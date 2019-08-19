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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2496) Нетаньяху (69) пенсия (1841)

 Украина ратифицирует соглашение с Израилем о выплате пенсий, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху ратифицировать соглашение о выплате пенсий, которое было подписано еще в 2008 году, и попросил передать ему точную информацию по этому вопросу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

Соглашение, о котором идет речь, распространяется на бывших украинских пенсионеров, инвалидов и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, репатриировавшихся в Израиль после 24 августа 1991 года. Начисление пенсий будет проходить в соответствии с действующим в Украине пенсионным законодательством. Соглашение вступит в силу после его ратификации депутатами Верховной Рады Украины и утверждения президентом Украины.

Читайте также: Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа, - Зеленский. ВИДЕО

Кроме того, обязательства по выплате пенсий берет на себя не только Украина, но и Израиль – для проживающих в Украине израильтян, тех, кто, к примеру, получает пособие по инвалидности от Института национального страхования или другие виды вспомоществования.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 19 августа прибыл в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: https://censor.net.ua/n3143651
 
 
 Топ комментарии
 
зеля озаботился своим будущим, - похвально)
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После 1991 года . Простите а сколько же они проработали на Украину? Год? Два? Если для наших пенсионеров которые тут живут постоянно придумали реформу по которой ту пенсию не дождёшься и стаж считать хотят с 2000 года.
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Начисление пенсий будет проходить в соответствии с действующим в Украине пенсионным законодательством.

Сказали, что маланцы, которые отпетляли в израиль, будут получать украинскую пенсию.. Украина ратифицирует соглашение с Израилем о выплате пенсий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9092
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После 1991 года . Простите а сколько же они проработали на Украину? Год? Два? Если для наших пенсионеров которые тут живут постоянно придумали реформу по которой ту пенсию не дождёшься и стаж считать хотят с 2000 года.
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самый атас это то, что как выбрали Зелю, Украина в два раза быстрей развиваться начала ахахаха


журнашлюхам не нравилось что их называют Дорогеньки, ну теперь пусть на тупую овцу отзываются ахаха


сегодня просто праздник перлов
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зеля озаботился своим будущим, - похвально)
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Начисление пенсий будет проходить в соответствии с действующим в Украине пенсионным законодательством.

Сказали, что маланцы, которые отпетляли в израиль, будут получать украинскую пенсию.. Украина ратифицирует соглашение с Израилем о выплате пенсий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9092
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вот поэтому их и во всем мире ненавидят- только бы нае -ать
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Украина все ратифицирует, особенно при Зеле.
А Израиль как не признавал Голодомор геноцидом, так и не признает. Не за этим они приехали. Их свое волнует. И Зелю ихнее. В случае чего туда и смоется, на родину
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Кроме того, обязательства по выплате пенсий берет на себя не только Украина, но и Израиль - для проживающих в Украине израильтянИсточник: https://censor.net.ua/n3143651
Ну да, вот только в Израиле таких тысячи а в Украине попробуй найди.
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Украина ратифицирует соглашение с Израилем..
Ну наконец-то.. Теперь все все израильтяне, которые переехали жить в Украину будут получать пенсию из Израиля...
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Уж как мы за них рады...
А что от этого Украине, кроме брошенного на землю кусочка нашего же хлеба.
Без таких вот кусочков во время голодомора умирали миллионы украинцев
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... Украина берёт на себя обязательство .. Это весь визит ? .
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Вова, это главное в визите. А дурики пусть обсуждают, роняла Сарочка хлеб или таки не роняла.
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Бруно Адольфович

@Malaga3514



Також думаю що єврей поїхав по дружньому, переконувати зеленого ідіота здатися на милість братскава нарота, бо жилі ж всєгда вмєстє в дружбє,пака націки хахлятскіє вас нє пасорілі,а Ізрієль паможєт фінансава,ну тіпа кіоскі на бамбасє пакрасіть так званий обмін Сирії на Україну
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Ну, надо же Бабломойскому на старости помочь, да и себя не забыть
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Придурки рыгосоевые, сначала статью прочтите
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Как я понимаю, зебил намекает, что все еще виноват Порошенко?
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жэньок, я всегда говорил, что у рыгосоевого отребья своеобразное восприятие информации. Как пример, то только они узрели 144 рэформы и еще больше покращень😀
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Ригосоєві - це ті хто не може дозволити собі купити м'яса та шоколаду і краде в супермаркеті соєві батончики і соєві консерви. Так, лахто?
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Ну у нас же переизбыток денег в пенсионном фонде, свои пенсионеры уже не бурут лишние деньги, можно и чужим платить...
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Ну вот, теперь готовьтесь укролохи пахать на пенсию для евреев, а она у них 1500$!
А свои пенсионеры будут выживать на копейки! да еще и пенсионный возраст нам поднимут, ведь кто-то должен будет им зарабатывать!
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"Начисление пенсий будет проходить в соответствии с действующим в Украине пенсионным законодательством". Так что не надо ля-ля!
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выплатят за все предыдущие годы, как и в ордло...остальным не повезло(((...еще и стаж нужно наработать
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Это справедливо. Никто не знает в какой стране окажется на старости
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как бы да, справедливо...было бы в своей стране не хуже...зеленский на референдум вынесет вопрос пенсий и его поддержку увидим...может и 72% будет
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Українці - це гої. Спростуйте моє твердження. Украина ратифицирует соглашение с Израилем о выплате пенсий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6367
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А ты -- гой. Потому что гои -- это неевреи.
Или ты хочешь быть евреем? Украина ратифицирует соглашение с Израилем о выплате пенсий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7349
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у тебе мислення ядрьонного кацапа... їсти хочеш?
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Если не признаёте украинских евреев как соотечественников, тогда всё правильно
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вони не признають українців соотєчєствєннікамі
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Они не соотечественники - они граждане Израиля, и это государство обязано платить им пенсии. Украина их не депортировала, их права не нарушались уехали по своей воле на историческую родину, пусть она им и платит пенсии. Почему работающие в Укрине должны беспокоиться о них, причин ровно - Зерро.
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Именно эта логика отличает нас от цивилизованного мира
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дивно , яке чучело) поставило тобі перший +
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А в чому я не правий? Згідно каббали усі неєвреї - кліпот, богопротивні гої. Я ні слова не сказав погано це чи добре.
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Гої, гяури, кафири. А якщо гойша крутить роман з євреєм, то вона називається шикса.
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теперь понятно от чего сара нас отвлекала...
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порохоботы! ваш петя раздавал десятки миллиардов(!) ежемесячно(!) и не один год "ониженашигражданам" а вы тихо сопели в трубочку! забыли?
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твой зебоба,зебил раздает десятки миллиардов(!) ежемесячно(!)"ониженашигражданам",а теперь еще и израильтянам
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это безобразие продолжается лишь по тому, что ЕЩЕ не работает Рада и кабмин, в которых еще сидят порохнявые "реформаторы"!
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когда она заработает будут платить и туду и туда, можешь не сомневаться, Свидетель Зерро.
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Зелепупик, пиши хоть триллиарды. Но в чем же тогда разница между Порохом и Зеленой Соплей?
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Зебил, а какое основание не выдавать пенсию гражданину, когда он приехал на подконтрольную Украине территорию и зарегистировался как переселенец?
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а где мне можно записаться в "переселенцы"?
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"основание" дают "законы" которые написали порохнявые "реформаторы"!
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У нас и своих нахлебников добавится

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Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає зарплату нардепа, яка з доплатами сягає 50 тисяч гривень, хорошою, але недостатньою.
19 СЕРПНЯ 2019, 15:14
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/19/7223917/
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шо мона купить щас в израиле на пенсию начисленную в Украине в соответствии с действующим законодательством? настоящие израильтяне на форуме есть?
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а настоящий израильтянин в синагоге за шекель перднет, так что, без коментариев, любая копеечка жиду в радость
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так там всі "чєрнобильці", мєталургі і шахтьори зібрались
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пасиба канешно, но выгуглить йа и сам, шо угодно могу. хотелось бы услышать реальный ход весчей по ценах от "настоящих" израильтян, постоянно тут тусующихся ))
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Очікування:
- Прийде Зеленський і знизить комуналку.
- Прийде Зеленський і знизить ціни на продукти.
Реальність:
- Зеленський спростив отримання українського паспорта росіянами + пенсія ізраільтянам.


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Что вытворяет беспредельщик Зеленский:

по состоянию на средину августа в Украине зерновых обмолочено на 16% больше нежели за тот же период 2018 - более 38 млн тонн. При этом, ярового ячменя намолочено на 26% больше (+1 млн тонн), озимого ячменя на 28% больше (846 тыс тонн), озимой пшеницы на 14% больше или 3,5 млн тонн.
А теперь о рекорде, а именно, сборе озимого рапса объемом 3,1 млн тонн, что на 22% больше прошлогоднего показателя и является абсолютным рекордом за всю историю независимости Украины. Особо примечательно, что 90% выращиваемого в Украине рапса идет на экспорт в страны ЕС. В частности, в 2018-м году рапс пополнил бюджет Украины на $1,1 млрд, а основными покупателями его покупателями были Германия, Бельгия и Франция.

Поскольку по экспорту рапса Украина сильно потеснила московию, ожидается обострение деятельности кремлевско-порохоботских информвойск против Украины
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та при барыге 5 лет сеяли и никаких рекордов не было
главное уборка урожая, соевое
кстати, про урожаи сои не сообщалось
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Ну да, давайте еще евреям пенсии платить со скудного бюджета Пенсионного фонда Украины. Желание Израиля переложить материальное обеспечение пенсионеров на другие страны, конечно похвальное, но причем здесь Украина? Зерро, наверное нашим пенсионерам пенсии не нужны, давай будем платить евреям.
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После того , как жена израильского дружбана Х...ла-ла-ла выбросила кусок украинского хлеба на символическом приветствии в аэропорту , он, вопреки потакании забаганкам Х...ла-ла-ла обязан обеспечить признание ГОЛОДОМОРА Израилем
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а журналисты обязаны задать вопрос об этом, дипломатично объяснив что значит КУСОК УКРАИНСКОГО ХЛЕБА
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этот фейк распространяет тока кацапоСМИ. Ибо визит Нетаньяху это мощный удар по московии, этот визит сильно недооценен нашими СМИ и икспертами
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посмотри видео. С разных камер видео есть. Или ты из тех кто в глаза долбиться как некоторые тут с редакции
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дооценят- когда ЗЕ сдаст ХУ Украину после визита Нетаньяху
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Украина обязалась выплачивать пенсии украинцам, эмигрировавшим в Израиль после 1991
Израиль обязался выплачивать пенсии израильтянам эмигрировавшим в Украину

А чо кацарылые песики так натужно воют? В чем здесь зрада?
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А ну расскажи сколько Израильтян эмигрировало в Украину?
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я тоже умею в ваши штучки "вопросом на вопрос". А ты кто такой?
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і скіко жидів переїхало на пмж в Україну?
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Теперь повод подумать о выплате пенсий, уехавшим в Канаду.
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А это уже -- когда они выберут себе президента-украинца! Украина ратифицирует соглашение с Израилем о выплате пенсий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5944
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таке малоймовірне - в Україні українця вже не виберуть
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ну от, млдь
і це було варте щоб з ними зустрічатись?
А про що крім цього вони там слинили?
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Ну що. Потрібно більше працювати і платити більше податків, щоб богообрані в Азії могли жити достойно. Ви ж так наголосували? Молодці!!!
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Забилы , вы за это голосовали за еврея зеленского , что бы евреям платит пенсию ? Можете объяснить , почему Украина должна платит пенсии евреям , вед украинцам в Канаде Украина не платит
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я думаю ватно-совковые израильские пенсы проклянут зелебеню...после израильской пенсии вернутся на нашу Украина ратифицирует соглашение с Израилем о выплате пенсий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3272
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На рабсії вже квашену капусту молоком запивають!Пердаків буде!Не розуміють казломорді,як це их"дедьівоевале",а українській "хунті" пенсії платитиме Ізраіль.
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