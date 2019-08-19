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 Политика Украины
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Все про:Израиль (962) Нетаньяху (69) Бутусов Юрий (1812)

 Россия ведет информационную войну для дискредитации визита Нетаньяху, запустив фейк о выброшенном его женой хлебе, - Бутусов

Русскоязычные СМИ Израиля распространили фейк о жене премьер-министра израиля Биньямина Нетаньяху для дискредитации его визита в Украину.

Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Осторожно, Россия ведет информационную войну для дискредитации визита Биньямина Нетаньяху. Русскоязычные СМИ Израиля распространили дискредитирующую информацию, что якобы жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время визита в Украину вначале якобы бестактно отчитала экипаж самолета, а затем якобы выбросила кусок хлеба, которым ее угостили по прилету в Украину. К сожалению, ряд уважаемых украинских изданий перепечатали эту полную чушь", - пишет он.

По словам Бутусова, нет никаких подтверждений, никаких имен, никаких свидетелей относительно какого-то инцидента с женой премьер-министра в самолете.

Также на видео, где встречают супругов Нетаньяху, очевидно, что "если Сара Нетаньяху и уронила какой-то кусочек хлеба, то явно случайно, никаких бросков она не производила, и вообще старалась вести себя благожелательно и согласно протоколу".

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Журналист подчеркивает, что впервые за время войны с РФ премьер-министр Израиля посещает Украину, что не выгодно Кремлю.

"На наших глазах мы сами создаем с чужой подачи информационный шум и микшируем важнейшее событие в истории украино-израильских отношений. Впервые во время войны с РФ премьер-министр Израиля посещает нашу страну, и этот прорыв очень болезненно воспринят в РФ. Москва прекрасно понимает, что укрепление связей Украины с Израилем будет направлен прямо или косвенно на противодействие российскому влиянию.

За последние годы Израиль продал в Украину средства радиоэлектронной борьбы для двух наших ведомств, средства связи для одной из воинских частей, и программы сотрудничества расширяются. Речь идет о модернизации истребителей, о продаже радаров. Вся эта техника на порядок выше классом любых российских образцов. Израиль заинтересован в сдерживании РФ, чтобы ограничить экспансию Путина в Сирии, чтобы противодействовать союзу России с террористами "Хезболлах" и Ирана.

Российские информационные войны направлены на приуменьшение важности визита Нетаньяху, чтобы отвлечь внимание с прорывного политического значения этого визита. Не стоит вестись на такие провокации", - отметил Бутусов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143641
 
   
 Топ комментарии
 
Я вот смотрю, как Сара выбрасывает хлеб и не пойму, мне верить своим глазам или нет?
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Ну как чушь?
Мне что, своим глазам не верить?
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Так не только "русскоязычные СМИ", соевая ботня во всю эту чушь фейкомётит!

Совпадение?..
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Предложение дружбы. Следовательно , то что сделала Сара - неуважение.
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Эта традиция - проявление уважения к гостю и гостеприимства хозяина.
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Не верь глазам своим. Если ЗЕленые сказали что показалось, значит показалось.
Могли бы хоть уже урезать видео и не позорится.
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приехала - должна весь кусок хлеба съесть..так надо
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были варианты - поцеловать, принять хлеб и передать сотруднику...дальше неизвестно
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не кусок, а весь хлеб
причём в самолёте
и пока не съест - не выйдет
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согласен - причин много: чисто из уважения, зная что их снимают и это может отразится на рейтинге мужа, скоро выборы и т.д.
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Биньямина Нетаньяху может случайно уронила, а может и сосем не уронила. Никто не видел. В это время российские власти бульдозерами давили фрукты, овощи, которых так не хватает российским детям, женщинам, старикам. Это весь мир видел. Одним словом кацапы.
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политическая близорукость, по- Ленину
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После того, что они сделали с Украиной, украинский хлеб мог и вправду стать поперед горла.
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Почему фейк? Выбросила! Почему тему разогнять не надо? Надо! На голову плевать начнут, если не разгонять. А вот СМИ эрэфии тоже читать надо, но только специалистам - исследователям по психиатрии.
Давайте лучше обсудим, почему Кличко ей не всёк!? Росія веде інформаційну війну для дискредитації візиту Нетаньяху, запустивши фейк про викинутий його дружиною хліб, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2462 И почему на встрече не было Порошенко!? Если бы он был, она бы такого себе не позволила!!! Росія веде інформаційну війну для дискредитації візиту Нетаньяху, запустивши фейк про викинутий його дружиною хліб, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6002
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белый хлеб и соль - это наркотики, которые ранняя Римская империя использовала для расширения своего владычества
зёрна пшеницы даровались диким племенам, избегавшим налогообложения
как только село посеяло пшеницу - оно тут же становилось оседлым, и его можно было начинать брать в оборот
то же и с солью - заменителем нынешних холодильников - людей подсаживали на NaCl
выражение : хлеб да соль! - ответка: ем, да свой! - анахронизм двухтысячелетней давности
поэтому хлеб с солью стал эквивалентом оседлости и гостеприимства - мол, у нас всё путём!
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выбросила или упал она должна сама обьяснится, пусть журналисты сами у нее спросят.
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остаётся неясным методички пороходрочерам кто пишет, Упети или на Лубянке....
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"это зеленые календарики! а не доллары, которыми мне закрывают рот" - бутусов
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А хтось уже навалив їй на сторінку щось накшталт "***********************"?Хто знає івріт - перекладайте і розшарюйте.
Англійською, певен, також можна
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Я посмотрел видео много раз и не нашёл ничего такого, что могло бы политизировать этот жест. Во время церемонии Сара Нетаньяху выглядела довольной, улыбалась, не демонстрироовала никакого раздражения или плохого настроения (преположительно из-на невежливости капитана самолёта). Думаю, что она просто недооценила символизм этого жеста и просто проигнорировала неожиданную "трапезу", на что конечно быстро налетели падкие на сенсации жёлтые мухи. Видимо её с протоколом не ознакомили, в отличие от супруга.
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https://beztabu.net/shvyrnula-hleb-v--kieve-zhena-netanyahu-zakatila-dikij-skandal_n65372

Госпожа Сара как-бЭ незаметно типа "уронила" и руки отряхнула. С улыбкой.
Всё там хорошо видно - на видео.
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Розповідала українка, яка певний час працювала в Штатах бебісіттером в ортодоксальній єврейській родині. Її навчили правилам кашрута щодо годування дітей, з цим проблем не було. Якось після якогось свята вона прибирала на кухні, побачила тарілку з крихтами, винесла на вулицю і кинула пташкам. Виявляється що ці крихти мали ритуальне значення і лише в силу вихованості господині обійшлося без скандалу.
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Бутусов а шо с Вашими глазами? мож к доктору в Израиль - к глазнику...
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Мдя, если еврей показывает свое отношение к Украине не прикрываясь мифами о толерантности - значит это фейки москалей. Су%а, я думал скатывание в унылую путинскую Россию порошенковскую Украину закончилось на выборах президента(((
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она наверное тайная порохоботка,эта сара...хочет сорвать переговоры всемогущего Зе с ее бенечкой Росія веде інформаційну війну для дискредитації візиту Нетаньяху, запустивши фейк про викинутий його дружиною хліб, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1438
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в ютубе кремлеботы требуют разорвать дип отношения и сыпят оскорбления от имени украинцев а завтра напишут какие укры дикари..
наши тоже не отстают, адиннарод.
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Бутусову хочется напомнить анекдот - ПРОУВАСДОЧЬШЛЮХА, АУМЕНЯНЕТДОЧЕРИ... Фэйк от раши - так пусть теперь и оправдывается, бросившая хлеб...
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