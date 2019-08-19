 "Украинцев отвлекают от значимости события", - эксперт Романова об освещении в СМИ визита Нетаньяху

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ написала эксперт Анна Романова.

"Историческую и знаковую встречу подавали в контексте именно кусочка каравая, который то ли уронила, то ли "намеренно выбросила" жена Премьера Израиля", - отметила Романова.

Эксперт считает, что утверждение о "намеренно выбросила" - вообще не выдерживает никакой критики, ведь если глава государства впервые за 20 лет прилетает в Украину, то точно не для того, чтобы поиздеваться над традицями нашей страны.

"Создается впечатление, что таким образом украинцев отвлекают от значимости события", - предположила Романова.

Также эксперт напомнила о трех сканадльных моментах в украино-израильских отношениях за последний 5 лет.

"Первый, это когда Киев посетил президент страны Реувен Ривлин и, выступая в Верховной Раде, обвинил армию ОУН в причастности к Холокосту, тогда спикер Парубий взял слово и опроверг обвинения. Затем украинская делегация в ООН отказалась голосовать по статусу Иерусалима (декабрь 2017), а третий скандал - это отказ во въезде в Украину (без объяснения причин) более 160 израильским туристам (весна 2019)", - пишет эксперт.

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Израиль также депортировал более 600 украинцев. Ситуация дошла до того, что страны стояли на пороге отмены безвиза между странами, который был установлен в 2011 году.

"Самое интересное, что все вышеприведенные глобальные проблемные вопросы отношений стран не так живо обсуждались в СМИ и экспертами, чем сегодняшний коровай", - отмечает эксперт.

"Как по мне, стоит публично обсуждать и решать острую ситуацию с массовым паломничеством брацлавских хасидов в Умань. Местная власть Умани иногда искусственно создает конфликт между жителями и хасидами, не следит за благоустройством территории, которая приносит колоссальное обогащение (только вопрос кому?). Государство должно предоставить территории массового паломничества в Умань государственный статус - создать цивилизованную святыню, а с ней - инструмент дипломатии", - подытожила Романова

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 19 августа прибыл в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху договорились решить вопрос с многочисленными отказами украинцам во въезде в Израиль.

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