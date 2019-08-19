" В местных прокурорах очень много тех, кого надо вычистить, - Луценко об итогах реформы Генпрокуратуры "

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
Генпрокурор напомнил, что первый шаг реформы был был реализован до него. "Речь идет об утверждении местных прокуроров на конкурсах. К сожалению, тогда конкурсы были декоративными. Специальная комиссия подавала трех кандидатов генеральному прокурору и он сам, несмотря на тесты, определял, кто из них будет местным прокурором. До истечения срока никого из назначенных через такой "конкурс" людей я уволить не мог. Как вы понимаете, это не меняло правила игры. Что мы сделали? Любое назначение - только через открытый конкурс и только тест является основанием назначения. Поэтому из новоназначенных работников - 73% не из системы. Второе - мы вдвое повысили зарплату. Третье, мы вместе с американскими коллегами создали Генеральную инспекцию, которая на днях отличилась юбилейным 60 пойманным на получении взятки прокурором, мы сократили количество прокуроров", - сообщил Луценко.
Закон не предусматривает возможности пересмотра результатов любого конкурса.
"Конечно, можно принять новый закон, аннулировать это все, провести внеочередную переаттестацию. Опыт переаттестации в МВД показывает, что это ни к чему хорошему не приведет. Только создаст прецедент, что каждая политическая кампания будет завершаться сменой руководства и персонала правоохранительной системы. Это неправильно. Прокурор должен быть под законом и иметь стабильные контрактные 5 лет. Если он не нарушил закон, он не должен уходить потому, что сменился президент или парламент. Поэтому я против того, чтобы принималось такое решение. Хотя знаю, что в местных прокурорах очень много тех, кого надо вычистить. Скоро закончится их 5-летний срок. Делайте комиссию, принимайте законные решения об их эффективности/неэффективности и меняйте людей", - подчеркнул генпрокурор.
Важнейшая реформа системы ГПУ, по его словам, - создание прокурорского самоуправления. Кадровые функции от генпрокурора и его заместителей перешли выбранной на съезде Контрольно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совету прокуроров. Луценко также сообщил, что реформирование продолжается.
Гроші Порошенка, які він в 2014 році пообіцяв віддати в управління сліпому трасту, в пору його каденції стали головним подразником постійно нищающего українського населення. Так, згідно з деклараціями, за один тільки 2018 рік колишній глава держави став багатшим у 82 рази."Тільки Порошенко за час президентства вивів з України не менше 8 мільярдів доларів. Тільки з відомих мені фактів через держкомпанію "Центренерго" було виведено від 700 до 800 млн доларів", заявив олігарх.
До того ж, мільярдер запевнив, що він та інші "кинуті" інвестори мають намір повернути ці гроші. Однак, на його думку, реально повернути лише частину суми близько 5 млрд."І повертати буде за рішенням судів держава Україна - з бюджету. Тобто кожен платник податків. Тому я і Порошенко звинуватив у геноциді українського народу. Але, сподіваюся, що і Порошенко відповість за все - майном і грошима", зазначив Кислін.
Варто відзначити, що в 2017 році американець приїжджав у Київ, так як його турбувала доля 20 млн доларів, завислих у нього в "Ощадбанку". Саме стільки грошей він отримав після погашення облігацій внутрішньої позики, які Кислін купив ще до Майдану. Однак гроші були заарештовані за законом "Про спецконфискации". Копи підозрювали, що ці ОВДП належали структурам колишнього віце-прем'єр-міністра і в. о. глави уряду Сергія Арбузова.
Кислін не міг отримати рішення суду за ОВДП, оскільки всі документи по справі були засекречені. Зрештою, у березні 2019 року Сем записав відео, в якому звинувачував Порошенко в корупції.
Сначала зачистят тебя , падло картавое , а потом все остальное .
а ,шо генеральный протрезвел?)))
в эти гадюшники нужно ассинизаторов командировать)
РафикЮрик (Пэтя) не ввиноват!
- Для чого ви приїхали?
- Я приїхав зустрітися з новим керівництвом країни. У справі Порошенка в тому числі. Зараз проти нього йде розслідування, але при цьому прокурору (Луценко, - ред.) ніякого результату не буде. Він - своя людина в «сім'ї». Порошенко і Луценко - корупціонери, які працювали не на свій народ, а на свої кишені, і вкрали дуже багато грошей.
- Вам вдалося зустрітися з представниками нової влади? З ким саме?
- Так, вже з деким були офіційні зустрічі. З новим главою СБУ Іваном Баканова вже зустрічалися.
- Ви раніше були знайомі?
- Раніше їх не знав - я бізнесмен, вони - державні чиновники. Ми з різних світів. Але сподіваюся, що вони будуть здійснювати демократичну політику і головне - викорінять корупцію.
- Про що говорили з Бакановим?
- Все про те ж - корупція і як її подолати. Сьогодні Україні потрібні кардинальні зміни в законодавстві, повна заміна кадрів на всіх ключових позиціях в судовій, правоохоронній системах. А потім - залучення міжнародних інвесторів. Але спочатку потрібно розібратися зі старими справами - злочинами Порошенка і його оточення. І я можу посприяти із залученням міжнародних правоохоронних органів, які спільно з вашими СБУ, МВС та іншими правоохоронними структурами, зміну керівників яких уже анонсував президент, будуть вести розслідування проти старої влади. Щоб в результаті не тільки винні були покарані, але і в бюджет країни були повернуті мільярди доларів, які знаходяться на рахунках компаній, безпосередньо або побічно підконтрольних експрезиденту Порошенку.
- Раніше в інтерв'ю ви розповідали, що звернулися до Держдепу США з проханням почати розслідування проти Порошенка. Вже є якісь результати?
- Так, розслідування йде, порушено кримінальні справи. Я зараз не можуть розкривати всі подробиці. Скажу лише, що розслідування йде не менше ніж за трьома статтями. Одна зі справ - щодо грошей МВФ. Точніше, щодо останнього траншу у мільярд доларів. Є підстави вважати, що всі ці гроші пішли не за призначенням, їх вивели у вигляді рефінансування на комерційні банки, а далі - вони розсмокталися по кишенях. Все це робилося за розпорядженням Порошенка.
Рекомендований МВФ директор департаменту НБУ Олександр Завадецький був незаконно звільнений зі своєї посади (на сьогоднішній день він відновлений судом). Тобто, не було контролю і прозорості за витрачанням коштів МВФ............
Реформы говорите, та лапша на уши была пять лет и грабеж, грабеж и грабеж