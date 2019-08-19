 "Продолжаем поиски, не все так просто": адвокат Балуха Динзе не знает местонахождения политзаключенного

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

"В СИЗО 2 Бутырка Балуха В.Г. нет. Продолжаем поиски, не все так просто. Есть только непроверенная и неподтвержденная информация, что он выехал в Москву. Поэтому распространителей информации о прибытии Балуха В.Г. в Москву, по типу зуб даю, прошу не воспринимать всерьез", - говорится в сообщении.

Также защитник отметил, что этап Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) происходит под грифом "Для служебного пользования" (ДСП).

"Если человек на этапе, то пока он не выйдет на связь, или мы его сами не найдем, находится в полной изоляции", - проинформировал Динзе.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

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25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

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