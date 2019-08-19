 Оккупанты заявляют, что запустили в Донецке поезда

Об этом пишет подконтрольное оккупантам издание ДАН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".
Поезда являются пригородными. Они будут курсировать по маршрутам Донецк-Еленовка и Донецк-Мандрыкино.
В Еленовку, где расположен один из блокпостов незаконного вооруженного формирования "ДНР" на линии соприкосновения, первый поезд отправляется в 7:50.
По дороге до конечного пункта назначения поезд останавливается на станциях "Рутченково", "Мандрыкино" и "Доля". Продолжительность поездки - около полутора часов.
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Еще один рейс будет отправляться из Донецка в 17:40.
Из Оленевки в Донецк можно будет добраться утренним поездом, который отправляется в 9:47, или вечерним - в 19:37, утверждают оккупанты.
"Из Оленевки" (с).
Это нормально.
То ви ще не читали як виють робітники ДонЖД. Зарплата десь ближче до нуля, скорочення персоналу теж так. Бо потік вантажу теж 0.
До речі, знаєш, москаль, що вони кажуть коли їх питають куди вони їдуть? - У Европу.
https://www.youtube.com/watch?v=9OpvX0ZQg2c&feature=youtu.be&t=126