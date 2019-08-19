 Украина ратифицирует соглашение с Израилем о выплате пенсий, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

Соглашение, о котором идет речь, распространяется на бывших украинских пенсионеров, инвалидов и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, репатриировавшихся в Израиль после 24 августа 1991 года. Начисление пенсий будет проходить в соответствии с действующим в Украине пенсионным законодательством. Соглашение вступит в силу после его ратификации депутатами Верховной Рады Украины и утверждения президентом Украины.

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Кроме того, обязательства по выплате пенсий берет на себя не только Украина, но и Израиль – для проживающих в Украине израильтян, тех, кто, к примеру, получает пособие по инвалидности от Института национального страхования или другие виды вспомоществования.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 19 августа прибыл в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.