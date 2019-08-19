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Все про:залог (349) Мефедов (4) Долженков Сергей (8)

 Фигуранты дела о трагедии 2 мая в Одессе Долженков и Мефедов вышли под залог

Фигуранты дела о гибели людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года Евгений Мефедов и Сергей Долженков в понедельник, 19 августа вышли на свободу под залог.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.Нет".

По словам представителя прокуратуры, ведомство еще не решило, стоит ли обжаловать решение суда, сделавшее возможным такое развитие событий.

По информации депутата Верховной Рады восьмого созыва Александра Белого, установленный за подозреваемых залог был внесен депутатом Рады от Оппозиционной платформы - За життя Николаем Скориком.

В пятницу, 16 августа, Центральный райсуд Николаева продлил арест до 12 октября обвиняемым в участии в антигосударственных действиях в Николаеве Сергею Долженкову ("Капитан Какао") и Евгению Мефедову, но назначил залог в 153 тысячи 680 гривен каждому.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Трое неизвестных подожгли цветы, принесенные к Дому профсоюзов в Одессе в память о погибших 2 мая 2014 года. ВИДЕО

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Гражданина России Евгения Мефедова и украинца Сергея Долженкова, которых 18 сентября 2017 года суд в г. Черноморске Одесской области оправдал по "делу 2 мая" в части событий на Греческой площади, в тот же день задержали по новому обвинению (части 2 статьи 110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В итоге, Мефедову и Долженкову полиция сообщила о подозрении в совершении действий, направленных на захват государственной власти, и подготовке к организации массовых беспорядков в Николаеве.

Также на Цензор.НЕТ: ГПУ продолжает выяснять стояли ли за бездействием одесских правоохранителей 2 мая 2014 г. иностранные спецслужбы, - Горбатюк

Речь об участии Евгения Мефедова и Сергея Долженкова в автопробеге из Одессы в Николаев 28 марта 2014 года. В составе пророссийской организации "Одесская дружина" они во время поездки демонстрировали флаги РФ, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивали пророссийские лозунги и таким образом проводили пропаганду сепаратизма среди населения.

Вместе с тем, это уголовное производство с февраля 2019 года рассматривается заново из-за смены судьи.

Добавим, что на данный момент в Николаевском апелляционном суде рассматривается также жалоба на оправдательный приговор по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года, фигурантами которого также являются Долженков и Мефедов.

Источник: https://censor.net.ua/n3143668
 
   
 Топ комментарии
 
Ну так малоросы к власти пришли, не сидеть же своим...
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массово отпускают сепаров и агентов ФСБ по всей Украине.....
Цель - деморализация украинцев.....
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ну в мариуполе ж сепару ничего кроми зеленки и сока не сделали. Вот и эти будут себя чувствовать как рыба в воде. Зеилам, как говорится, на потеху
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Ну так малоросы к власти пришли, не сидеть же своим...
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ну в мариуполе ж сепару ничего кроми зеленки и сока не сделали. Вот и эти будут себя чувствовать как рыба в воде. Зеилам, как говорится, на потеху
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массово отпускают сепаров и агентов ФСБ по всей Украине.....
Цель - деморализация украинцев.....
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а чем занимались прокуроры и суды последние пять(!) лет????????
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ох уж этот Петро Порошенко, никак, зараза, не успокоится. До сих пор не дает новопреставленному поруководить спокойно)))
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"поруководить" ГДЕ? в прокуратуре?? так там луцик "руководит"...пока
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ну а почему зебилище с таким выражением своей заточки,
Фігуранти справи про трагедію 2 травня в Одесі Долженков і Мефьодов вийшли під заставу - Цензор.НЕТ 2019

не может надавить да Луценка?
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успокойтесь - этот "метод" "работы" прошлой "власти". где они теперь, ни мне вам об'яснять.
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э, вы что телек не смотрите? зебиленский как гопник с кривауга рога только так с людьми и общается сейчас, на повышенных тонах и без аргументов, быдловато кароче и по хамски... в стиле сам дурак
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"прямой", "5канал" а так же "112" "ньюсван", "1+1", "окна", "орт", "ртр", "вести" - НЕ СМОТРЮ.
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Глава СБУ свой, глава СНБО свой, глава ГБР свой, глава МВД свой, глава ВККС свой, замы генпрокурора еще до выборов поклялись в верности прямо на 1+1 у Мосейчук. Главы всех контролирующих органов типа ДФС и прочее - свои. Кто мешает Зеле наводить порядок, работать с судами и менять правила так-же, как новодится гэшефт для его папы Бени?

Електричество заводам папы Бени будет стоить 57 коп киловатт, а нам 1 грн 68 коп.
Это уже Роттердам (-) или ещё Роттердам (+)? Долги Бениным предприятиям списали на 470 млн. Это значит в бюджете денег полно и на повышение зарплат и понижение тарифов уже хватает? В "Центэнерго" с первых чисел июля посажен новый смотрящий от папы Бени, компании WindRoze папы Бени достался контракт и монопольное право на литерные перевозки и прочее, прочее, прочее.

Для покращення жизни одного конкретного папы Бени Зеле значит хватило прав и полномочий, а для воплощения Зелей обещанний типа не хватило?
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вытри сопли и перестань причитат! ты ж хочешь "по закону" для себя любимого? так почему "по беспределу" желаешь в отношении других??
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Подотрись и подмойся, почитай умные книжки, а потом уже изрыгай тут свои мысли, чтобы не выглядеть таким дебилом. У Зели сейчас абсолютная власть в стране, от слова СОВСЕМ. И уже никто ему не мешает наводить порядок согласно законов. Было бы желание, а не пустой треп. Но пока только хорошо выходит увеличивать гэшефт для любимого папы Бени.
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По событиям в Одессе их давно оправдали! Порохоботы проснулись и обнаружили зраду только когда их оторвали от корыта. Всего было оправдано и выпущенно больше сотни задержанных 2-го мая. При Порошенко, уточню на всякий случай.
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да, но выпустиле их почему при власти новопреставленного президента, а не за каденции Петра Алексеевича.
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Их не только выпустили (без залога!) при Порошенко, но и полностью оправдали. Потом уже взяли по другому делу, не имеющему к 2 мая никакого отношения. Ну вы реально как страусы, только вместо песка шоколад.
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При Порошенко вату и зажарили 2 мая, уточню на всякий случай
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я вообще за то что бы второе мая был праздником и его сделали выходным вместо 9го мая. День жженой ваты так сказать!!!!! развалинами дома профсоюзов так сказать)
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Да ты что? Опять - как говорил клоун - все решили без нас? Зебилы не при чем?
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И, как я понимаю, портнов тоже решил вернуться еще при порошенко, а то, что вернулся после того, как стало известно что клоун побеждает - то случайность?
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Ти не відпопів хто проводив судову реформу. Тоді я скажу.
В травні 2014 року президентом України було обрано Петра Порошенка, в передвиборчій програмі якого реформування судової системи визначалося як одне з ключових завдань.Судова реформа вимагала внесення змін до Конституції України, а також до низки законів, пов'язаних із системою судочинства. Розробкою змін до Основного Закону зайнялася Конституційна Комісія, створена указом президента в квітні 2015 року. У складі комісії працювали понад 60 осіб: юристи, науковці, народні депутати, громадські діячі . Конституційні зміни розроблялися у співробітництві з Венеціанською комісією.
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Поздравляем зебилов! Вы сделали это вместе Фігуранти справи про трагедію 2 травня в Одесі Долженков і Мефьодов вийшли під заставу - Цензор.НЕТ 8634
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Та ясно що зебіли винні. Але судову реформу хто проводив ? Судова реформа вимагала внесення змін до Конституції України, а також до низки законів, пов'язаних із системою судочинства. Розробкою змін до Основного Закону зайнялася Конституційна Комісія, створена указом президента в квітні 2015 року. У складі комісії працювали понад 60 осіб: юристи, науковці, народні депутати, громадські діячі . Конституційні зміни розроблялися у співробітництві з Венеціанською комісією.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Судова_реформа_в_Україні
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Что, пришла методичка отмазывать клоуна и говорить, что во всем виноваты попередники?
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Ні, пєтюшки отримали вказівки звинувачувати в своїх бочинах наступнікоф.
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Не істери, яка методичка? Я за зеленського не голосував. Це - історичні факти від яких не відмахнешся просто так. А тобі правда очі коле що саме петя винний у провалі судової реформи?
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Судова_реформа_в_Україні
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Всі попередники за роки незалежності разом і 20 відсотків не зробили, від того доброго, що для України зробила минула влада. Невже не ясно, все що було зроблено зустрічало величезний спротив з боку чиновницького апарату? Влада могла закрутити ще міцніше гайки для ригівськой і ватной гопоти, але не зробила це і це її помилка, бо з одного боку боялася відкритого втручання військ рф, з другого всі ці портнови, новінські, добкіни, шарії з гепами тихо сиділи під лавкою чекаючи на зміну української влади і дочекалися. Гетьманізм українців завжди губив і розділяв, бо не здатні на єдність, навіть перед обличчям ворога і ворог це добре знає і використовує весь час
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а в это время луценка интервью раздает! позорище - "реформированная" "прокуратура" и "суды" за пять(!) лет дали грандиозный "результат" - 0(зеро)!!!!
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Ну вот как то портновы не возвращались и эти сидели.
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А те що лише один Портнов десь по світу вештався, а вся ригоанальна братія, після договорняків з сивочолим легінем, комфортно почувала себе в ненависній їм Україні, тебе, соєвий сраколиз, не бентежить?
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Нафтоле, що означає слово "соєвий"? Це ніщеброд, який не може дозволити собі купити шоколаду та м'яса і краде в супермаркеті соєві батончики і соєві консерви. Хіба не так?
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Потужно реформированные суды жгут))))))
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ну кто принимал судебную реформу с новыми процессуальными кодексами? Петр 5
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Та зрозуміло, що потужна реформа. Але чому ж вони, саме з приходом нової влади, все сепарське сміття випускають? Оце питання ...
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У нас что, судебная ветка власти сменилась? Там везде старые кадры сидят.
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Ага. Кадри сепара портнова. Варто нагадати чий це товариш? Ви чули, щоб презЕ, чи його оточення жалілися на роботу суддів, чи судів, чи реформу? Апеляцію на рішення суду подавать будуть, чи його прийняли за вимогою портнова? Отож
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Портнова не знаю. Знаю, что Порпошенко - основатель партии регионов, министр экономики при Януковиче, проворовавшийся секретарь РНБО при Ющенко и т.д. И суды - его.
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Лукавите. Фігуранти справи про трагедію 2 травня в Одесі Долженков і Мефьодов вийшли під заставу - Цензор.НЕТ 9476 "Богдан: Портнов - мой многолетний друг".
Андрей Владимирович Портнов - правозащитник, советник президента Украины Виктора Януковичав 2011-2014 годах, был заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. Руководитель Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства. До этого, с 2005 года по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко. В августе-сентябре 2008 года Портнов по поручению Юлии Тимошенко работал над совместными с Партией регионов законопроектами, которые ослабляли власть президента Ющенко. Занимался сопровождением газовых контрактов в Москве в 2009 году. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)
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Судді, дивлячись на лузера Порошенка зрозуміли, що Акело промахнувся, от і відчули себе занадто незалежними.
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Правда? Фігуранти справи про трагедію 2 травня в Одесі Долженков і Мефьодов вийшли під заставу - Цензор.НЕТ 8072 Хіба зараз Порошенко президент? Фігуранти справи про трагедію 2 травня в Одесі Долженков і Мефьодов вийшли під заставу - Цензор.НЕТ 4184 До влади прийшов лузер, за вашим твердженнм, і судді "відчули себе занадто незалежними."
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И раньше выпускали. А добровольцев сажали. При Порошенко. Просто у вас избирательное зрение.
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І скількох добровольців ЗЁ вже випустив?
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Зелібоби вітаю, затягуйте мантру про Пороха, та "його" суди.
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Судову реформу хто проводив?
В травні 2014 року президентом України було обрано Петра Порошенка, в передвиборчій програмі якого реформування судової системи визначалося як одне з ключових завдань.Судова реформа вимагала внесення змін до Конституції України, а також до низки законів, пов'язаних із системою судочинства. Розробкою змін до Основного Закону зайнялася Конституційна Комісія, створена указом президента в квітні 2015 року. У складі комісії працювали понад 60 осіб: юристи, науковці, народні депутати, громадські діячі . Конституційні зміни розроблялися у співробітництві з Венеціанською комісією.
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Хорош подвывать. Один человек реформы не проводит. Если тебе мозгов не хватает самому это понять. Общество ватных зебилов оказалось не готово к реформам и саботировало их. Порошенко здесь ни при чем
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Не дивує відповідь порохобота коли чорне називають білим...Я не я і хата не моя. Не дарма петя програв вибори зеленому чоловічку. А петя і не був один- в нього був цілий апарат який жер жер за гроші платників податків, петя ініціював судову реформу, взяв на себе всю відповідальнісь, створив Конституційну комісію, в його передвиборчій програмі якого реформування судової системи визначалося як одне з ключових завдань, мав свою кишенькову коаліцію, у ВР прийняли необхідні зміни до конституії.. Головою Адміністрації Президента було призначено Бориса Ложкіна... Його заступником став Олексій Філатов...Головним завданням Олексія Філатова на державній службі стало забезпечення проведення судової реформи. Він виступав координатором Ради з питань судової реформи - консультативно-дорадчого органу при президенті України. До її складу увійшли міністри, голови судів, юристи, правозахисники, науковці, громадські діячі.
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Владік, "адін чєлавек рєформи нє праводіт", то якого біса ти вимагаєш від одного Зеленського змін за два дні, якщо твій вождь вибудовував схеми п"ять років?
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Так петя і проводив! президентом України було обрано Петра Порошенка, в передвиборчій програмі якого реформування судової системи визначалося як одне з ключових завдань....
Петя ініціював судову реформу, взяв на себе всю відповідальнісь, створив Конституційну комісію, в його передвиборчій програмі якого реформування судової системи визначалося як одне з ключових завдань, мав свою кишенькову коаліцію, у ВР прийняли необхідні зміни до конституії.. Головою Адміністрації Президента було призначено Бориса Ложкіна... Його заступником став Олексій Філатов...Головним завданням Олексія Філатова на державній службі стало забезпечення проведення судової реформи. Він виступав координатором Ради з питань судової реформи - консультативно-дорадчого органу при президенті України. До її складу увійшли міністри, голови судів, юристи, правозахисники, науковці, громадські діячі.
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От той соєвий. Реформу провів, Фігуранти справи про трагедію 2 травня в Одесі Долженков і Мефьодов вийшли під заставу - Цензор.НЕТ 2478 а беззаконників в мантіях Вовочці перевиховувати й порядними робити? Фігуранти справи про трагедію 2 травня в Одесі Долженков і Мефьодов вийшли під заставу - Цензор.НЕТ 9745 Чи портнову довірити це завдання?
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По суті фактів, що доводять провину парашенка за провал судової реформи, є що сказати ?
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Зебіле, який з пунктів судової реформи вас не влаштовує?
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Як все просто!!! І як же Венеціанська комісія? Погодилася чи ні?
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Розумію, що для тебе забагато букоф - дислексія 😊
президентом України було обрано Петра Порошенка, в передвиборчій програмі якого реформування судової системи визначалося як одне з ключових завдань.
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Я так розумію що на моє питання у тебе немає відповіді! Чи є?
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Порошенківські суди та прокуратура за 5 років нікого із злочинців не посадили!!! Тільки тягли час та саботували чекаючи зміни вітру та вчасного розвороту назад. Я не кажу, що виборці зеленського кращі, я кажу, що в нас ідіоти і ті хто голосував за порошенка і за зеленського і за бойка. То ж дебілів абсолютна більшість! З чим вас і вітаю...
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Жду Азирова Килю! Скучаю по лингвисту, блин. Думаю, скоро, хотя бы в Донецке, для начала.
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По событиям в Одессе они были оправданы и отпущены без всяких залогов еще год назад при Порошенко, так что порохоботы могут засунуть свою сою себе в шоколадный глаз. Сейчас их судят только по Николаеву.
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"Речь об участии Евгения Мефедова и Сергея Долженкова в автопробеге из Одессы в Николаев 28 марта 2014 года. В составе пророссийской организации "Одесская дружина" они во время поездки демонстрировали флаги РФ, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивали пророссийские лозунги и таким образом проводили пропаганду сепаратизма среди населения. Источник: https://censor.net.ua/n3143668"
Ну звичайно, якщо зебєней це влаштовує, то все гаразд!
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Еще раз для тупых - это до 2 мая было за месяц, по событиям 2 мая их полностью оправдали и отпуситили при Порошенко. Только у порохоботов в то время был язык шоколадом занят.
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Тобто зараз тебе, як зебіла, все влаштовує! Тоді навіщо писати такі довгі речення? Фігуранти справи про трагедію 2 травня в Одесі Долженков і Мефьодов вийшли під заставу - Цензор.НЕТ 5229 Фігуранти справи про трагедію 2 травня в Одесі Долженков і Мефьодов вийшли під заставу - Цензор.НЕТ 1136
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для зедіотів72 байки про корупцію, а під шумок до капітуляціі і узкого мірка готують єкз Украіну
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Таке може бути тільки в нас. В краю не ляканих ідіотів. Я не можу собі уявити ще якогось місця на землі, де таке можливе!
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Хіба що в задуп'ях Африки або Латинської Америки.
(Саме в задуп'ях - а-ля Кот-д'Івуар або Гондурас).
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Я жодного разу не релігійна людина, але... У православних сьогодні яблучний Спас?
Символічно.
Схоже, такими темпами скоро стане актуальним оцей яблучний SPAS
Фігуранти справи про трагедію 2 травня в Одесі Долженков і Мефьодов вийшли під заставу - Цензор.НЕТ 6356
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Давно вже актуальний... Лишилось тіко розмалювати.
Фігуранти справи про трагедію 2 травня в Одесі Долженков і Мефьодов вийшли під заставу - Цензор.НЕТ 5619
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Зелилы, а когда уже хряк бЄглый в качЄстве жертвы вернЬЙОЦА в Украину?
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Итак, первый нумер, после дона пэдро, - валерия гонтарева.
Щира украинка.
За голодомор.
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Фигуранты дела о трагедии 2 мая в Одессе Долженков и Мефедов вышли под залог.

Похоже снова нужны исполнители для очередной кровавой провокации против народа Украины , после чего будет Минские соглашения - 3, Поистине у нас еще и внутренний конфликт, помимо России, между населением Украины и властью , которая организовывает провокации или вообще...
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Спасибо зебилы, вы сделали это вместе...
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Хто небудь може пояснити,а чому не можна просто взяти,і засудити цих особєй згідно існуючого законодавства? А,зрозуміло,в нас же судова рехворма... і вона,пля,таки діє... штепа,допа,гєпа, і іже з ними,ла-ла-ла-ла...
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Потому, что нет такого закона, сажать за флажки.
Штраф, батенька, тико штраф.
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Есть шанс выйти на свободу у Николая Бутрименко который в конце июля 2014 года заманил под предлогом оказания помощи 16 бойцов 3-го полка спецназа, а затем вызвал террористов. В результате боя 12 бойцов были убиты, а 4 попали в плен. Суд состоится в Запорожском областном апелляционном суде 23.09. Хороший подарочек зевласть нам готовит на День Независимости.
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