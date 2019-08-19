 Нарушение требований пожарной безопасности: Нацполиция озвучила рабочую версию причины пожара в одесском отеле "Токио Стар"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"По результатам судебно-медицинского обследования причина смерти всех погибших - отравление продуктами горения. Поэтому из всех выдвинутых первоочередных версий произошедшего рабочей остается версия о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент полицейские установили личности шести погибших.

В частности, двое из них - жители Одесской области (парень 2002 г.н. и девушка 2001 г.н.), двое - киевляне (муж 1995 г.н. и женщина 1996 г.н.), 58-летний житель Днепропетровщины и 73-летняя гражданка Австралии.

Меры по идентификации личностей еще трех погибших, среди которых один ребенок, продолжаются.

Одновременно отмечается, что владельцу сгоревшего одесского отеля Вадиму Черному сообщено о подозрении. Ему инкриминируют нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ст.270 ч.2 УКУ). "Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавили в МВД.

Пока других подозреваемых в уголовном производстве нет.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.