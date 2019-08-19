 Минздрав запустил онлайн-тест для проверки на туберкулез

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Удобный онлайн-инструмент дает возможность проверить, есть ли у вас симптомы туберкулеза и могли вы им заразиться или нет, а также вы получите информацию о степени риска заболевания туберкулезом. Результаты теста анонимны. Поэтому эти данные будут доступны только вам", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что только за июль 2019 было зарегистрировано 2067 новых случаев туберкулеза. Всего по состоянию на 14 августа 2019 под контролем находятся 20 235 человек. По убеждению экспертов, еще около 5000 больных туберкулезом не знают о своей болезни и не обратились за медицинской помощью.

В Минздраве предупреждают, что симптомы этого заболевания могут быть незаметными в течение многих месяцев, а несвоевременное обращение к врачу приводит к повышению срока лечения и возникновению осложнений.

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