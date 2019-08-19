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 За рубежом
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Все про:долг (1092) Россия (73640) Янукович (30528)

 В Москве утверждают, что Украина должна России $3 млрд по еврооблигациям, выпущенным во время президентства Януковича

Министерство финансов Российской Федерации обнародовало данные по долгу государств перед Россией на 1 мая 2019 года. Среди них есть и официальные претензии к Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского Минфина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Так, общая сумма денег, которые иностранные государства должны России по государственным кредитам, составляет $39,4 млрд. На первом месте по объемам долга находится Беларусь, а на втором — Украина.

По мнению Москвы, Украина остается должна $3,075 млрд по еврооблигациям, выпущенным правительством Виктора Януковича и приобретенным Фондом национального благосостояния РФ в декабре 2013 года. Украина отказалась выплачивать купон этим облигациям в декабре 2015 года.

Читайте на Цензор.НЕТ: Никакой "задолженности" Украины перед СНГ существовать не может, - замглавы МИД Боднар

Напомним, Апелляционный суд Англии 14 сентября объявил решение по жалобе Украины на постановление Высокого суда Лондона, по которому украинская сторона должна удовлетворить требования России и оплатить последний долг по еврооблигациям на три миллиарда долларов - так называемый "долг Януковича". Апелляционный суд согласился с аргументом Украины, что выпуск еврооблигаций был осуществлен под давлением РФ, и этот аргумент не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Тогда Минфин Украины сообщал, что решение Апелляционного суда Англии вернуть дело в отношении "долга Януковича" в суд первой инстанции даст возможность Украине представить свою защиту в полном объеме, и является выдающейся победой нашего государства.

Также на Цензор.НЕТ: Гройсман заявил, что 2019-2021 годы будут сложными для выплаты государственного долга

В ноябре 2018 года стало известно, что компания The Law Debenture Trust, представляющая интересы России, подала в Верховный Суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии. Эта апелляция должна быть рассмотрена в декабре 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3143614
 
 
 Топ комментарии
 
Яныка спросите и путю. Как они это бабло поделили.
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более чем странное требование.сами вывозили этого Януковича...сами прятали его от украинского суда.а теперь нам закидывают "брал-не брал"??? Да если и брал,то пусть с него и забирают...."Дебилы,бля.." (с)
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Совет форумчанПравила форума
 
какие 3 лярда у вас САМ УРКА ВИТЕК он все 30 лярдов стоит... пошли полем казлы... У Москві стверджують, що Україна винна Росії $3 млрд за єврооблігаціями, випущеними під час президентства Януковича - Цензор.НЕТ 4760
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Після втечі Януковича у казні залишилось 108 133 гривні 65 коп.
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на минфине можно все что угодно нарисовать

это неофициальный источник
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о5 проснулись, а они больше ничего не забыли?
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Яныка спросите и путю. Как они это бабло поделили.
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Я вот вспоминаю тот случай и удивляюсь этому дураку , путину ! Это ж надо было - затеял насмешку над лохом яныком )) Когда артачился с этим займом. А у того реально денег не было - все разворовали. - И потерял яныка и Украину. А мог бы грабить нас до сих пор. Ну не дурак ? )))
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Не нужно было тратить этот кредит. Нужно было обратно отправить. Янукович взял, но потратили уже после него. В Москве утверждают, что Украина должна России $3 млрд по еврооблигациям, выпущенным во время президентства Януковича - Цензор.НЕТ 7424
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Кроль , а Януковощ сколько налички вьівез , когда тикал в Ростов ? То его сбережения бьіли ?
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Про 100 000 грн, оставшихся после Януковича, слух пустили Яценюк с Гонтаревой. Никто их не проверял. Однако в ноябре 2014 года
в хранилищах Национального банка Украины резко уменьшилось количество золота, пишет antikor.com.ua.
Об этом поведала глава украинского Нацбанка Валерия Гонтарева. Она не стала объяснять причины загадочного исчезновения желтого металла, сообщает ряд украинских экономических изданий.
Согласно официальной статистике НБУ, количество золота в хранилищах должно быть в восемь раз больше, чем реально есть в наличии. На начало ноября 2014 года объем золота составлял около 1 миллиарда долларов, или 8% от общего объема ЗВР. 25 ноября 2014 года остался это всего один процент.

Несложно подсчитать что на ноябрь 2014 года в ЗВР Украины было 12, 5 млрд $. Даже учитывая что первый транш от МВФ полученный в 2014 году составлял всего 2 млрд $.https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48348016
То есть от Януковича осталось в ЗВР около 10,5 млрд.$.
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фото камазов пожалуйста. Я презираю Овоща, но брехня есть брехня.
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А если рфия выдаст Януковича , Украина признает долг ?
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Украина признает что Януовощь Азиров и ***** раздербанили три лярда
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Так у Яныка пусть и спрашивают. К тому же он у них в стране.
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и да, он не с пустыми карманами уезжал и если ему так украина болит - то .... расплатился б за нее чтоли! хорошее дело сделал
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Они могут там у ся в мордоре что угодно утверждать. Кого это беспокоит.
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более чем странное требование.сами вывозили этого Януковича...сами прятали его от украинского суда.а теперь нам закидывают "брал-не брал"??? Да если и брал,то пусть с него и забирают...."Дебилы,***.." (с)
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Пусть в пукинстане думают за контрибуцию за оккупацию Крыма и Донбасса..
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Так говорили же, что 3 лярда баксов должен был передать Фёдрыч, что не передал? В Москве утверждают, что Украина должна России $3 млрд по еврооблигациям, выпущенным во время президентства Януковича - Цензор.НЕТ 3826
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тю, так мы передали через януковича - он что, камаз не довез?
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вообще то, нам тогда обещали дать 15 млрд, дали только три, где наши еще 12 млрд?
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януковощ взяв--нехай віддає..я як беру в борг за мене ніхто не віддає
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та то херня, а не долг! - при з/п учителей в 4000 баксов это копейки для страны.

у учителей ведь уже ж 4000 баксов зарплата? правда? - ведь Солнышко ж обещал?
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Так что, ваш президент брехлом оказался?
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В Гугле забанили?У нищих слуг нет.Само ищи
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кто сомневается в том, что карлик вова вывалит карлику вовочке предъяву, где будет особый статус, амнистия, отказ от долга газпрома 4,7 млрд, возврат этих 3 млрд, Крым в аренду на 300 лет, и бздливая болонка будет кивать гривой и подписывать все что прикажут. или кто то еще верит в это --"Наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег?" 31 марта, 2019
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А Януковоща выдать, чтоб разобраться: как он выпускал эти облигации? СБУ, конечно, должна бы больше знать. Меня терзают смутные сомнения, что все эти "облигации" были реальными?
Внедрив шпиона, через ************** (как сейчас клоуна), путлеровцы творили что хотели. В парламенте были холуи и ******. В управлении тоже *********** из даунбаса. И на цензоре, такие же.
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)) "пляшку бояры русне выставляю и недоимку дарю!!!" ))
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Забирайте в нього він у вас і навіть його забирайте. А коли будуте витрушувати, до поверніть здачу, бо він почупив весь бюджет і золотавалютні резерви десь біля 30 млрд.доларів США? Чи він уже їх потратив на вашу армію? Це дійсний щур - заліз в общак цілого народу. Можете його і заточкою прищемити, нам не шкода.
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В России утверждают, что Украина должна России $3 млрд, в Украине утверждают, что Путин- х**ло. На том и разошлись.
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После всего, шо было за эти пять последних лет, пускай хто-то мне скажет, шо это не хуцпа.
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Придурки идите опохмелитесь а то Ваши пьяные сны Вас развращают
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да-да, мы знаем, и 20% днепровской воды должны, и 1/6 от общего содержания кислорода в воздухе должны, и всё что построено при СССР тоже принадлежит исключительно России… а по сути, русские, ваши только ¾ пердючего газа в общей испорченной атмосфере.
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Ну так Янукович у вас в России, требуйте с него
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А в Украине утверждают, что Москва должна идти в х...
Консенсус достигнут.
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Интересные и дурные эти кацап-зды. Они сами отдали янеку бабки, сами выкрали это чмо, а мы должны платить за их половые утехи с янеком. НЕЕЕЕЕЕЕЕ теперь сосите у янека на все деньги он ваш.
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