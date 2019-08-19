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 Политика Украины
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Все про:Израиль (962) Нетаньяху (69) ЗСТ (511)

 Украина и Израиль расширят соглашение о ЗСТ на сферу услуг: в Киеве и Иерусалиме следует открывать центры высокотехнологического развития, - Нетаньяху

Украина и Израиль начнут работу по расширению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между странами на сферу услуг и создадут центры высокотехнологичного развития для обмена опытом.

"Мы также договорились без задержек начать работу по расширению соглашения и на сферу услуг", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Нетаньяху, в ходе визита, помимо расширения соглашения о ЗСТ, было принято также решение создать центры высокотехнологичного развития в Иерусалиме и Киеве.

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"И в Киеве, и в Иерусалиме следует открывать центры высокотехнологического развития. Таким образом, мы будем обмениваться технологиями, и привлекать украинцев в нашу индустрию высоких технологий. Потому, что мы будем делать совместные инвестиции в эту сферу тут, в Украине", – отметил Нетаньяху.

По его словам, в настоящее время "квинтэссенцией развития какого-либо государства являются инновации", и у Украины есть большие таланты и возможности для этого.

"Израильские компании здесь работают, и мы сотрудничаем с десятками тысяч, где-то около 50 тыс. украинских компьютерных инженеров, математиков, ученых, тех, кто задействован в сфере современных технологий", - добавил премьер Израиля.

Источник: https://censor.net.ua/n3143611
 
 
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на фоне этого визита, прикольно смотрится руцкие *********, срочно обсаживающие аэропорт шарль де голь - колосящейся кукурузой )) курицына видать там у садунов за шефа )
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будут у нас воровать мозги - все как обычно - не чего нового
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Почему воровать? Перекупать. Это нормальная практика. Раз мозги своей стране не нужны, то на них всегда покупатель найдется.
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...Потому что Вова сократил корпус полевых медиков...


Полез в гугл. Чт-то он мне на сию тему ничего не выдал. Мож кто ссылой поделится?
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Вот это конкретные дела, способствующие увеличению товарооборота, обмену опытом, высокие технологии и совместное обеими странами зарабатывание большего бабла, а не бла-бла... Круто? Да!
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Короче непонятно,какого хрена он приезжал ... Украина и Израиль расширят соглашение о ЗСТ на сферу услуг: в Киеве и Иерусалиме следует открывать центры высокотехнологического развития, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 3741
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Голобуцкий Алексей‏ @Holobutsky 4 часа назад

«Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусок традиционного каравая, которым ее вместе с мужем угощали по прилету в Киев»
Ничего. Проглотим...
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