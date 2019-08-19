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 Политика Украины
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 ЦИК зарегистрировала уже 238 нардепов

Центральная избирательная комиссия на заседании в понедельник зарегистрировала 93 народных депутата Украины, избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, в общегосударственном многомандатном избирательном округе в понедельник зарегистрированы 47 парламентариев, а в одномандатных избирательных округах – 46.

В многомандатном округе зарегистрированы 38 депутатов от партии "Слуга народа", один – от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", три – от партии "Европейская солидарность", пять – от партии "Голос".

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Таким образом, всего по состоянию на 19 августа зарегистрированными являются 238 народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3143625
 
 
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- Главное у человека не деньги, а натурально - хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон, вверх дыбом. И тогда когда тому, одному, которому невчёному, будеть белое, так уже ему, вчёному которому, будет уже как… ну… рябое!(с)
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- Когда человек не такой как вообще, потому один такой а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязку своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчЁный, подымиться умом своим за тучи и там своим становиться-становиться ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз так они ему покажуться кажуться махонькие-махоникие, всеравно как мыши, пардон крИсы. ПотомуШто это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЁный, но и……… зачем же, это же ведь очень и очень. ДА-Да …… но НЕТ.
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Рада отменила повышение зарплаты депутатов - 2016 год
В Украине зарплаты народных депутатов необходимо повысить до уровня судей - до 10 тыс. евро - июнь 2019
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Мабуть, Украина "забогатела"...При ""Блазне"...
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Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає зарплату нардепа, яка з доплатами сягає 50 тисяч гривень, хорошою, але недостатньою.
19 СЕРПНЯ 2019, 15:14
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/19/7223917/
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