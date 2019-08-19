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 Политика Украины, Общество
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Все про:НАБУ (2841) ГПУ (9290) Луценко (7577) реформы (3353) ГБР (505)

 Искусственное разъединение НАБУ и ГБР подрывает эффективность и порождает конкуренцию ведомств, - Луценко

С ноября следствие Генпрокуратуры должно быть окончательно отменено, а дела переданы в НАБУ или ГБР.

Как рассказал в интервью Цензор.НЕТ генпрокурор Юрий Луценко, следующий шаг реформы ГПУ - отказ от функций следствия. "С ноября следствие ГПУ должно быть окончательно отменено, а дела переданы в НАБУ или ГБР. Во-первых, это норма Конституции еще 1996 года. Но всегда находились желающие как-то ее временно, в переходных положениях определить. Надеюсь, что мой преемник не посягнет на это и в ноябре мы окончательно будем знать, что есть прокуратура с функциями процессуального руководства и поддержания обвинения, а есть следственные подразделения в виде ГБР, СБУ, полиции и тому подобного. И никто не помышляет снова соединить эти две функции. Соединение этих функций приводит опять-таки к политическим и бизнес-репрессиям и в ГПУ в виде плохо замаскированного НКВД", - заметил генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая команда планирует вернуть диктаторские полномочия генпрокурору, то есть он сам сможет всех принимать и всех снимать, - Луценко

По его мнению, внутренние изменения лучше завершить двумя важнейшими шагами: "Первое - объединить НАБУ и ГБР, искусственность разъединение которых подрывает эффективность и порождает конкуренцию ведомств. ГБР должны расследовать все дела, а при выходе на чиновников категории А - передавать дело своим коллегам. И второе - создать Службу финансовой безопасности, ликвидировав экономические функции МВД и СБУ. Этого давно требует бизнес, замученный визитами 5-6 подразделений различных ведомств".

Читайте полное интервью: Юрій Луценко: "У мене були добрі стосунки з Порошенком, але там, де він не правий, я казав "ні", і достатньо часто в радикальних виразах"

Источник: https://censor.net.ua/n3143655
 
 
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А говорили, что алкоголик... Всё знает, всё понимает, потому и чинил саботаж
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Югик ты кружку не прячь , скоро она тебе пригодиться
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Помницца его рассказ у Гордона, как он срок мотал, со смотрящими ботал и самосовершенствовался читая книги, не смотря на цирроз и принудительное кормление (не грудью). Только тогда вор в законе спросил: "Ты министр внутренних дел?"... А сейчас уже будет генеральный прокурор! Ржу)
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"Беда,коль пироги начнет печи сапожник,а сапоги тачать пирожник"... Басня "Щука и Кот." И.А.Крылов.
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Я не соя, но у меня предложение. Если бывший комсомольский активист Югик посадит Порки, ему конфискация и условный срок! И ящик виски!
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Большего дибилизма алкоголик и придумать не мог!
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Кто к нему ещё прислушивается? Он сам с собою разговаривает?
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А чем плоха конкуренция? Наоборот она нужна. Вспомните, о чём я говорил в 2014 году - что должна быть полиция и милиция и они бы давным давно уже самоочистились, если бы колбасили друг друга. И вот дай Боже здесь появится конкуренция. Это будет отлично. И коррупционный клубок начнёт разматываться.
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