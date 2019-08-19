 Россия ведет информационную войну для дискредитации визита Нетаньяху, запустив фейк о выброшенном его женой хлебе, - Бутусов

Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Осторожно, Россия ведет информационную войну для дискредитации визита Биньямина Нетаньяху. Русскоязычные СМИ Израиля распространили дискредитирующую информацию, что якобы жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время визита в Украину вначале якобы бестактно отчитала экипаж самолета, а затем якобы выбросила кусок хлеба, которым ее угостили по прилету в Украину. К сожалению, ряд уважаемых украинских изданий перепечатали эту полную чушь", - пишет он.

По словам Бутусова, нет никаких подтверждений, никаких имен, никаких свидетелей относительно какого-то инцидента с женой премьер-министра в самолете.

Также на видео, где встречают супругов Нетаньяху, очевидно, что "если Сара Нетаньяху и уронила какой-то кусочек хлеба, то явно случайно, никаких бросков она не производила, и вообще старалась вести себя благожелательно и согласно протоколу".

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Журналист подчеркивает, что впервые за время войны с РФ премьер-министр Израиля посещает Украину, что не выгодно Кремлю.

"На наших глазах мы сами создаем с чужой подачи информационный шум и микшируем важнейшее событие в истории украино-израильских отношений. Впервые во время войны с РФ премьер-министр Израиля посещает нашу страну, и этот прорыв очень болезненно воспринят в РФ. Москва прекрасно понимает, что укрепление связей Украины с Израилем будет направлен прямо или косвенно на противодействие российскому влиянию.

За последние годы Израиль продал в Украину средства радиоэлектронной борьбы для двух наших ведомств, средства связи для одной из воинских частей, и программы сотрудничества расширяются. Речь идет о модернизации истребителей, о продаже радаров. Вся эта техника на порядок выше классом любых российских образцов. Израиль заинтересован в сдерживании РФ, чтобы ограничить экспансию Путина в Сирии, чтобы противодействовать союзу России с террористами "Хезболлах" и Ирана.

Российские информационные войны направлены на приуменьшение важности визита Нетаньяху, чтобы отвлечь внимание с прорывного политического значения этого визита. Не стоит вестись на такие провокации", - отметил Бутусов.

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