 Россия ведет информационную войну для дискредитации визита Нетаньяху, запустив фейк о выброшенном его женой хлебе, - Бутусов

Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Осторожно, Россия ведет информационную войну для дискредитации визита Биньямина Нетаньяху. Русскоязычные СМИ Израиля распространили дискредитирующую информацию, что якобы жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время визита в Украину вначале якобы бестактно отчитала экипаж самолета, а затем якобы выбросила кусок хлеба, которым ее угостили по прилету в Украину. К сожалению, ряд уважаемых украинских изданий перепечатали эту полную чушь", - пишет он.
По словам Бутусова, нет никаких подтверждений, никаких имен, никаких свидетелей относительно какого-то инцидента с женой премьер-министра в самолете.
Также на видео, где встречают супругов Нетаньяху, очевидно, что "если Сара Нетаньяху и уронила какой-то кусочек хлеба, то явно случайно, никаких бросков она не производила, и вообще старалась вести себя благожелательно и согласно протоколу".
Журналист подчеркивает, что впервые за время войны с РФ премьер-министр Израиля посещает Украину, что не выгодно Кремлю.
"На наших глазах мы сами создаем с чужой подачи информационный шум и микшируем важнейшее событие в истории украино-израильских отношений. Впервые во время войны с РФ премьер-министр Израиля посещает нашу страну, и этот прорыв очень болезненно воспринят в РФ. Москва прекрасно понимает, что укрепление связей Украины с Израилем будет направлен прямо или косвенно на противодействие российскому влиянию.
За последние годы Израиль продал в Украину средства радиоэлектронной борьбы для двух наших ведомств, средства связи для одной из воинских частей, и программы сотрудничества расширяются. Речь идет о модернизации истребителей, о продаже радаров. Вся эта техника на порядок выше классом любых российских образцов. Израиль заинтересован в сдерживании РФ, чтобы ограничить экспансию Путина в Сирии, чтобы противодействовать союзу России с террористами "Хезболлах" и Ирана.
Российские информационные войны направлены на приуменьшение важности визита Нетаньяху, чтобы отвлечь внимание с прорывного политического значения этого визита. Не стоит вестись на такие провокации", - отметил Бутусов.
Могли бы хоть уже урезать видео и не позорится.
причём в самолёте
и пока не съест - не выйдет
Давайте лучше обсудим, почему Кличко ей не всёк!? И почему на встрече не было Порошенко!? Если бы он был, она бы такого себе не позволила!!!
зёрна пшеницы даровались диким племенам, избегавшим налогообложения
как только село посеяло пшеницу - оно тут же становилось оседлым, и его можно было начинать брать в оборот
то же и с солью - заменителем нынешних холодильников - людей подсаживали на NaCl
выражение : хлеб да соль! - ответка: ем, да свой! - анахронизм двухтысячелетней давности
поэтому хлеб с солью стал эквивалентом оседлости и гостеприимства - мол, у нас всё путём!
Англійською, певен, також можна
Госпожа Сара как-бЭ незаметно типа "уронила" и руки отряхнула. С улыбкой.
Всё там хорошо видно - на видео.
путинскую Россиюпорошенковскую Украину закончилось на выборах президента(((
наши тоже не отстают, адиннарод.