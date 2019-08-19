 В Москве утверждают, что Украина должна России $3 млрд по еврооблигациям, выпущенным во время президентства Януковича

Об этом говорится в сообщении на сайте российского Минфина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Так, общая сумма денег, которые иностранные государства должны России по государственным кредитам, составляет $39,4 млрд. На первом месте по объемам долга находится Беларусь, а на втором — Украина.
По мнению Москвы, Украина остается должна $3,075 млрд по еврооблигациям, выпущенным правительством Виктора Януковича и приобретенным Фондом национального благосостояния РФ в декабре 2013 года. Украина отказалась выплачивать купон этим облигациям в декабре 2015 года.
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Напомним, Апелляционный суд Англии 14 сентября объявил решение по жалобе Украины на постановление Высокого суда Лондона, по которому украинская сторона должна удовлетворить требования России и оплатить последний долг по еврооблигациям на три миллиарда долларов - так называемый "долг Януковича". Апелляционный суд согласился с аргументом Украины, что выпуск еврооблигаций был осуществлен под давлением РФ, и этот аргумент не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.
Тогда Минфин Украины сообщал, что решение Апелляционного суда Англии вернуть дело в отношении "долга Януковича" в суд первой инстанции даст возможность Украине представить свою защиту в полном объеме, и является выдающейся победой нашего государства.
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В ноябре 2018 года стало известно, что компания The Law Debenture Trust, представляющая интересы России, подала в Верховный Суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии. Эта апелляция должна быть рассмотрена в декабре 2019 года.
https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/2014/
покажи где? минфин говорит о миллиардах?
это неофициальный источник
в хранилищах Национального банка Украины резко уменьшилось количество золота, пишет antikor.com.ua.
Об этом поведала глава украинского Нацбанка Валерия Гонтарева. Она не стала объяснять причины загадочного исчезновения желтого металла, сообщает ряд украинских экономических изданий.
Согласно официальной статистике НБУ, количество золота в хранилищах должно быть в восемь раз больше, чем реально есть в наличии. На начало ноября 2014 года объем золота составлял около 1 миллиарда долларов, или 8% от общего объема ЗВР. 25 ноября 2014 года остался это всего один процент.
Несложно подсчитать что на ноябрь 2014 года в ЗВР Украины было 12, 5 млрд $. Даже учитывая что первый транш от МВФ полученный в 2014 году составлял всего 2 млрд $.https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48348016
То есть от Януковича осталось в ЗВР около 10,5 млрд.$.
у учителей ведь уже ж 4000 баксов зарплата? правда? - ведь Солнышко ж обещал?
Внедрив шпиона, через ************** (как сейчас клоуна), путлеровцы творили что хотели. В парламенте были холуи и ******. В управлении тоже *********** из даунбаса. И на цензоре, такие же.
еще не отработал???
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