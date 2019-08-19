 Нам следует четко законодательно определить порядок проведения парадов, - Полторак

Об этом заявил в интервью официальному информационному ресурсу Минобороны Украины "Армия Inform" министр обороны Украины Степан Полторак, передает Цензор.НЕТ.
"У нас должно быть четкое понимание: проводить или нет парад, на то есть решение Верховного Главнокомандующего - Президента Украины. Он с этим определяется в своем указе. В этом году решено не проводить парад - это его право, и такое решение мы должны выполнять. Так же президент принял решение о выплате премий военным ко Дню Независимости - у нас финансовый ресурс позволяет это реализовать. И я подпишу соответствующий приказ о надлежащих выплатах. И для того, чтобы не было вокруг военных парадов дискуссий, нам следует четко законодательно определить порядок проведения парадов. То есть, когда и по какому случаю проводить, с какой целью", - заявил Полторак.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24 августа в столице пройдут официальный Марш Достоинства, в котором примут участие представители власти и народный Марш Защитников при участии ветеранов АТО и ООС.
Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.
Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.
Также на Цензор.НЕТ: "Мы хотим добавить немного зрелищности", - режиссерами государственного шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко. ФОТОрепортаж
Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.
30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".
будем кормить чужую армию
Я приведу выдержку из интервью Юрия Луценко
Раніше в інтерв'ю ви розповідали, що звернулися до Держдепу США з проханням почати розслідування проти Порошенка. Вже є якісь результати?
- Так, розслідування йде, порушено кримінальні справи. Я зараз не можуть розкривати всі подробиці. Скажу лише, що розслідування йде не менше ніж за трьома статтями. Одна зі справ - щодо грошей МВФ. Точніше, щодо останнього траншу у мільярд доларів. Є підстави вважати, що всі ці гроші пішли не за призначенням, їх вивели у вигляді рефінансування на комерційні банки, а далі - вони розсмокталися по кишенях. Все це робилося за розпорядженням Порошенка.
"Петя усё сваравал и в гагаузских афшорах поховал"?
Кстати, впервые видел лицо с подозрением на гейскость в Польше!!! ))) Он был с фиолетовыми волосами, в желтом пиджаке и на розовом кабриолете!!! )))) И стоял в пробке напротив остановки трамвая. )))))
А народу было вааще пофиг. Даже бабкам с дедками на остановке, где я тоже стоял. Вот пофиг и всё. Тіпа "Нехай хоч плаття вдягне". Як сказав мені дід на зупинці, якого я запитав, чи не ображає таке видовище літніх людей - чого мене має дратувати нездорова людина? Таку тільки пожаліти.
Висновки: деякі вітчизняні альфа-нацсамкуни гірші від бабів з дідами у під'їзді.
проводить парад на День Незалежности и не парить военным товарищам мозги
https://youtu.be/o59XSxaJX3A
І кого там долучають у постановники? Пьєра Рішара? Кардьє?
А почему бы и нет
И пора новый род войск создавать.Уклонисты
Не ну а шо?
Калинівка @rfkbyjdrf666 16 авг.
И почетным председателем сего нового рода войск станет наш нынешний гарант-промокашка!Почетный, патамушта он аж 4 раза"не видел" повестку из военкомата, кот.ему на дом приносили..
https://youtu.be/o59XSxaJX3A
Пересування військової техніки повинно бути лише тоді, коли це:
-переорганізація оборони;
-військові навчання;
-сервісне обслуговування;
-постачання до військових частин.
І не треба триндіти про "суміщення", мовляв, "їхали на заздалегідь заплановане навчання і заїхали в Київ провести парад, підняти бойовий дух"...
Бойовий дух треба піднімати іншими способами, а не триньканням моторесурсу вкрай дорогої техніки, паливно-мастильних матеріалів, забрудненням повітря в столиці та нищенням дорожного полотна задля показухи. Ресурси небезкінечні і небезплатні. А на фронті вони - на вагу золота.
Готов мордву макнути у їх лайно.
без парадубез вистав Вєчєрнєго Квартала, а залучені гроші віддати ветеранам. Ну як? Логіка та сама.
Міністерство у справах ветеринарів бажає міцного козацького здоров'я побратимам та посестрам і доповідає буквамичерез фейсбук.
Всі, хто слідкували за перебігом подій з святкуванням Дня Незалежності, вже давно в курсі ситуації, що склалася. Інших можна відрізнити по відсутності нервового тику, тому для них надаємо розгорнутий таймінг.
1. У вітчизняних Інтернетах починається обговорення того факту, що параду військ на День Незалежності, здається, не буде.
2. Ветеранські організації спрямовують офіційний запит і отримують офіційну відповідь - не буде.
3. Президент Зеленський записує відео, в якому розповідає про "новий формат" - військові паради це дорого, по-совковому та відволікають військових від служби, тому необхідно замінити їх на щось нове, а гроші роздати військовим у вигляді премій.
4. Починається спорадичні та нескоординовані заяви про "народний парад" - тобто масовий захід з максимальним наближенням до мілітарної складової.
5. Всі ініціативи об'єднуються і відбувається небачене досі в патріотичній спільноті - консолідація. Починається організація "Маршу Захисників України", який має пройти Хрещатиком.
6. Голова ОПУ Андрій Богдан дає прес-конференцію, в якій розповідає що на День Незалежності тим же Хрещатиком пройдуть військові, вчителі та лікарі.
7. Організація Маршу Захисників України продовжується.8. На сайті АП з'являється план святкування, в якому передбачена Хода Гідності - масштабний захід, в якому візьме участь гордість країни: представники різних військ, ветерани АТО, вчителі, спортсмени, медики, волонтери, дипломати, а також діти.
9. Оргкомітет Маршу Захисників України проводить прес-конференцію, в якій розповідає про свій захід і закликає офіційну владу припинити спроби очолити громадський захід та нарешті домовитись між собою.
10. Всі видання України по черзі змагаються в марічкосвіті, прогнозуючи або "купівлю Зеленським ветеранів", або "масові зіткнення та революцію під прапорами Петра Порошенка".
11. Відбувається спільна нарада ОПУ та Оргкомітету, на якій сторони домовляються спокійно розвести заходи в часі та не заважати один одному.
12. Ви знаходитеся тут.
Що ж можна констатувати з вищевикладеного, шановна громадо? На нашу думку, ситуація зрозуміла - нестача досвіду та розуміння контексту очікувано привела нову президентську вертикаль в дуже складну ситуацію. Буквально на першому місяці роботи вона, замість очікуваного після тріумфу на виборах загального обожнювання, стикнулась з громадськістю. Виявилось, що на відміну від електорату, якого багато, але робити він нічого не хоче, в Україні встигла сформуватись величезна кількість надзвичайно потужних громадських інституцій, які звикли вміло та технічно артикулювати свої вимоги й вимагати їх виконання. Ми переконані, що це лише перші з багатьох чудових відкриттів про Україну, які чекають правлячу монобільшість. Бажаємо їм максимального успіху на цьому нелегкому шляху.
Політична партія "Демократична Сокира" - партія з дуже великим насиченням ветеранами й волонтерами. І нам би ДУЖЕ хотілось офіційно взяти участь в організації, чи ще якось акцентувати нашу підтримку Маршу Захисників України. Але Оргкомітет Маршу вказав аполітичність як одну з головних тез - і ми це поважаємо. Nothing for us without us - у справі захисту прав ветеранів ми слухаємо лише ветеранів. Тому рівняйсь, струнко, слухай бойовий наказ!
1. Партія офіційно підтримує проведення Маршу Захисників України як масового заходу, головною метою якого є підтримка бойового духу українського війська, висловлення вдячності до їх бойових звитяг, популяризація захисту України й проходження військової служби серед громадян та привернення уваги міжнародної спільноти до боротьби української нації з російською збройною агресією.
2. Партія закликає усіх своїх прихильників завітати на Марш Захисників України, а ветеранів з їх складу - зареєструватись для участі.
3. Партія поважає рішення Оргкомітету та просить своїх прихильників НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ на цьому заході будь-які елементи партійної символіки.
Слава Україні!
Спікер партії з питань ветеранів АТО/ООС Антон Колумбет
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Степа, а что тебе мешало это сделать за прошедшие 5 лет?
Більш розумні люди знають що у Вашингтон пост як і у багатьох інших газетах є шпальта на яких матеріали публікуються за гроші, з поміткою що редакція не несе відповідальність за такі.
Тираж 103 тис. це що за многотиражка така накшталт Сєльской Жизні.
А США - хай шукають, як знайдуть, я скажу що Петро злодій. А поки що це все бла-бла-бла.