 Оккупанты заявляют, что запустили в Донецке поезда

Об этом пишет подконтрольное оккупантам издание ДАН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Поезда являются пригородными. Они будут курсировать по маршрутам Донецк-Еленовка и Донецк-Мандрыкино.

В Еленовку, где расположен один из блокпостов незаконного вооруженного формирования "ДНР" на линии соприкосновения, первый поезд отправляется в 7:50.

По дороге до конечного пункта назначения поезд останавливается на станциях "Рутченково", "Мандрыкино" и "Доля". Продолжительность поездки - около полутора часов.

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Еще один рейс будет отправляться из Донецка в 17:40.

Из Оленевки в Донецк можно будет добраться утренним поездом, который отправляется в 9:47, или вечерним - в 19:37, утверждают оккупанты.