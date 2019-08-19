 Искусственное разъединение НАБУ и ГБР подрывает эффективность и порождает конкуренцию ведомств, - Луценко

Как рассказал в интервью Цензор.НЕТ генпрокурор Юрий Луценко, следующий шаг реформы ГПУ - отказ от функций следствия. "С ноября следствие ГПУ должно быть окончательно отменено, а дела переданы в НАБУ или ГБР. Во-первых, это норма Конституции еще 1996 года. Но всегда находились желающие как-то ее временно, в переходных положениях определить. Надеюсь, что мой преемник не посягнет на это и в ноябре мы окончательно будем знать, что есть прокуратура с функциями процессуального руководства и поддержания обвинения, а есть следственные подразделения в виде ГБР, СБУ, полиции и тому подобного. И никто не помышляет снова соединить эти две функции. Соединение этих функций приводит опять-таки к политическим и бизнес-репрессиям и в ГПУ в виде плохо замаскированного НКВД", - заметил генпрокурор.

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По его мнению, внутренние изменения лучше завершить двумя важнейшими шагами: "Первое - объединить НАБУ и ГБР, искусственность разъединение которых подрывает эффективность и порождает конкуренцию ведомств. ГБР должны расследовать все дела, а при выходе на чиновников категории А - передавать дело своим коллегам. И второе - создать Службу финансовой безопасности, ликвидировав экономические функции МВД и СБУ. Этого давно требует бизнес, замученный визитами 5-6 подразделений различных ведомств".

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