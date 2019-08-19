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Все про:Вовк Дмитрий (100) Роттердам+ (32)

 "Не готов принимать участие в судилище", - бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что не вернется в Украину

Экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, являющийся подозреваемым по делу "Роттердам+", заявил, что не собирается пока возвращаться в страну.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не готов приезжать, пока председатель офиса президента руководит НАБУ, САП и судебной системой", - написал Вовк.

Он добавил, что при президенте Зеленском в суды продолжают "звонить" люди, оказывающие влияние на правосудие.

"У меня нет "барышевских" или "соломенских" судов, нет такого "Богдана" или "Сытника", поэтому предпочитаю находиться в стране, где закон и право – не пустой звук. Я бы с удовольствием прибыл на суд. Но не готов участвовать в судилище", - добавил экс-глава НКРЭКУ.

Не готов принимать участие в судилище, - бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что не вернется в Украину 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Дело "Роттердам+": 2 из 6 подозреваемых находятся за границей, если они не вернутся, их объявят в международный розыск, - Сытник

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования уголовного производства по формуле Роттердам+ в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Гелюха.

8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Дмитрий Вовк назвал действия НАБУ "абсурдными", а дело "Роттердам+" - "раскрученным медийно-юридическим пузырем".

Также на Цензор.НЕТ: Суд арестовал на 2 месяца экс-члена НКРЭКУ Евдокимова с альтернативой залога в 2 млн грн

Источник: https://censor.net.ua/n3143632
 
   
 Топ комментарии
 
Потрібно арештувати баригу та основних підбарижників доки вони також не повтікали за кордон.
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Гонтаревой в Лондоне тоже не плохо живется. "Не готов принимать участие в судилище", - бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что не вернется в Украину - Цензор.НЕТ 1718
Люи за пару лет заработали и внукам и правнукам, есен пень, что в Украина уже для них отработанный материал.
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менш зловживай водчиною, бо геть кукуху заціпить
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зеплєбс жаждит крови ! а жєртви нєт !
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Ти подло ще скажи, що ця свинорила соплива **** не повинна сидіти за тарифний геноцид. "Не готов принимать участие в судилище", - бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что не вернется в Украину - Цензор.НЕТ 273 .
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"Не готов принимать участие в судилище", - бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что не вернется в Украину" - конечно,Вовк гробанул у украинского народа столько бабла, что он может себе позволить сховаться даже на Марсе.
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Яростные и праведные комментарии зелебобиков. Вот только все забыли, что Узеленского сказали, что Роттердам+ это лучшая формула для определения тарифов и ее не будут отменять. Как же так?
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та скоро на суде все узнаем, не кипишуй
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У них в одно ухо влетает, в другое выетает. Обьясните уже им, что это индикативная цена, что уголь в Украину из Роттердама никто не возил. И что угледобыча убыточна и требует бюджетного финансирования. Но шизики все хотят кого то посадить...
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уголь то никто не возил, но по документам Порошенко возил с Ахметовім, оттого и цена оч вісокая для украинцев, из-за доставки с Амстердама
вот за єто всю шоблу и сажать
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А ты что, без санитаров не можешь сесть на горшок?
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Вот и стала видна твоя провокаторская , кацапская натура...
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Некоторые шахты убыточны, а некоторые нет. Или днр финансирует шахтеров, чтобы те продавали Украине?
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Ну ти і накрутив! Виходить, що закупка вугілля в лугандонії по формулі "роттердам+" - це фінансування збиткової вугледобувної галузі лугандона з Українського бюджету? І це нормально? Та тут не саджати треба, а розстрілювати за зраду під час війни.
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Мій коммент для захисника злодійської схеми бариг - Sergii Ustim
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Чучело, Роттердам+ уже давно отменили, а ты все продолжаешь сплетни по подъездам собирать
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И что уголь подешевел, или электрика? Ой тупицы...
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Для Коломойського - так.
350 млн грн щомісяця зубожілий Коломойський кладе собі у кишеню.
Зараз знайду і викладу посилання , але його активно спамлять чомусь. Чому?
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Статья с аналитикой и скринами решений судов:

Льготный тариф для Коломойского. Почему заводы олигарха будут платить за поставки электричества в разы меньше, чем все остальные

https://strana.ua/articles/analysis/215780-lhotnyj-tarif-zavody-kolomojskoho-budut-platit-za-postavki-elektrichestva-v-razy-menshe.html
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Не хочешь возвращаться добровольно-возвратят насильно, как преступника. Ни одна из западных стран не будет укрывать у себя преступника, виновного в сознательном и наглом ограблении граждан демократической и свободной Украины.
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Да ты что.
А этот?
Сейчас уже и фамилию не вспомню.
Который в Великобритании прятался?
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Онищенко пошел на содействие следствию и идит по программе защиті свидетелей
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Вы забыли, что он такой же рыжий как Чубайс и как Коболев. А значит- неприкасаемый. То есть: с помощью лучших адвокатов он вполне замотивирует своё нежелание вернуться- преследованием по политическим мотивам.
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Не дочекаєтесь, зебіли!!!
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Парадокс:
мародерських прихвостнів будуть щемити за дикі крадіжки та антиукраїнську діяльність, а вони будуть верещати про політичні переслідування;
порохоботам будуть чистити рило чисто за політичну діяльність, а вони будуть верещати: караул! Грабіжники! ********!
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Баржный прихвостень за тебя ответит пахан чоколадный...
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Господи, стільки дебільного лайна , на цьому цензорі.
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Дык оно балованное. ПАПу нормально, а этому суд не такой .
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Чего ему возвращаться, ему и в Израиле хорошо)
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Вот скоро и Петя свалит, петля все туже затягивается и будет со своей виллы в Испании кричать о политическом преследовании.
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Денег накосил и решил скрыться ?? . От народных денег никуда не убежишь , везде найдут . "Не готов принимать участие в судилище", - бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что не вернется в Украину - Цензор.НЕТ 2395
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Еще , одна гонимая за политические убеждения-
Взглядом из Лондона.

Дворец за счет нищих украинцев. Такая она элита эры Порошенко ..
*****
Гонтарева купила особняк за границей за 30 миллионов.
2 октября 2018, 21:26
Дом находится по адресу набережная Альберта Эмбанкмента, 23 (Albert Embankment).
Это неподалеку здания парламента, а также Вестминстерского аббатства. В 15 минутах ходьбы от башни Биг-Бен и колеса обозрения.

"Не готов принимать участие в судилище", - бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что не вернется в Украину - Цензор.НЕТ 2767
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Да, а почему тогда она живет в арендуемой квартире?
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Шарікови, суцільні шарікови... Ці люди ніколи не житимуть добре.
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В Бучаче, тогда в Австровенгрии, (сейчас Тернопольская обл.) родился Симон Визенталь. После окончания второй мировой войны Визенталь посвятил все свои силы поиску нацистских преступников, скрывающихся от наказания. "Охотник за нацистами". Нам, в современной Украине, просто необходим такой человек и организация для наказания преступников в экономической сфере. По вине этих преступников наша страна занимает одно из последних мест в рейтинге счастья и других...
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А в какой стране прячется этот Вовк? Уже сменил фамилию на Волков?
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я предположил шо в ростове, но в тырнете инфа типа улетел в Брюссель с какой-то тьолкой, но вроде как уже подали в Интерпол
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Древние люди рисовали на стенах фигурки врагов и животных и, пока племя кидало в них копья, вождь и шаман тянули из костра самые жирные куски.
На Гревской площади во Франции казнили воришек.И пока народ с упоением смотрел на это зрелище, коллеги казнимого ловко обчищали их карманы.
Время идет, люди не меняются
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Дурне цуценя....інші люди знайдуть та витрусять все....пальці в двері ,ще ніхто не відміняв!!
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гыгыгы.... малолетка ЭКСПРЕЗИДЕНТА, ВОЛЧАРА збежала за бугор.корупционер администратор РОШЕН! наадминистрировал барыга страну и народ УКРАИНЫ НА 19 миллиардов долларов на НОТЕРДАМ +! подавать в международный розыск на мальчика...
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ОТЛОВИТЬ СОЕВОГО УБЛЮДКА ВОВКА! И ПУБЛИЧНО КАСТРИРОВАТЬ! ЯЙЦА ОТПРАВИТЬ ЕГО МАМОЧКЕ, В АМЕРИКУ, НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ!
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