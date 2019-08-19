 Украина делает большой вклад в борьбу с антисемитизмом, – Нетаньяху

Об этом он сказал понедельник, выступая в Бабьем Яре в Киеве вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс Украина.
"Убийства в Бабьем Яре позволили нацистам дальше убивать евреев по всей Украине. Евреи не одну сотню лет жили по соседству с украинцами. Они создавали общины, партии, движения хасидизма и сионизма. И всё это в течение тысячи лет. И всё, что создавалось такое длительное время, было в один момент уничтожено нацистами", - сказал израильский премьер-министр.
Нетаньяху указал, что евреи никогда не забудут эти преступления, при этом всегда будут помнить поступки праведников мира, которые рисковали своей жизнью и своих семей, чтобы спасти евреев.
Он поблагодарил президента и правительство Украины за сохранение памяти о трагедии Бабьего Яра. "Вы действительно делаете большой вклад в борьбу с антисемитизмом", - подчеркнул он.
Премьер Израиля также отметил, что трагедия Бабьего Яра сделала евреев сильнее, и "из народа убитых они превратились в сильное и гордое государство".
Хотя все что нас не убивает делает сильнее.
Правильно господин премьер?
Выживший в уме
@Hlopak_6 ч
Цены на нефть снова растут. Причина? Йеменские хуситы (повстанцы), поддерживаемые РФ, атаковали нефтяное месторождение Al-Shaybah и НПЗ Aramco в Саудовской Аравии. До целей было более 1200 км, достать их можно было только ракетами "Скад" или "Искандер", которых у хуситов нет...
WARTIME @wartime_info 1 час назад
Турецкая колонна попала под российское бомбардировки в Сирии: трое погибших
...революцию и голодомор, между делом..
Кстати, у ПРохоботов визит Нетаньяху в Украину візівает схожие ємоции... совпадение. однозначно.
Побудут и поедут домой.
- Соломон Маркович, а и как вы себе понимаете антисемитизм?
- а шо тут понимать? это когда о нас говорят без восторга!
Найдется ли через год в Украине такой праведник , который спасет Зеврея от народного гнева...
Источник: https://censor.net.ua/n3143662
Этот приезжий еврей обещает что это будет решать кнессет после выборов.
Парни, вы там у себя в палестинах разберитесь, кто семит, а кто анти...
Кстати, когда украинец станет президентом израиля?
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*****, знову львів"ян в антисемітизмі звинуватять !