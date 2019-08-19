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 Происшествия
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 Оккупанты заявляют, что запустили в Донецке поезда

В оккупированном Донецке впервые за 5 лет запустили поезда, они будут ходить в оккупированные Еленовку и Мандрыкино.

Об этом пишет подконтрольное оккупантам издание ДАН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Поезда являются пригородными. Они будут курсировать по маршрутам Донецк-Еленовка и Донецк-Мандрыкино.

В Еленовку, где расположен один из блокпостов незаконного вооруженного формирования "ДНР" на линии соприкосновения, первый поезд отправляется в 7:50.

По дороге до конечного пункта назначения поезд останавливается на станциях "Рутченково", "Мандрыкино" и "Доля". Продолжительность поездки - около полутора часов.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты ограничили выезд студентам и выпускникам общеобразовательных учреждений с территории ОРДЛО, - ГУР

Еще один рейс будет отправляться из Донецка в 17:40.

Из Оленевки в Донецк можно будет добраться утренним поездом, который отправляется в 9:47, или вечерним - в 19:37, утверждают оккупанты.

Источник: https://censor.net.ua/n3143649
 
   
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Ну, запустили. А на х"ра нам здесь это подробное расписание? Оккупанты заявляют, что запустили в Донецке поезда - Цензор.НЕТ 5433
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Донецк - Мандрыкино - это типа Нью-Йорк - Лос-Анджелес?
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"Як тобі таке, Ілон Маск?" (с) Оккупанты заявляют, что запустили в Донецке поезда - Цензор.НЕТ 9908
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Ну, запустили. А на х"ра нам здесь это подробное расписание?
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Инфа предназначена для партизан, чтобы знали где и когда закладки ставить. Оккупанты заявляют, что запустили в Донецке поезда - Цензор.НЕТ 3540
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Донецк - Мандрыкино - это типа Нью-Йорк - Лос-Анджелес?
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помнится в днепре газ взрывался на мандрыкивской...если мандрыкино на этой дороге, то из донецка поезда поедут в сторону днепропетровской области...перед грузинской войной ж/д построили в абхазии до границы...ну, а в крым дорога уже есть....осталось трансполесскую магистраль в беларуси загрузить....и можно захватывать остров змеиный
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Нє,ну якщо в мандрикіно,тоді це,канєшна,круто... мандрикіно пля...
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Де наші партизани? Для них з'явилася робота
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Ума нет они пассажирские то есть с мирными
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Да-да, "ума нет". Как раз у пацаков ума хватит и технику и боеприпасы подвозить. "они пассажирские, то есть с мирными".Д.Б.(с)
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"В Еленовку" (c).
"Из Оленевки" (с).

Это нормально.
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"Оленевка" є анаграмою назви "Еленовка"... або навпаки...
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Нью Васюкі,регулярне відправлення дирижаблів у Мандрикіно))
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"дорога жисти" - в еленовку ))) за знаменитой когда то тамошней мукой, которую будут выгребать вместе с землёй на месте бывших тамошних "бадаевских складов". а в мандрыкино - за тамошними мандрыками? блокадники ))))).
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Пора запускать международные маршруты в ЛНР.
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Там вже є міжнародний гіперлуп Іловайськ--Луганськ.а також відкрили автобусне сполучення між Дебальцево ДурНР,та ЧернухіноЛохНР.
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МАНДРЫКИНО.......А В ПРОСТОКВАШИНО ПОЕЗД ЗАПУСКАТЬ НЕ БУДУТ РАЗВЕ.поезд дальнего следования скоростной поезд с лугандяо в даунбас...из одной республики ШКИД в другую...((
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Помню, свой последний визит на этот вокзал. Середина июля 2014-го. Поезд Киев-Мариуполь. С контракта я ехал и имел немалую сумму при себе, около 7 тыс. долларов, последнюю месячную з/плату забрал наличными. Ну и... бздел по страшному, откровенно говоря. Поезд останавливается... грохот(!) в мою дверь... я, понятно,- ещё более бздю... открываю- стоит чувак, в камуфляже, лет ему около 60-ти... я протягиваю ему свой паспорт и говорю: "Здравствуйте, следую домой в Мариуполь, из Киева". Он молчит и смотрит мне в лицо. Я повторяю: "Еду домой в Мариуполь, из Киева". Он снова молчит. Я, в полной непонятке- тоже молчу. Он- разворачивается и сваливает, не только не заглянув в паспорт, а ваааще не произнеся ни единого слова. Ну, я и продолжил бухать, до Мариуполя. Оккупанты заявляют, что запустили в Донецке поезда - Цензор.НЕТ 4419
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Два вагона, десять пасажирів. Картинка для русссссскава бидла.
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так ..зрозуміло..що готується Придністров'я-2
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А если бы эти гиперлупы не запустили, то что бы гам готовили? Как мне кажется, уже давно ясно, что эта бодяга на долгие годы. Название-роли не играет.
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звичайно..можуть навзвати .хоть об'єднане королівство "лднр" хоть .як суть в тому що то буде така квазі республіка.яка в любий час буде проводити обстріли на територію України...в світі таких прикладів багато..
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в найближчі часи ніхто не буде звільняти території..так і буде "лднр" з усіма атрибутами недореспубліки..у Придністров'ї вже скільки років живуть і там будуть жити ...мають вуголь і будуть торгувати з Україною..і т.д.
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Ці мавпи вже вже запускали потяги з Ясиноватої. Потім скоротили.
То ви ще не читали як виють робітники ДонЖД. Зарплата десь ближче до нуля, скорочення персоналу теж так. Бо потік вантажу теж 0.
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щоб там не кричали.що це Україна--цю територію теж вже здали.це ще гірше ніж Крим
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Это только начало. Скоро аэропорт откроют. Будут летать с Донецка в Макеевку. Время в пути 5 мин. Без взлёта
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Неправильные террористы, и поезда у них неправильные.
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Та да. І скільки маневровий тепловоз спалить солярки за-для десяти старух що ідуть за укроповсьої пенсії???
До речі, знаєш, москаль, що вони кажуть коли їх питають куди вони їдуть? - У Европу.
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