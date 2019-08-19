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 Здоровье
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Все про:Минздрав (1976) туберкулез (60) тест (5)

 Минздрав запустил онлайн-тест для проверки на туберкулез

Центр общественного здоровья МОЗ Украины разработал специальный онлайн тест для проверки на туберкулез. Скрининговая анкета состоит из 13 вопросов, на которые можно ответить всего за 5 минут. По результатам анкетирования можно узнать, есть ли риск того, что человек болен туберкулезом и рекомендовано ли ему дополнительное обследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Удобный онлайн-инструмент дает возможность проверить, есть ли у вас симптомы туберкулеза и могли вы им заразиться или нет, а также вы получите информацию о степени риска заболевания туберкулезом. Результаты теста анонимны. Поэтому эти данные будут доступны только вам", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что только за июль 2019 было зарегистрировано 2067 новых случаев туберкулеза. Всего по состоянию на 14 августа 2019 под контролем находятся 20 235 человек. По убеждению экспертов, еще около 5000 больных туберкулезом не знают о своей болезни и не обратились за медицинской помощью.

В Минздраве предупреждают, что симптомы этого заболевания могут быть незаметными в течение многих месяцев, а несвоевременное обращение к врачу приводит к повышению срока лечения и возникновению осложнений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ежедневно от туберкулеза в Украине умирает 10 человек, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3143622
 
 
 Топ комментарии
 
О, сразу же пара троллей прискакала. Отрабатывают бабло мед.мафии, которым Супрун прижала хвост.
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Тихо плачут в сторонке те, кому перекрыли потоки в мед.сфере.
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Оу, онлайн-тесты!
Какой вы пони, какая ваша профессия мечты, больны ли вы туберкулёзом. Гарантия 100%.
Следующий шаг - составления гороскопа заболеваний расстройством желудка и лечение по фотографии больного.

А если серьёзно - тест ни о чём. Результат - не риск болезни, а риск заболеваемости. Которая может обойти стороной даже полудохлого жирдяя, который простужен и потеет по ночам, а может скосить спортсмена, который неудачно проехался в автобусе вместе с больным.
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Потужна рехформа супрунши
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Тихо плачут в сторонке те, кому перекрыли потоки в мед.сфере.
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Флюорография покажет уже открытую форму туберкулеза. Скрытую может показать только вакцинация.
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Ну, достаточно большую каверну в легких на той флюорографии рассмотреть можно было, но что толку пить боржоми, когда печень отвалилась?
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надо глянуть вопросы, ничего плохого в этом нет, чтобы люди понимали, они в группе риска или нет
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О, сразу же пара троллей прискакала. Отрабатывают бабло мед.мафии, которым Супрун прижала хвост.
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Бред. Уже всеми врачами доказано, что только проба Манту может выявить даже латентную форму туберкулеза.
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Оу, онлайн-тесты!
Какой вы пони, какая ваша профессия мечты, больны ли вы туберкулёзом. Гарантия 100%.
Следующий шаг - составления гороскопа заболеваний расстройством желудка и лечение по фотографии больного.

А если серьёзно - тест ни о чём. Результат - не риск болезни, а риск заболеваемости. Которая может обойти стороной даже полудохлого жирдяя, который простужен и потеет по ночам, а может скосить спортсмена, который неудачно проехался в автобусе вместе с больным.
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Круто. Ждем онлайн тесты на рак СПИД и геморрой))
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"Как-то раз я зашел в библиотеку Британского музея, чтобы навести справку о средстве против пустячной болезни, которую я где-то подцепил, - кажется, сенной лихорадки. Я взял справочник и нашел там все, что мне было нужно, а потом от нечего делать начал перелистывать книгу, просматривая то, что там сказано о разных других болезнях. Я уже позабыл, в какой недуг я погрузился раньше всего, - знаю только, что это был какой-то ужасный бич рода человеческого, - и не успел я добраться до середины перечня "ранних симптомов", как стало очевидно, что у меня именно эта болезнь.
Несколько минут я сидел, как громом пораженный, потом с безразличием отчаяния принялся переворачивать страницы дальше. Я добрался до холеры, прочел о ее признаках и установил, что у меня холера, что она мучает меня уже несколько месяцев, а я об этом и не подозревал. Мне стало любопытно: чем я еще болен? Я перешел к пляске святого Витта и выяснил, как и следовало ожидать, что ею я тоже страдаю; тут я заинтересовался этим медицинским феноменом и решил разобраться в нем досконально. Я начал прямо по алфавиту. Прочитал об анемии - и убедился, что она у меня есть и что обострение должно наступить недели через две. Брайтовой болезнью, как я с облегчением установил, я страдал лишь в легкой форме, и, будь у меня она одна, я мог бы надеяться прожить еще несколько лет. Воспаление легких оказалось у меня с серьезными осложнениями, а грудная жаба была, судя по всему, врожденной. Так я добросовестно перебрал все буквы алфавита, и единственная болезнь, которой я у себя не обнаружил, была родильная горячка."(с)
Трое в лодке (не считая собаки) - Джером К. Джером.
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После онлайн теста, можно подлечиться у этого деятеля. Ничего не делайте просто смотрите на картинку.
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Пара слов о "внутряке" теста.
Всего результатов 3. Первый - всё полностью ОК, второй - всё ок, но к врачу сходи и третий - средний шанс, иди к врачу. Высоких шансов заболеть в тесте нет.
Границы по баллам
Результат 1: 0 - 10
Результат 2: 10 - 80
Результат 3: 80 - 10000

Если ответить хотя бы на один вопрос "Да" - это уже 10 баллов. Ответ на некоторые вопросы приносит сразу 100 баллов, т.е. Результат №3.
Особенно доставил вопрос №13, о бедности, наркомании, курении, бухле и миграции. Ответ "Да" принесёт 100 баллов, т.е. если вы мигрант - у вас высокий шанс заболеть туберкулёзом (с чего бы?) и вам нужно срочно обратиться к семейному врачу (к какому? я же мигрант).

Я, ясен, скептически отношусь к этому "тесту", поэтому скажу, что это полный бред.

Алсо все ответы с весами доступны по этой ссылке, которая не фильтрует формат и отвечает даже на html запрос, а сам сайт не имеет ssl сертификата.

Я кончил и закурил.
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Надо не курить, а читать, в конце первого абзаца сказано: "узнать риск того, что человек болен туберкулезом и рекомендовано ли ему дополнительное обследование"
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Вот ты не понимаешь.
По структуре теста, если ты спортсмен, у тебя ничего не болит, ты не потеешь ночью, не худеешь внезапно, у тебя нет повышения температуры... но ты беден (это одна из опций 13го вопроса) - у тебя риск оказаться больным автоматически выше, чем у зажиточного дяди, у которого высокая утомляемость, одышка, болит грудина, повышена температура, потливость ночью и двухнедельный кашель.
Потому что 13й вопрос оценен в 100 баллов, а все эти, про температуру, кашель и т.д. - в 10 баллов каждый.
Вообще все вопросы начиная с 8го оценены в 100 баллов. Т.е. каждый ответ "Да" на вопросы 8 - 13 страшнее, чем все ответы "да" на вопросы 1 - 7 вместе взятые.

Такие тесты на женских сайтах делают, реальной пользы в диагностике от этого теста нет и быть не может.
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Медицина в смартфоне. Давайте уж тест на коррупцию, а то от ГБР, НАБУ и САП никкого толку нет
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Достаньте свой смартфон. Достали? - Вы коррупционер!
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