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 Политика Украины
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 Нам следует четко законодательно определить порядок проведения парадов, - Полторак

Президент Владимир Зеленский принял решение о выплате премий военным ко Дню Независимости.

Об этом заявил в интервью официальному информационному ресурсу Минобороны Украины "Армия Inform" министр обороны Украины Степан Полторак, передает Цензор.НЕТ.

"У нас должно быть четкое понимание: проводить или нет парад, на то есть решение Верховного Главнокомандующего - Президента Украины. Он с этим определяется в своем указе. В этом году решено не проводить парад - это его право, и такое решение мы должны выполнять. Так же президент принял решение о выплате премий военным ко Дню Независимости - у нас финансовый ресурс позволяет это реализовать. И я подпишу соответствующий приказ о надлежащих выплатах. И для того, чтобы не было вокруг военных парадов дискуссий, нам следует четко законодательно определить порядок проведения парадов. То есть, когда и по какому случаю проводить, с какой целью", - заявил Полторак.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Репетиция Марша защитников ко Дню Независимости состоялась в Киеве. ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24 августа в столице пройдут официальный Марш Достоинства, в котором примут участие представители власти и народный Марш Защитников при участии ветеранов АТО и ООС.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.

Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.

Также на Цензор.НЕТ: "Мы хотим добавить немного зрелищности", - режиссерами государственного шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.

30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".

Источник: https://censor.net.ua/n3143628
 
 
 Топ комментарии
 
налоплательщику не проведение парада обойдется украинцам новыми Крымами и Дамбассами

будем кормить чужую армию
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До 2014 г. парады проводились регулярно. И как это повлияло на способность ВСУ защитить Крым и Донбасс?
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Ты лжешь! С приходом овоща к власти парады отменили, и начали активно уничтожать армию. Военного парада к двадцатилетию независимости Украины не было. И аргументация у овоща и у клована одинаковая - дорого, нужно экономить деньги.
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Во скоько обойдётся налогоплательщику проведение парада? Вот и надо исходить отсюда!
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Налогоплательщик шел на парад. Без парада народу будет на порядок меньше (если добровольно-принудительно не сгонят бюджетников)
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раньше когда Зебобики считали и выходило что с учетом всех хенералов солдадам и тем кто на передке по 2 гривны 50 копеек аж премия выходила... Зебобико на белые тапочки...
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налоплательщику не проведение парада обойдется украинцам новыми Крымами и Дамбассами

будем кормить чужую армию
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До 2014 г. парады проводились регулярно. И как это повлияло на способность ВСУ защитить Крым и Донбасс?
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Ты лжешь! С приходом овоща к власти парады отменили, и начали активно уничтожать армию. Военного парада к двадцатилетию независимости Украины не было. И аргументация у овоща и у клована одинаковая - дорого, нужно экономить деньги.
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А твой Петр 5 мутными делами занимался под прикрытием патриотических лозунгов.
Я приведу выдержку из интервью Юрия Луценко

Раніше в інтерв'ю ви розповідали, що звернулися до Держдепу США з проханням почати розслідування проти Порошенка. Вже є якісь результати?

- Так, розслідування йде, порушено кримінальні справи. Я зараз не можуть розкривати всі подробиці. Скажу лише, що розслідування йде не менше ніж за трьома статтями. Одна зі справ - щодо грошей МВФ. Точніше, щодо останнього траншу у мільярд доларів. Є підстави вважати, що всі ці гроші пішли не за призначенням, їх вивели у вигляді рефінансування на комерційні банки, а далі - вони розсмокталися по кишенях. Все це робилося за розпорядженням Порошенка.
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Вот скажи, ты дурак? Или у тебя работа такая?
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События с оборонкой от пэдра говорят об ином!
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И о чем же говорят пресловутые "события"?
"Петя усё сваравал и в гагаузских афшорах поховал"?
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Нагадує премії для ветеранів ВОВ на 9 травня.
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На это не идут деньги из казны. Если только на полицаев, для защиты от алфа-самцов.
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Смотри, не пропусти, раз так интересно.
Кстати, впервые видел лицо с подозрением на гейскость в Польше!!! ))) Он был с фиолетовыми волосами, в желтом пиджаке и на розовом кабриолете!!! )))) И стоял в пробке напротив остановки трамвая. )))))
А народу было вааще пофиг. Даже бабкам с дедками на остановке, где я тоже стоял. Вот пофиг и всё. Тіпа "Нехай хоч плаття вдягне". Як сказав мені дід на зупинці, якого я запитав, чи не ображає таке видовище літніх людей - чого мене має дратувати нездорова людина? Таку тільки пожаліти.
Висновки: деякі вітчизняні альфа-нацсамкуни гірші від бабів з дідами у під'їзді.
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при цьому клоуні хіба що зборища наркоманів, які під його ОПою вже збиралися з вимогами їх "захищати", а не карати та ЛГБТ-них парадів будуть вітатися...
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Достаточно ясный намек -

проводить парад на День Незалежности и не парить военным товарищам мозги
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Полторак - опять долбак! В каких странах он нашел законы о парадах?
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Долбак это вы. У вас вместо нормального военного парада буде второй гей-парад в этом году. Когда это Бадоев проводил что-то похожее в своей жизни? Интересно, во сколько же Украинским налогоплательщикам обойдется эта свистопляска? Какую независимость вы празднуете, если кацапы опять пришли к власти?
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"Вас уже выпустили из сумасшедшего дома?" (с)
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А чим користуються французи проводячи парад на день захоплення Бастилії?
І кого там долучають у постановники? Пьєра Рішара? Кардьє?
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15 августа 2019 года в столице Силезского воеводства городе Катовице прошел военный парад "Верные Польше" в честь Дня Войска Польского. Было шикарно.
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Башмак(1%) 🇺🇦‏ @Dicer41101382 16 авг.

А почему бы и нетНам следует четко законодательно определить порядок проведения парадов, - Полторак - Цензор.НЕТ 3750
И пора новый род войск создавать.УклонистыНам следует четко законодательно определить порядок проведения парадов, - Полторак - Цензор.НЕТ 3750
Не ну а шо?

Калинівка‏ @rfkbyjdrf666 16 авг.

И почетным председателем сего нового рода войск станет наш нынешний гарант-промокашка!Почетный, патамушта он аж 4 раза"не видел" повестку из военкомата, кот.ему на дом приносили..
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номерной, засунь своего еврея-алкаша-наркомана высоцкого в свой анус, пускай он там свои песни поет.
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Всіх путіноїдів корчить від Висоцького. Ну звісно ж, не Кабздон.
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само ты путиноид, номерное чучело.Не путиноидов корчит от этого нарика, а нормальных людей с хорошим вкусом и с хорошим слухом. Чи й не певец, чи й не артист, чи й не звязда.
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Дійсно, можна ж зовсім безкоштовно пройти маршем скрізь фонтани.
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Самое главное в армии - это парад и самое главное , - шо в Киеве !!! Нам следует четко законодательно определить порядок проведения парадов, - Полторак - Цензор.НЕТ 1916
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Демонстрація про захист магазинів Рошен від глобального потепління?
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А ничего, что эти магазины - рабочие места для украинцев и налоги в казну? Или вам на них @@@@@@ь, на этих украинцев? Что-то 95 Канава зейобикам поперек горла не становится.
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Гроші з краденого нікому користі не приносять.
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Первый раз в истории Украины сексуальное меньшинство стало зе большинством.вы не геи, а те как мы на кацапню говорим.
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І Зеленський глибоко правий (не хочу обговорювати, чому - той, хто може і хоче розуміти - розуміє і так), ну й Полторак нібито правий. Нібито. Бо в правовій державі все регулюється законами. Але є одне "але", яке ставить пропозицію Полторака під питання. Наприклад, якщо буде закон про паради, то ворог же заздалегідь буде знати про те, скільки, якої техніки і звідки передислоковується! Можна витягти чимало інформації... Чи це корисно для нас, чи для ворога? Питання риторичне.
Пересування військової техніки повинно бути лише тоді, коли це:
-переорганізація оборони;
-військові навчання;
-сервісне обслуговування;
-постачання до військових частин.

І не треба триндіти про "суміщення", мовляв, "їхали на заздалегідь заплановане навчання і заїхали в Київ провести парад, підняти бойовий дух"...
Бойовий дух треба піднімати іншими способами, а не триньканням моторесурсу вкрай дорогої техніки, паливно-мастильних матеріалів, забрудненням повітря в столиці та нищенням дорожного полотна задля показухи. Ресурси небезкінечні і небезплатні. А на фронті вони - на вагу золота.
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Парад треба щоб показати що у НАЦІЇ є БОЙОВИЙ ДУХ.
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А разве не так, чтоб разворовать оборонку и взорвать 6 арсеналов?
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Щось гидотний Портнов не розкручує тему міфічного розкрадання армії Порошенко
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Его нации нужно показывать, а у украинцев боевой дух всегда на виду.
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Бийте педалів та ходіть зі смолоскипами. Це підніме дух ще більше.
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Ти повторюєш москальскі мантри про смолоскипні ходи.
Готов мордву макнути у їх лайно.
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Добре, не ходіть зі смолоскипами, згода. Але щоб бути хоч якось долученими до великої правої справи - продовжуйте бігати за педалями.
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Ми можемо прожити без параду без вистав Вєчєрнєго Квартала, а залучені гроші віддати ветеранам. Ну як? Логіка та сама.
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Д7: Поговоримо про Парад
Міністерство у справах ветеринарів бажає міцного козацького здоров'я побратимам та посестрам і доповідає буквамичерез фейсбук.

Всі, хто слідкували за перебігом подій з святкуванням Дня Незалежності, вже давно в курсі ситуації, що склалася. Інших можна відрізнити по відсутності нервового тику, тому для них надаємо розгорнутий таймінг.

1. У вітчизняних Інтернетах починається обговорення того факту, що параду військ на День Незалежності, здається, не буде.

2. Ветеранські організації спрямовують офіційний запит і отримують офіційну відповідь - не буде.

3. Президент Зеленський записує відео, в якому розповідає про "новий формат" - військові паради це дорого, по-совковому та відволікають військових від служби, тому необхідно замінити їх на щось нове, а гроші роздати військовим у вигляді премій.

4. Починається спорадичні та нескоординовані заяви про "народний парад" - тобто масовий захід з максимальним наближенням до мілітарної складової.

5. Всі ініціативи об'єднуються і відбувається небачене досі в патріотичній спільноті - консолідація. Починається організація "Маршу Захисників України", який має пройти Хрещатиком.

6. Голова ОПУ Андрій Богдан дає прес-конференцію, в якій розповідає що на День Незалежності тим же Хрещатиком пройдуть військові, вчителі та лікарі.

7. Організація Маршу Захисників України продовжується.8. На сайті АП з'являється план святкування, в якому передбачена Хода Гідності - масштабний захід, в якому візьме участь гордість країни: представники різних військ, ветерани АТО, вчителі, спортсмени, медики, волонтери, дипломати, а також діти.

9. Оргкомітет Маршу Захисників України проводить прес-конференцію, в якій розповідає про свій захід і закликає офіційну владу припинити спроби очолити громадський захід та нарешті домовитись між собою.

10. Всі видання України по черзі змагаються в марічкосвіті, прогнозуючи або "купівлю Зеленським ветеранів", або "масові зіткнення та революцію під прапорами Петра Порошенка".

11. Відбувається спільна нарада ОПУ та Оргкомітету, на якій сторони домовляються спокійно розвести заходи в часі та не заважати один одному.

12. Ви знаходитеся тут.

Що ж можна констатувати з вищевикладеного, шановна громадо? На нашу думку, ситуація зрозуміла - нестача досвіду та розуміння контексту очікувано привела нову президентську вертикаль в дуже складну ситуацію. Буквально на першому місяці роботи вона, замість очікуваного після тріумфу на виборах загального обожнювання, стикнулась з громадськістю. Виявилось, що на відміну від електорату, якого багато, але робити він нічого не хоче, в Україні встигла сформуватись величезна кількість надзвичайно потужних громадських інституцій, які звикли вміло та технічно артикулювати свої вимоги й вимагати їх виконання. Ми переконані, що це лише перші з багатьох чудових відкриттів про Україну, які чекають правлячу монобільшість. Бажаємо їм максимального успіху на цьому нелегкому шляху.

Політична партія "Демократична Сокира" - партія з дуже великим насиченням ветеранами й волонтерами. І нам би ДУЖЕ хотілось офіційно взяти участь в організації, чи ще якось акцентувати нашу підтримку Маршу Захисників України. Але Оргкомітет Маршу вказав аполітичність як одну з головних тез - і ми це поважаємо. Nothing for us without us - у справі захисту прав ветеранів ми слухаємо лише ветеранів. Тому рівняйсь, струнко, слухай бойовий наказ!

1. Партія офіційно підтримує проведення Маршу Захисників України як масового заходу, головною метою якого є підтримка бойового духу українського війська, висловлення вдячності до їх бойових звитяг, популяризація захисту України й проходження військової служби серед громадян та привернення уваги міжнародної спільноти до боротьби української нації з російською збройною агресією.

2. Партія закликає усіх своїх прихильників завітати на Марш Захисників України, а ветеранів з їх складу - зареєструватись для участі.

3. Партія поважає рішення Оргкомітету та просить своїх прихильників НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ на цьому заході будь-які елементи партійної символіки.

Слава Україні!

Нам слід чітко законодавчо визначити порядок проведення парадів, - Полторак - Цензор.НЕТ 8510

Спікер партії з питань ветеранів АТО/ООС Антон Колумбет
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Парадікі, салютікі. Тфу, дорослі дядьки, а розум як у малолітніх.
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Нам следует четко законодательно определить порядок проведения парадов, - Полторак

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Степа, а что тебе мешало это сделать за прошедшие 5 лет?
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Я вже запитував тут хто є автор цього опусу. Відповіді досі не отримав.
Більш розумні люди знають що у Вашингтон пост як і у багатьох інших газетах є шпальта на яких матеріали публікуються за гроші, з поміткою що редакція не несе відповідальність за такі.
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Особенно понравилось про "интеллектуала Зеленского"...😀
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Таки да. Если оно интеллектуал, то младшенький из братцев добкиных - Эйнштейн.
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Лицо этого черта отягощено интеллектом
Нам слід чітко законодавчо визначити порядок проведення парадів, - Полторак - Цензор.НЕТ 5843
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«Вашингтон таймс»[2] (анг. The Washington Times переводится как «Вашингтонские времена») - одна из наиболее известных консервативных газет, издающихся в США. Редакция расположена в Вашингтоне. Создана в 1982 годуоснователем нового религиозного движения Церковь Объединения Мун Сон Мёном[3][4]. По состоянию на март 2005 года имела около 103.000 регулярных подписчиков

Тираж 103 тис. це що за многотиражка така накшталт Сєльской Жизні.
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У 2014 -2015 роках я здавав гроші волонтерам на військову форму, каски, бронежилети і т.д. Фактично 20% свого доходу віддавав. Через 5 років, 2 червня 2019 року мій син був мобілізований як офіцер запасу в Семиполки на навчання, а далі - десь 22 серпня має бути відправлений в частину на службу. Харчування нормальне, казарми теж. Все обмундирування теж за кошт держави. На тренуваннях і гранати, і зброя з патронами. Минулого тижня видали їм зимову форму - якість висока - від шкарпеток і берців до майки і куртки- все водостійке і тепле. Сьогодні ЗСУ це як небо і земля мід тим що Порох застав і тим що залишив.
А США - хай шукають, як знайдуть, я скажу що Петро злодій. А поки що це все бла-бла-бла.

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Здесь кацахол писал, что пошёл служить в ВСУ. Зимой. Выдали ему какие-то сапоги. Берки. Не годились ни во что. Вернулся домой за своими... До сих пор дома сидит. Нам слід чітко законодавчо визначити порядок проведення парадів, - Полторак - Цензор.НЕТ 8127 Кому из вас верить?
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