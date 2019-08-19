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 Украинский заробитчанин погиб на фабрике под Вроцлавом

28-летний украинец получил тяжелую травму на фабрике концерна LG в Польше. Врачи не смогли спасти его жизнь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание Gazeta Wroclawska.

Авария на фабрике произошла в субботу. Мужчину затянуло в механизм на производственной линии. Он получил очень серьезную травму позвоночника. Машина зажала ему грудную клетку и повредила ключицу, а цепочка на шее пережала горло.

Украинца доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи не смогли спасти ему жизнь - утром в понедельник, 19 августа он умер.

"Проводится расследование по этому делу. Пока рано говорить о деталях", - сказал Анджей Погорский, заместитель регионального инспектора труда во Вроцлаве. Делом заинтересовалась прокуратура, ее следователи ожидают результатов вскрытия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143644
 
 
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Жаль парня. Поехал на чужбину деньги зарабатывать и такое случилось. А дома трутни без дела тыняются и живы-здоровы. Нет на свете справедливости Украинский заробитчанин погиб на фабрике под Вроцлавом - Цензор.НЕТ 3160
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Скромнее может надо быть в запросах.
Существуют же кроме денег и другие ценности.
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який тільки жах.... шкода молодого хлопця.... на такому підприємстві і така смерть...((
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Ось після цього і не кажи що субота це святий день в який не можна працювати.
Краще б хлопче був ти вихідний в цей день, на 300 злотих менше отримаєш зарплатню але будеш цілий і здоровий. Як то кажуть земля пухом.
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Интересно как он там работал, через посредника на умове злецения, или на прямую на завод затруднен по умове о праце. от этого много что зависит.
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Знаю на каком предприятии погиб Дмитрий. М. Если на нем была цепочка, (согласно технике безопасности BHP) ее не должно было там быть. На заводах LG работа не самая лучшая и оплачиваемая, но и не могу сказать что за BHP там не следят. По этому с большой долей уверенности могу сказать, что парень сам виноват.
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