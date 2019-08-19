" В местных прокурорах очень много тех, кого надо вычистить, - Луценко об итогах реформы Генпрокуратуры "

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Генпрокурор напомнил, что первый шаг реформы был был реализован до него. "Речь идет об утверждении местных прокуроров на конкурсах. К сожалению, тогда конкурсы были декоративными. Специальная комиссия подавала трех кандидатов генеральному прокурору и он сам, несмотря на тесты, определял, кто из них будет местным прокурором. До истечения срока никого из назначенных через такой "конкурс" людей я уволить не мог. Как вы понимаете, это не меняло правила игры. Что мы сделали? Любое назначение - только через открытый конкурс и только тест является основанием назначения. Поэтому из новоназначенных работников - 73% не из системы. Второе - мы вдвое повысили зарплату. Третье, мы вместе с американскими коллегами создали Генеральную инспекцию, которая на днях отличилась юбилейным 60 пойманным на получении взятки прокурором, мы сократили количество прокуроров", - сообщил Луценко.

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Закон не предусматривает возможности пересмотра результатов любого конкурса.

"Конечно, можно принять новый закон, аннулировать это все, провести внеочередную переаттестацию. Опыт переаттестации в МВД показывает, что это ни к чему хорошему не приведет. Только создаст прецедент, что каждая политическая кампания будет завершаться сменой руководства и персонала правоохранительной системы. Это неправильно. Прокурор должен быть под законом и иметь стабильные контрактные 5 лет. Если он не нарушил закон, он не должен уходить потому, что сменился президент или парламент. Поэтому я против того, чтобы принималось такое решение. Хотя знаю, что в местных прокурорах очень много тех, кого надо вычистить. Скоро закончится их 5-летний срок. Делайте комиссию, принимайте законные решения об их эффективности/неэффективности и меняйте людей", - подчеркнул генпрокурор.

Важнейшая реформа системы ГПУ, по его словам, - создание прокурорского самоуправления. Кадровые функции от генпрокурора и его заместителей перешли выбранной на съезде Контрольно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совету прокуроров. Луценко также сообщил, что реформирование продолжается.

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