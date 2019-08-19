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 Политика Украины, Общество
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Все про:ГПУ (9290) Луценко (7577) реформы (3353)

 Новая команда планирует вернуть диктаторские полномочия генпрокурору, то есть он сам сможет всех принимать и всех снимать, - Луценко

Важнейшая реформа системы Генеральной прокуратуры - создание прокурорского самоуправления.

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ генпрокурор Юрий Луценко.

"Это было одним из требований получения безвиза, - отметил он, уточнив, что лишение генпрокурора и его заместителей кадровых функций, передача их выбранной на съезде КДПК и совету прокуроров - "базовый признак демократии и независимости прокуроров". 

"Насколько я слышал, новая команда хочет отменить эти механизмы. Я бы настойчиво этого не рекомендовал", - заметил Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В местных прокурорах очень много тех, кого надо вычистить, - Луценко об итогах реформы Генпрокуратуры

Он предположил, что преемник хочет назначать замов и местных прокуроров сам. "Произойдет возврат к диктаторским полномочиям генпрокурора, который сам может всех принимать и всех снимать", - подчеркнул он.

Генпрокурору неизвестно, кто является автором этой идеи.

"По крайней мере сейчас ее озвучивают те, кого журналисты называют "у Зеленского". Вопрос не в том, что он назначит плохих. Но это может снова регенерировать принцип: "посади вон того или я тебя сниму". А понимание того, что генпрокурор может любого снять - это очень опасная история. Я настаиваю, что европейская практика самоуправления без права генпрокурора и его заместителей назначать и снимать подчиненных - это очень правильный подход. И это один из предохранителей политических и бизнес-репрессий, которые процветали до введения этого механизма", - уточнил Луценко.

Читайте полное интервью: Юрій Луценко: "У мене були добрі стосунки з Порошенком, але там, де він не правий, я казав "ні", і достатньо часто в радикальних виразах"

Источник: https://censor.net.ua/n3143646
 
 
 Топ комментарии
 
А шо такое? Только Порошенко может всех принимать и всех снимать? Сам-то, Юрий Витальевич, забыл, как стал генпрокурором без профильного образования и стажа? Я напомню! Порки даже закон в Раде протащил под тебя персонально!
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" Мы вас вылечим. Алкоголики-это наш профиль"... (с)
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югик, запойная ты скотина, иди с собакой новые па разучивай
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- Какого Бориса-царя?! Бориску . Бориску - на царство . Так он, лукавый, презлым заплатил за предобрейшее?! Сам захотел царствовати всем володети?! Повинен смерти! (с)
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Голова "Слуги народу": Зарплата нардепа у 50 тисяч - недостатня

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає зарплату нардепа, яка з доплатами сягає 50 тисяч гривень, хорошою, але недостатньою.
19 СЕРПНЯ 2019, 15:14
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/19/7223917/
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Не хотят со своего кармана доплачивать . Все за счет казны .
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1966 год, внимание:
Но снова объяснил администратор: - Я вас прошу, уйдите, дорогие! Те, кто едят, ведь это - делегаты, А вы, прошу прощенья, кто такие? (с) Новая команда планирует вернуть диктаторские полномочия генпрокурору, то есть он сам сможет всех принимать и всех снимать, - Луценко - Цензор.НЕТ 6995
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ога, сам прімєт - сам снімєт - сам повіснєт
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" Мы вас вылечим. Алкоголики-это наш профиль"... (с)
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югик, запойная ты скотина, иди с собакой новые па разучивай
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А назначение тебя любимого "Это было одним из требований получения безвиза ?
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А шо такое? Только Порошенко может всех принимать и всех снимать? Сам-то, Юрий Витальевич, забыл, как стал генпрокурором без профильного образования и стажа? Я напомню! Порки даже закон в Раде протащил под тебя персонально!
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Не напомнишь, какое профильное образование Узеленского? Не стесняйся. Блазень?
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Самая успешная продакшн-компания на постсоветском пространстве. Никто не зарабатывает больше. Миллионные обороты. Если вам не нравятся "Сваты" бесплатно, то есть те кто за них платит неплохие деньги. А сериал "Слуга народа" даже Netflix купил. Похоже, что Зеленский хороший предприниматель. Ну, и артист. А шо?
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А есть требования к образованию Президента?
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Такой людям понравился, мы ведь живём в демократичном обществе. Закон не нарушен, и это главное.
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Я за диктатуру закона . Перешел дорогу в неположенном месте - штраф 5 тысяч гривен или месяц в тюрьме . Если покрываешь бриллиантовых прокуроров , то 15 лет зоны с конфискацией имущества . Если пан Куприк украдет копченую курку на рынке и сожрет ее с голодухи , то впаяйте ему законную двушку , пан Куприк отсидит и ныть не будет . Шось не так Новая команда планирует вернуть диктаторские полномочия генпрокурору, то есть он сам сможет всех принимать и всех снимать, - Луценко - Цензор.НЕТ 5221
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Так, только штраф должен быть соизмерим с доходами. И лишение свободы - адекватным убытку. Ну - три месяца тюрьмы, как в США. Этого будет достаточно для нормального человека, чтобы пересмотреть своё поведение и поступки.
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юра должен патякать совсем про другое и усердно чистить свою лагерную кружку!
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Профессионал прям, кто что сказал ему неизвестно но якобы ходит такой слух.)))
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Дело же не в Луценко. Оставит он вам кресло, не сучите ножками.
Зелепупы, вы можете хоть что-то по сути сказать? Или образование не позволяет?
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абсолютной власти в Англии лишили короля в 1215 году - Хартия - а за сто лет до Петра первого в Швеции - был парламент, в котором заседали 4 сословия - крестьяне то же были - а Германию образовал Бисмарк в Версале, во время войны с Францией - в 1871 - у них было 6 сословий и выбирали императора - польский сейм нам всегда приводили в пример - ну как отсутствие - сильной и абсолютной власти - все паны - вот какая парадигма - не кто еще не придумал не чего лучше - демократии - да дольше,тяжелее принимать решение(Петя пример рано в демократию строил) - а сыграть в хорошего царя и правильных бояр - легко - но это откат назад
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Петя бабки рубил, всё остальное требование из вне.
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да ты шо - по этому за 5 лет стал беднее на 40% - вот на кого вы рассчитываете? на зебилов - ну значит ты меня с ними не путай)))
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Как решит совет старейшин, так и будет. Хоу, я все сказал!
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Юлик иди накати скоро посадка так что придумай новую смертельную болезнь себе цероз печени уже был так что то посвежее и позабористей
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боже , не дай бог югика опять посадят, тогда была 4 стадия рака печени, счас будет 18
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Настойчиво будеш сокамерников просить чтоб не пукали!
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