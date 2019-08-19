 Оккупанты отдали землю ПЦУ в Симферополе Римско-католической церкви, - владыка Климент. ДОКУМЕНТ

Об этом архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент рассказал изданию "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, земля под строительство была выделена еще до оккупации Крыма.

"2012-2013 год: решением симферопольского городского совета нам был выделен земельный участок возле украинской гимназии по улице Киевской в 0,5 гектаров. Затем началось движение, чтобы нам эту землю не давать, потому что фирма "Монолит" заинтересовалась этим земельным участком. На втором этапе решили, что мы отодвинемся в глубь поля. Есть государственный акт о том, что эта земля находится в пользовании в управлении крымской епархии", – рассказал Климент.

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После оккупации Крыма Россией, продолжил священнослужитель, он попытался переоформить эту землю по российскому законодательству, но этого так и не получилось сделать. Позже на эту землю начали претендовать в Римско-католической церкви.

"Римско-католическая община, которая была зарегистрирована при Украине, искала земельный участок. И им его не давали. Затем в 2014 году из Петербурга приезжает гражданин России, ксендз католический. Он начинает активно искать землю под свое управление епархии. Он знал, что эта земля принадлежит православным. Им было предложено три земельных участка. Они остановились на этом земельном участке, который был ранее выделен крымской епархии под православный кафедральный собор. Римские католики сносят православной крест и начинают работы по строительству", – пояснил архиепископ Климент.

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Он добавил, что пытался узнать от российских властей Крыма, кому принадлежит земля, но ответа так и не получил.

"На мои запросы к Аксенову (главе оккупационной администрации Крыма Сергею Аксенову. – Ред.) сообщили, что министерство имущественных и земельных отношений Крыма не знает, кому принадлежит эта земля, и она принадлежит городу. А город дал ответ, что они не скажут, кому именно они отдали этот земельный участок, так как это противоречит российскому законодательству. А я должен доказать, что этот земельный участок принадлежит мне", – сказал он.

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Представитель Католической церкви в Крыму отец Данил подтвердил, что они действительно планируют строительство на улице Киевской.

"В данный момент строительство даже не начиналось. Земля городская, и у нас там только аренда. Мы планируем построить кафедральный собор. Земля была получена обычной процедурой выделения земли религиозным организациям. Мы получили ее еще давно", – сказал отец Данил, добавив, что не знает точно, какой участок принадлежал Украинской православной церкви.​



