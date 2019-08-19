 У Госэкоинспекции новый руководитель, вместо Яковлева ее возглавил Сергиенко

Как отмечается в распоряжении правительства № 631-р от 14 августа 2019 года, Яковлев отстранен от должности на время проведения служебного расследования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно распоряжению № 632-р, главой Госэкоинспекции стал главный государственный инспектор по охране окружающей природной среды Столичного округа Юрий Сергиенко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Кабинет министров принял решение ликвидировать Государственную экологическую инспекцию Украины, а вместо этого создать Государственную природоохранную службу.

Читайте на Цензор.НЕТ: Потери от неправомерной деятельности экоинспекторов в портах составляли до 200 млн долларов в год, - Нефьодов

Напомним, в июне 2018 комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы года открыла дисциплинарное производство в отношении и.о. главы, первого замглавы Госэкоинспекции Игоря Яковлева. Причиной производства, по предварительным данным, стали нарушения Яковлевым закона "О государственной службе", игнорирование им обращений госслужащих и связанные с ним судебные разбирательства.