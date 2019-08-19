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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2841) ГПУ (9290) прослушка (262) Сарган (378)

 Генпрокуратура обвинила НАБУ в незаконной прослушке замгенпрокурора Стрижевской. ФОТО

Пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган рассказала, что в служебном кабинете заместителя Генерального прокурора были обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook.

"В субботу в служебном кабинете заместителя Генерального прокурора были обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства. На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт", - говорится в сообщении.

В прокуратуре это связывают с тем, что именно этот заместитель Анжела Стрижевская является руководителем прокурора, который поддерживает админпротокол по Аретму Сытнику.

"Для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей ГПУ необходимо разрешение или от заместителя Генпрокурора, или от самого Генерального прокурора. Соответственно, в данном случае должно быть разрешение от руководителя САП-заместителя Генпрокурора. Но ни один из заместителей ГПУ, генпрокурор или руководитель САП такую "прослушку" не санкционировали", - заявила Сарган.

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По факту обнаружения несанкционированной "прослушки" в кабинете заместителя генпрокурора СБУ было зарегистрировано уголовное производство.

Также она сообщила, что во вторник, 20 августа, в 9.00 в Сарненскому суде Ровенской состоится очередное заседание по рассмотрению административного протокола, связанного с коррупцией, составленного на директора НАБУ Артема Сытника за нарушения им ограничений при получении подарков, а именно отдыха на одном из охотничьих баз в Ровенской области. Завтра суд должен заслушать в качестве свидетелей стороны обвинения, так и свидетелей стороны защиты.

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Генпрокуратура обвинила НАБУ в незаконной прослушке замгенпрокурора Стрижевской 01
Генпрокуратура обвинила НАБУ в незаконной прослушке замгенпрокурора Стрижевской 02

Источник: https://censor.net.ua/n3143609
 
 
 Топ комментарии
 
немного этой прокурорской соевой падали осталось. главное, не ограничиваться одной только прослушкой. сажать, и на долго
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уже 3 мєсяца как у вас все петькіні прокурори і судьї Генпрокуратура обвинила НАБУ в незаконной прослушке замгенпрокурора Стрижевской - Цензор.НЕТ 4092 і так понял всє 5 лєт
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просто тебе для информации. по закону "про прокуратуру" набор в органы прокуратуры сотрудников проходит через конкурс (который проводят раз в год), с последующим обучением (год) в академии прокуратуры. конкурс в этом году еще не проводили. так что работники прокуратуры, набранные "при зеленском", появятся в органах прокуратуры не раньше конца следующего года. это во-первых.
во-вторых, генпрокурор назначается верховной рады по представлению президента. новая рада еще не заработала, а генпрокурор - кум порошенко. так что при чем тут зеленский?
в третьих - на должности руководителей местных прокуратур назначает генпрокурор, который кум порошенко.
еще вопросы есть?
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уже 3 мєсяца как у вас все петькіні прокурори і судьї і так понял всє 5 лєт
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просто тебе для информации. по закону "про прокуратуру" набор в органы прокуратуры сотрудников проходит через конкурс (который проводят раз в год), с последующим обучением (год) в академии прокуратуры. конкурс в этом году еще не проводили. так что работники прокуратуры, набранные "при зеленском", появятся в органах прокуратуры не раньше конца следующего года. это во-первых.
во-вторых, генпрокурор назначается верховной рады по представлению президента. новая рада еще не заработала, а генпрокурор - кум порошенко. так что при чем тут зеленский?
в третьих - на должности руководителей местных прокуратур назначает генпрокурор, который кум порошенко.
еще вопросы есть?
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про курватура чесною не буває - там тупо бізнес!
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Що значить не буває чесною? Ось наприклад чесна- на підвищення пішла.
https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-naznachil-zamglavy-sluzhby-vneshney-1564040667.html
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Ось така вона у нас генІТальна ПРОФУРАтура, була, є і буде.
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А що, генерального (прости Господи) прокурора ще не слухають?Хоча,що там слухати... налівай да пєй...
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- Папа, он... - Я знаю. Я подслушивал, дочка. Вот жалость-то! (с) Обыкновенное чудо
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Мне, вот, интересно - наши "правоохранительные" органы, чем заняты? Борьбой с преступностью, или "дележом финансовых потоков"?!!! Вы, ребята, вообще, "с катушек, сорвались"?!!! В открытую, "собачитесь", куски, друг у друга, из глотки вырывая, и "показывая обосранные штаны"...
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Не подобається прокурорським, що їх прослуховують? Нехай ідуть працювати реалізаторами на Бесарабський ринок. Там спецслужби такими не цікавляться.
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