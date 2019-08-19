 Генпрокуратура обвинила НАБУ в незаконной прослушке замгенпрокурора Стрижевской. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook.

"В субботу в служебном кабинете заместителя Генерального прокурора были обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства. На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт", - говорится в сообщении.

В прокуратуре это связывают с тем, что именно этот заместитель Анжела Стрижевская является руководителем прокурора, который поддерживает админпротокол по Аретму Сытнику.

"Для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей ГПУ необходимо разрешение или от заместителя Генпрокурора, или от самого Генерального прокурора. Соответственно, в данном случае должно быть разрешение от руководителя САП-заместителя Генпрокурора. Но ни один из заместителей ГПУ, генпрокурор или руководитель САП такую "прослушку" не санкционировали", - заявила Сарган.

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По факту обнаружения несанкционированной "прослушки" в кабинете заместителя генпрокурора СБУ было зарегистрировано уголовное производство.

Также она сообщила, что во вторник, 20 августа, в 9.00 в Сарненскому суде Ровенской состоится очередное заседание по рассмотрению административного протокола, связанного с коррупцией, составленного на директора НАБУ Артема Сытника за нарушения им ограничений при получении подарков, а именно отдыха на одном из охотничьих баз в Ровенской области. Завтра суд должен заслушать в качестве свидетелей стороны обвинения, так и свидетелей стороны защиты.

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