работал над совместными с Партией регионов законопроектами, которые ослабляли власть президента Ющенко. Занимался сопровождением газовых контрактов в Москве в 2009 году. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)
В травні 2014 року президентом України було обрано Петра Порошенка, в передвиборчій програмі якого реформування судової системи визначалося як одне з ключових завдань.Судова реформа вимагала внесення змін до Конституції України, а також до низки законів, пов'язаних із системою судочинства. Розробкою змін до Основного Закону зайнялася Конституційна Комісія, створена указом президента в квітні 2015 року. У складі комісії працювали понад 60 осіб: юристи, науковці, народні депутати, громадські діячі . Конституційні зміни розроблялися у співробітництві з Венеціанською комісією.
Петя ініціював судову реформу, взяв на себе всю відповідальнісь, створив Конституційну комісію, в його передвиборчій програмі якого реформування судової системи визначалося як одне з ключових завдань, мав свою кишенькову коаліцію, у ВР прийняли необхідні зміни до конституії.. Головою Адміністрації Президента було призначено Бориса Ложкіна... Його заступником став Олексій Філатов...Головним завданням Олексія Філатова на державній службі стало забезпечення проведення судової реформи. Він виступав координатором Ради з питань судової реформи - консультативно-дорадчого органу при президенті України. До її складу увійшли міністри, голови судів, юристи, правозахисники, науковці, громадські діячі.
президентом України було обрано Петра Порошенка, в передвиборчій програмі якого реформування судової системи визначалося як одне з ключових завдань.
Ну звичайно, якщо зебєней це влаштовує, то все гаразд!
(Саме в задуп'ях - а-ля Кот-д'Івуар або Гондурас).
Символічно.
Схоже, такими темпами скоро стане актуальним оцей яблучний SPAS
Щира украинка.
За голодомор.
Похоже снова нужны исполнители для очередной кровавой провокации против народа Украины , после чего будет Минские соглашения - 3, Поистине у нас еще и внутренний конфликт, помимо России, между населением Украины и властью , которая организовывает провокации или вообще...
Талмуд ему в ухо.
Штраф, батенька, тико штраф.