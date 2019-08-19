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 Политика Украины
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 92% личного состава ВСУ являются профессиональными военными, - Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что личный состав Вооруженных сил страны уже на 92% состоит из профессиональных военных.

Об этом он заявил в интервью официальному информационному ресурсу Минобороны Украины "Армия Inform", передает Цензор.НЕТ.

"Уже удалось дойти до такого уровня, что 92% личного состава Вооруженных Сил являются профессиональными военными. А остальные - это около 20 тыс. - являются срочниками, которые не выполняют задач в районе ООС. Профессионализация - ключевой фактор, а с другой стороны, его опорным элементом является изменение системы подготовки. А ее надо было менять кардинально, потому что, на мой взгляд, наши военные вузы слишком оторваны от практики. И это не позволяет офицеру принимать правильные решения. Особенно эта "оторванность" была заметной в начале российской агрессии. К сожалению, многие преподаватели умели воевать только на картах и ​​в основном имели теоретическую базу. И когда к такому преподавателю попадает комбриг, который прошел АТО, воевал и принимал решения на поле боя, то качество такого обучения является сомнительным. Поэтому мы привлекаем к преподаванию и подготовке опытных боевых офицеров. Конечно, надо было изменить и программы обучения, адаптируя к современному опыту. В том числе и во время подготовки за рубежом. Только в США сейчас обучаются более 70 наших военнослужащих", - заявил Полторак.

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"Однозначно, нужно менять в Вооруженных Силах отношение к людям - и это нам еще не до конца удалось. Причем, это вызов для всех уровней - от солдата до генерала. Надо осознать: армия уже другая. Сейчас в войска приходит лейтенант, которому чуть за двадцать, а у него во взводе ребята, которым по 50 и даже более лет, с огромным жизненным опытом", - отметил министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3143618
 
 
 Топ комментарии
 
Тогда ,
почему не выполнили Присягу Народу Украины -
и сдали без боя КРЫМ ?
*****
тока не надо при и.о президента турчинова и президента порошенко .
С песнями и флагом вокруг ВВП Аэродрома Бельбек - имея 27 крыльев СУ-27 и 15 боевых вертолетов .Не подняв по Боевой Тревоге дежурные звенья .
92% личного состава ВСУ являются профессиональными военными, - Полторак - Цензор.НЕТ 9746
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А ничего, что Порошенко стал президентом 7 июня 2014, а медальки за "Возвращение Крыма" датированы февралем 2014?
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Ну это далеко не 8%, я имел ввиду население Укра ны как и мой оппонент зебилодаун.
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Там потрібно порівнювати або 73% - 25%, або 43% - 8%
Уточнюючи при цьому 8%, це про Тимошенко, чи про Порошенко?
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А я про те, що маЗєматіки, тупо маніпулюють числами.
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А арт склады - взрывоопасны. Спасибо,мы поняли ))
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Не плывет. Виляет-брешет. Толи пятиться как рак. Не поймешь без микроскопа - предатель или дурак.
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23-летний военнослужащий под действием амфетамина застрелил соседа по общежитию в Киевской области.
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Предупредите своего президента лучше, что это плохо заканчивается.
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Тогда ,
почему не выполнили Присягу Народу Украины -
и сдали без боя КРЫМ ?
*****
тока не надо при и.о президента турчинова и президента порошенко .
С песнями и флагом вокруг ВВП Аэродрома Бельбек - имея 27 крыльев СУ-27 и 15 боевых вертолетов .Не подняв по Боевой Тревоге дежурные звенья .
92% личного состава ВСУ являются профессиональными военными, - Полторак - Цензор.НЕТ 9746
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Потому чьто, Міністром оборони України, і Командуючим Чорноморским Флотом були шістки *****, русскіє гражанє Лєбєдєв і Ільін.
Твоі соплємєннікі.
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gtctd dtfbdqpt = один из жалобшиков(стукачей) на https://censor.net.ua.
https://www.youtube.com/watch?v=Zt9efnLV4UY
https://www.youtube.com/watch?v=Zt9efnLV4UY
*****

И.о. главы государства,
председатель Верховной Рады Александр Турчинов

назначил 01 марта 2014 года (номер Указа)

контр-адмирала Дениса Березовского командующим Военно-морскими силами Вооруженных сил, который на следующий день 02 марта 2014 года перешел со всем штабом в стан врага - Аксенову.

«Я, Березовский Денис Валентинович, присягаю на верность крымскому народу и обязуюсь защищать его, как того требует устав», - сказал контр-адмирал, назначенный на должность главнокомандующего ВМС указом исполняющего обязанности президента Александра Турчинова от 1 марта. Видеозапись присяги выложил на YouTube журналист....
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«Мила Нелла

gtctd dtfbdqpt = один из жалобшиков(стукачей) на https://censor.net.ua.»


Обоснуй, о соплємєнніца націі Павліка Морозова.
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А ничего, что Порошенко стал президентом 7 июня 2014, а медальки за "Возвращение Крыма" датированы февралем 2014?
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І ще, Павєл Лєбєдєв був Мінстром оборони України до 28.02.2014 !!!
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тільки військовий міністр у нас - холуйська нікчема
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"Тяжело в учении, легко в бою" ©
Полтораку хорошо бы среди себя провести учения на тему - "Действия министра обороны при отхватывании его дупой пенделя" да теоретической занятие по изучению мат.части от диджитальных дуподемпферных гаджетов до простейших противопендельных лубков. А то миссия защиты отечества путем благостного прогревания дупы в теплом кресле уютного министерского кабинета как бы заканчивается.
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Це дуже добре що нині в АТО не беруть нікого примусово.
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