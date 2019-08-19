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Все про:Госэкоинспекция (63) Кабмин (11082)

 У Госэкоинспекции новый руководитель, вместо Яковлева ее возглавил Сергиенко

Кабинет министров Украины уволил первого замглавы, и.о. главы Государственной экологической инспекции (Госэкоинспекция) Игоря Яковлева. Новым главой ведомства стал Юрий Сергиенко.

Как отмечается в распоряжении правительства № 631-р от 14 августа 2019 года, Яковлев отстранен от должности на время проведения служебного расследования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно распоряжению № 632-р, главой Госэкоинспекции стал главный государственный инспектор по охране окружающей природной среды Столичного округа Юрий Сергиенко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Кабинет министров принял решение ликвидировать Государственную экологическую инспекцию Украины, а вместо этого создать Государственную природоохранную службу.

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Напомним, в июне 2018 комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы года открыла дисциплинарное производство в отношении и.о. главы, первого замглавы Госэкоинспекции Игоря Яковлева. Причиной производства, по предварительным данным, стали нарушения Яковлевым закона "О государственной службе", игнорирование им обращений госслужащих и связанные с ним судебные разбирательства.

Источник: https://censor.net.ua/n3143667
 
 
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МR‏ @mr_MakRa 3 часа назад

Еееей, паростки, стовбур, квітки на хліб не немажеш!!!
Вже он в моєму інертному оточенні дивуються, що коїться з фруктами/овочамиі цінами на нихУ Госэкоинспекции новый руководитель, вместо Яковлева ее возглавил Сергиенко - Цензор.НЕТ 8132 "Всьо жє атлічно! мір/дружба/жвачка, доляр падаєт, а цени какого то х*я растут білядь, шо такое!?У Госэкоинспекции новый руководитель, вместо Яковлева ее возглавил Сергиенко - Цензор.НЕТ 8132"
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Пришло новое рыло... Ой, извиняюсь, "лицо".. И нарезало задачу - "Борьбу за экологию, поднять на 300.. 500...1000 баксов... В зависимости о "смачности куска""... Оно же, "голодное"... ему нужно "морду откормить"...
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