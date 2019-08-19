 Адвокат ОАСК Заяц считает, что ходатайства об отстранении судей Окружного админсуда - это давление на судей апелляции, которые пересматривают принятые решения

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Какая цель обращения с ходатайством об отстранении главы суда? На мой взгляд, это прогнозируемые действия правоохранителей - создание препятствий для принятия законного и объективного правосудного решения судами апелляционных инстанций, которые на сегодняшний день пересматривают решения, принятые судьями ОАСК как судьями первой инстанции по искам к ВККС. На сегодняшний день эти решения не вступили в силу и на них поданы апелляционные жалобы. Это давление на суд... в случае отстранения тех судей, которые принимали решения как судьи первой инстанции, для судей апелляционной инстанции это уже будет знак, что к ним тоже могут применить такие же меры", - сказал Заяц.



Адвокат провел аналогию между обысками, которые были проведены в ОАСК в июле 2019 и обысками еще в 2015 году.

"И в одном, и в другом случае правоохранительные органы ставили цель не расследовать эти дела и установить факты уголовных правонарушений, а исключительно с целью давления на суд. Тогда оперативная съемка проходила онлайн. В ходе следственных действий тогда в 2015 году и сейчас никаких вещественных доказательств, следов преступлений обнаружено не было", - сказал адвокат.

Как сообщалось, ВСП 20 августа рассмотрит отстранение Вовка от должности главы Окружного суда Киева.

Защита Вовка заявила, что мера пресечения главе Окружного админсуда Киева Вовку не рассматривается.

Ранее Генпрокуратура сообщила о подозрении Вовку и еще двум судьям Окружного админсуда Киева и судье из Одессы во вмешательстве в деятельность госорганов.