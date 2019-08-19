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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (2496) Израиль (962) Нетаньяху (69)

 "Украинцев отвлекают от значимости события", - эксперт Романова об освещении в СМИ визита Нетаньяху

Некоторые СМИ отвлекали украинцев от значимости встречи Зеленского и Нетаньяху.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ написала эксперт Анна Романова. 

"Историческую и знаковую встречу подавали в контексте именно кусочка каравая, который то ли уронила, то ли "намеренно выбросила" жена Премьера Израиля", - отметила Романова.

Эксперт считает, что утверждение о "намеренно выбросила" - вообще не выдерживает никакой критики, ведь если глава государства впервые за 20 лет прилетает в Украину, то точно не для того, чтобы поиздеваться над традицями нашей страны. 

"Создается впечатление, что таким образом украинцев отвлекают от значимости события", - предположила Романова.

Также эксперт напомнила о трех сканадльных моментах в украино-израильских отношениях за последний 5 лет.

"Первый, это когда Киев посетил президент страны Реувен Ривлин и, выступая в Верховной Раде, обвинил армию ОУН в причастности к Холокосту, тогда спикер Парубий взял слово и опроверг обвинения. Затем украинская делегация в ООН отказалась голосовать по статусу Иерусалима (декабрь 2017), а третий скандал - это отказ во въезде в Украину (без объяснения причин) более 160 израильским туристам (весна 2019)", - пишет эксперт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа, - Зеленский. ВИДЕО

Израиль также депортировал более 600 украинцев. Ситуация дошла до того, что страны стояли на пороге отмены безвиза между странами, который был установлен в 2011 году.

"Самое интересное, что все вышеприведенные глобальные проблемные вопросы отношений стран не так живо обсуждались в СМИ и экспертами, чем сегодняшний коровай", - отмечает эксперт.

"Как по мне, стоит публично обсуждать и решать острую ситуацию с массовым паломничеством брацлавских хасидов в Умань. Местная власть Умани иногда искусственно создает конфликт между жителями и хасидами, не следит за благоустройством территории, которая приносит колоссальное обогащение (только вопрос кому?). Государство должно предоставить территории массового паломничества в Умань государственный статус - создать цивилизованную святыню, а с ней - инструмент дипломатии", - подытожила Романова

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 19 августа прибыл в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху договорились решить вопрос с многочисленными отказами украинцам во въезде в Израиль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы начали с вопроса войны и безопасности, - Зеленский о переговорах с Нетаньяху

Источник: https://censor.net.ua/n3143638
 
 
 Топ комментарии
 
Она не просто бросила НАШ хлеб. Она бросила его с брезгливостью, как какую-то гадость.
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Зеля что бы замять конфуз сыграл ей на пианино .
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Я понял, что для тебя бросить кусок хлеба - это пустоя. А у моей матери 6(шесть!) братьев и сестер на днепропетровщине умерли в 1932-33 годах. От голода. В совхозе.
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Зеля что бы замять конфуз сыграл ей на пианино .
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О, еще один с секты игры хреном на рояле. Ну может хоть ты предоставишь доказательство сей игры? или ты тоже болтун ?
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Им Петро пять лет этим "смычком" по губам играл ,не против были,хотели продлевать,но скис Сывый Маэстро.
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Евреи руководили голодомором, их дети не голодали.
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Тобто тепер Україна визнає ОУН причетною до Холокосту?
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Она не просто бросила НАШ хлеб. Она бросила его с брезгливостью, как какую-то гадость.
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Низабудєм - ніпрастим!! При Порошенко такого небило!!
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Порошенко бы поднял и запхал бы ей в рота, а Виталя бы её держал!!!
Ну или поднял бы и сам съел, не пропадать же добру!
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Новость вернули ! Это что хакерская атака на Цензор ?
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Что значит намеренно?
Она его просто выбросила, как так и надо и ещё и пальцы брезгливо вытерла)
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Порохоботи в унісон з кацапоСМІ зараз співають)) Це понятно, кантори разні - люди працюють одні й тіж. Тема одна - "Натаньяху наньос ужастноє аскарблєніє, такова дапускать ніззя".
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Я понял, что для тебя бросить кусок хлеба - это пустоя. А у моей матери 6(шесть!) братьев и сестер на днепропетровщине умерли в 1932-33 годах. От голода. В совхозе.
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Как только супружеская чета Нетаньяху сошла с трапа самолета, их приветствовали девушки в традиционных украинских нарядах с хлебом и солью. Далее события развивались следующим образом: глава правительства понял суть традиционного ритуала, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. Затем Беньямин Нетаньяху передал ломтик каравая своей супруге, однако она не нашла ничего лучше, чем брезгливо бросить его на землю.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/187036_1566205483
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Местная власть Умани иногда искусственно создает конфликт между жителями и хасидами, не следит за благоустройством территории, которая приносит колоссальное обогащение (только вопрос кому?).

Во-во.. Нах"р здесь нужна эта мумия? Пусть маланцы построят в каждом областном центре по современной больнице и увозят своего обрезанца.. По-моему, нормальный был бы размен..
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так она его выбросила хотя в чужой монастырь со своим уставом не ходят, но они евреи им это не ведомо
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авжеж,
відволікають від "радіофобії"...

Украину также зацепило (есть карта разлета нуклидов из района Ненокса). На схеме, помимо схемы миграции радионуклидов, видно и расположение станций мониторинга ядерных взрывов.
В Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) показали модель вероятного разлета с атмосферными фронтами радионуклидов после взрыва неизвестной ракеты на полигоне под Северодвинском в России. Анимированное изображение, показывающее распространение шлейфа в соответствии с временными отметками, выложил в Twitter глава Организации ДВЗЯИ Лассина Зербо.
Он уточнил, что это модель возможного распространения "гипотетических частиц от инцидента с Буревестником 8 августа".
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Цікаво,а спілкувались вони, (Зе та Нетаньяху) на ідіш?
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Визит Нетаньяху в Украину поистинне исторический, Украина официально сегодня становится еврейским государством под руководством евреев.
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Всё, про что пишет и говорит этот эксперт Анна Романова, наносит вред объекту обсуждения, не важно положительно или отрицательно высказывается этот "эксперт". Анна Романова - эксперт в туризме... в Железный Порт (хорошо разбирается в чебуреках и прочих ништяках, продающихся на пляже и в местных гэнделях), в черниговские леса по грибы и, скорее всего, в резиновых сапогах (если в сапогах не разбирается, ни в коем случае нельзя употреблять в пищу, собранные ей грибы!!!).
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и что ж в этом визите такого значительного типа приехал как приехал так и уехал и ШО "Украинцев отвлекают от значимости события", - эксперт Романова об освещении в СМИ визита Нетаньяху - Цензор.НЕТ 9205
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А разгоняли русские фейки порохошавки. Совпадение? Не думаю
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Для українців відношення до хліба має сакральне значення! Моя бабця пережила 2а голодомора (33 та 47 рік): ніколи не могла заснути звечора не перевіриши чи є вдома хоча б кусень хлібчика ( саме так називала його)- а тут така зневага -кинути під ноги : жидівська хвойда забула хто організував штучний голод?
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