 Новая команда планирует вернуть диктаторские полномочия генпрокурору, то есть он сам сможет всех принимать и всех снимать, - Луценко

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ генпрокурор Юрий Луценко.
"Это было одним из требований получения безвиза, - отметил он, уточнив, что лишение генпрокурора и его заместителей кадровых функций, передача их выбранной на съезде КДПК и совету прокуроров - "базовый признак демократии и независимости прокуроров".
"Насколько я слышал, новая команда хочет отменить эти механизмы. Я бы настойчиво этого не рекомендовал", - заметил Луценко.
Он предположил, что преемник хочет назначать замов и местных прокуроров сам. "Произойдет возврат к диктаторским полномочиям генпрокурора, который сам может всех принимать и всех снимать", - подчеркнул он.
Генпрокурору неизвестно, кто является автором этой идеи.
"По крайней мере сейчас ее озвучивают те, кого журналисты называют "у Зеленского". Вопрос не в том, что он назначит плохих. Но это может снова регенерировать принцип: "посади вон того или я тебя сниму". А понимание того, что генпрокурор может любого снять - это очень опасная история. Я настаиваю, что европейская практика самоуправления без права генпрокурора и его заместителей назначать и снимать подчиненных - это очень правильный подход. И это один из предохранителей политических и бизнес-репрессий, которые процветали до введения этого механизма", - уточнил Луценко.
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Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає зарплату нардепа, яка з доплатами сягає 50 тисяч гривень, хорошою, але недостатньою.
19 СЕРПНЯ 2019, 15:14
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/19/7223917/
Но снова объяснил администратор: - Я вас прошу, уйдите, дорогие! Те, кто едят, ведь это - делегаты, А вы, прошу прощенья, кто такие? (с)
https://youtu.be/o59XSxaJX3A
Зелепупы, вы можете хоть что-то по сути сказать? Или образование не позволяет?