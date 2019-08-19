 Украина ратифицирует соглашение с Израилем о выплате пенсий, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
Соглашение, о котором идет речь, распространяется на бывших украинских пенсионеров, инвалидов и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, репатриировавшихся в Израиль после 24 августа 1991 года. Начисление пенсий будет проходить в соответствии с действующим в Украине пенсионным законодательством. Соглашение вступит в силу после его ратификации депутатами Верховной Рады Украины и утверждения президентом Украины.
Кроме того, обязательства по выплате пенсий берет на себя не только Украина, но и Израиль – для проживающих в Украине израильтян, тех, кто, к примеру, получает пособие по инвалидности от Института национального страхования или другие виды вспомоществования.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 19 августа прибыл в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
журнашлюхам не нравилось что их называют Дорогеньки, ну теперь пусть на тупую овцу отзываются ахаха
сегодня просто праздник перлов
Сказали, что маланцы, которые отпетляли в израиль, будут получать украинскую пенсию..
А Израиль как не признавал Голодомор геноцидом, так и не признает. Не за этим они приехали. Их свое волнует. И Зелю ихнее. В случае чего туда и смоется, на родину
Ну да, вот только в Израиле таких тысячи а в Украине попробуй найди.
Ну наконец-то.. Теперь все все израильтяне, которые переехали жить в Украину будут получать пенсию из Израиля...
А что от этого Украине, кроме брошенного на землю кусочка нашего же хлеба.
Без таких вот кусочков во время голодомора умирали миллионы украинцев
Бруно Адольфович
@Malaga3514
Також думаю що єврей поїхав по дружньому, переконувати зеленого ідіота здатися на милість братскава нарота, бо жилі ж всєгда вмєстє в дружбє,пака націки хахлятскіє вас нє пасорілі,а Ізрієль паможєт фінансава,ну тіпа кіоскі на бамбасє пакрасіть так званий обмін Сирії на Україну
А свои пенсионеры будут выживать на копейки! да еще и пенсионный возраст нам поднимут, ведь кто-то должен будет им зарабатывать!
І ?
Или ты хочешь быть евреем?
Голова "Слуги народу": Зарплата нардепа у 50 тисяч - недостатня
Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає зарплату нардепа, яка з доплатами сягає 50 тисяч гривень, хорошою, але недостатньою.
19 СЕРПНЯ 2019, 15:14
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/19/7223917/
https://www.globalprice.info/?p=izrail/tsenu-na-produkti-v-tel-avive
- Прийде Зеленський і знизить комуналку.
- Прийде Зеленський і знизить ціни на продукти.
Реальність:
- Зеленський спростив отримання українського паспорта росіянами + пенсія ізраільтянам.
по состоянию на средину августа в Украине зерновых обмолочено на 16% больше нежели за тот же период 2018 - более 38 млн тонн. При этом, ярового ячменя намолочено на 26% больше (+1 млн тонн), озимого ячменя на 28% больше (846 тыс тонн), озимой пшеницы на 14% больше или 3,5 млн тонн.
А теперь о рекорде, а именно, сборе озимого рапса объемом 3,1 млн тонн, что на 22% больше прошлогоднего показателя и является абсолютным рекордом за всю историю независимости Украины. Особо примечательно, что 90% выращиваемого в Украине рапса идет на экспорт в страны ЕС. В частности, в 2018-м году рапс пополнил бюджет Украины на $1,1 млрд, а основными покупателями его покупателями были Германия, Бельгия и Франция.
Поскольку по экспорту рапса Украина сильно потеснила московию, ожидается обострение деятельности кремлевско-порохоботских информвойск против Украины
главное уборка урожая, соевое
кстати, про урожаи сои не сообщалось
Израиль обязался выплачивать пенсии израильтянам эмигрировавшим в Украину
А чо кацарылые песики так натужно воют? В чем здесь зрада?
і це було варте щоб з ними зустрічатись?
А про що крім цього вони там слинили?