 Мы никогда не забудем, к чему приводит ксенофобия и расизм, - Зеленский в Бабьем Яру

"Невозможно понять нечеловеческое стремление уничтожать людей по этническому, национальному или политическому признаку, независимо от пола и возраста. Перед глазами страшная бесконечная очередь людей, которые не понимали, что их ведут на смерть", - сказал он, выступая в понедельник на церемонии почтения памяти жертв Бабьего Яра с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что большинство убитых в Бабьем Яру были еврейской национальности, но "расстреляв всех евреев, которых смогли найти, нацисты начали расправляться с другими пленными: ромами, украинцами, которые боролись за свое государство".

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"Тоталитарный советский режим наложил табу на такие темы как Холокост, Бабий Яр, Голодомор, и замалчивали реальные масштабы этих преступлений", - указал он.

Зеленский отметил, что, по разным данным, в период нацистской оккупации в Бабьем Яру было расстреляно от 70 до 200 тыс. людей.

"Невозможно забыть и простить, и украинский народ будет всегда помнить об этих преступлениях против человечества. Мы никогда не забудем, к чему приводит ксенофобия и расизм. Идеология нетерпимости и насилия отбирает самое дорогое и ценное – человеческую жизнь", - сказал президент Украины.

Зеленский призвал международное сообщество объединить усилия для недопущения проявлений антисемитизма и нетерпимости на расовой или национальной почве.

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"Нельзя допустить снова! Вечная память жертвам Бабьего Яра, вечная память жертвам Второй мировой войны", - подчеркнул президент Украины.