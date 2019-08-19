 Полицейские Луганщины с начала года изъяли более 1,6 тыс. гранат, 55,5 тыс. патронов, десятки гранатометов, мин и зарядов к РПГ. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Оружие изымалось из схронов, у торговцев оружием и при попытке пересылки и перевозки. Всего за семь месяцев 2019 года из незаконного оборота полицейские изъяли: 1634 гранаты; 21 гранатомет; 14 автоматов; 55,5 тыс. патронов различного калибра; почти 18 кг взрывчатки; 123 выстрела к РПГ; 44 мины", - сказано в сообщении.

Кроме того, отмечают в ведомстве, полицейские Луганщины изымали пистолеты, самодельное оружие, огнемет, запалы, детонаторы и порох.

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