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 Политика Украины
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 Новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Бужанский назвал журналистку Духнич "тупой овцой". Она в ответ сравнила его с "голубем, который нагадил"

Новоизбранный нардеп от "Слуги народа" по 25 округу (Днепропетровская область) Максим Бужанский назвал журналистку НВ Ольгу Духнич "тупой овцой". Она же, в ответ, сравнила народного избранника с "голубем, который нагадил на рукав пальто"

Журналистка "Нового времени" Ольга Духнич в ходе интервью с главой партии "Слуга народа" охарактеризовала нардепа от политсилы  Максима Бужанского "ностальгирующим по СССР и временам Виктора Януковича", сообщает Цензор.НЕТ

В ответ, новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский в своем канале в Telegram написал: "Очередная тупая овца, представляющаяся журналисткой одиозного сми НВ, в интервью с представителем Слуги Народа заявила, что я ностальгирую по СССР и "временам Януковича". Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержаны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому, приду им на помощь. Тупая овца из одиозного СМИ".

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Журналистка "Нового времени" Ольга Духнич, в свою очередь, написала на своей странице в Facebook: "Господин Бужанский выразил нечто обо мне и НВ. И перед НВ ему бы извиниться. ... Я прочитала улыбнулась и ушла загорать. Потому что я не глупая овца, я до біса розумна жінка и это правда очень смешно. ... Что-то отвечать г-ну Бужанскому это как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто. Кто из вас этим занимается? Я, например, нет. Голубь живет просто: ест и гадит, ест и гадит. Надеюсь, работа Бужанского как депутата будет продуктивнее, разнообразнее и на благо страны. Смущает другое, его явное или неявное намерение подставить главу своей партии, Дмитрия Разумкова, назвав одиозным СМИ, которому он дал интервью. Да и вообще падать до обзывания журналистов очень фу. Представляю как неудобно его однопартийцам, за небольшим исключением. Я догадываюсь о мотиве Бужанского хайпануть, чтобы вы все его обсуждали пару дней и знакомились поближе. Так вот, старое правило. Не кормите в общественных местах троллей, клоунов, голубей и депутата Бужанского".

Позже свою реакцию обнародовала партия "Слуга народа". Политсила осудила высказывания Бужанского и извинилась перед журналисткой, но отметила, что реакция нардепа является "достаточно понятной" и попросила журналистов впредь воздерживаться от "такого рода оценочных суждений".

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"Партия "Слуга народа" считает недопустимыми личные оскорбления любого гражданина Украины, в том числе и представителей средств массовой информации. Мы осуждаем высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского относительно журналистки журнала "Новое Время". Руководство партии и фракции "Слуга народа" принесло госпожа Духнич извинения. Вместе с тем, мы понимаем, что высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского были, хоть и чрезмерной и неэтичной, но достаточно понятной реакцией на оценочные суждения относительно личных чувств, которые избранный народный депутат якобы имеет к СССР и определенным украинским политикам. Поэтому мы просим представителей средств массовой информации воздержаться от такого рода оценочных суждений - ведь будучи обнародованными на официальных страницах уважаемых изданий, они в дальнейшем способствуют наклеиванию ярлыков и предвзятому отношению к политикам, которые еще даже не начали каденцию в качестве народных избранников", - говорится в заявлении "Слуги народа".

Отметим, в соцсетях Бужанский часто публикует посты о событиях времен Второй мировой войны.Так пост о "Пакте Молотова-Риббентропа" между нацистской Германией и СССР автор закончил фразой: "Пакт о ненападении, блестящий дипломатический успех СССР".

Также Бужанский в своих постах скептически относится к Революции Достоинства: "Янукович был хр#новым Президентом. Но законно избранным. И уж всяко лучше, чем то, что имеем сейчас (речь идет о Порошенко , - прим.ред). Убирать его нужно было на выборах. Очередных, либо внеочередных. Если не было способного его победить кандидата- значит нужно было ждать ещё пять лет. Ваше- а что, при Януковиче было лучше, а что, вам нравился Янукович и тд- это до унизительного смешно. Хотите услышать правду? Да, было лучше. ... Уже абсолютно неважно, чем был Майдан, революцией, как стыдливо утверждаете вы до сих пор, или переворотом, что было очевидно слепому. Мы по прежнему живем с тем, что произошло, причем все вместе. Не обманывайте себя. Разваленные полиция, медицина, образование, и многое другое, о чем я, непонятно зачем щадя ваши чувства не вспоминаю, на вашей совести. ... Гражданское общество было 4 года назад. Доказательство того- ваш яркий перфоманс, у вас даже вожди были, какие-никакие. Ничего подобного больше нет. Нет ни оппозиции, лишь разные крылья власти, ни лидеров, ничего нет".

Новоизбранный нардеп от Слуги народа Бужанский назвал журналистку Духнич тупой овцой. Она в ответ сравнила его с голубем, который нагадил 01

Новоизбранный нардеп от Слуги народа Бужанский назвал журналистку Духнич тупой овцой. Она в ответ сравнила его с голубем, который нагадил 02

Новоизбранный нардеп от Слуги народа Бужанский назвал журналистку Духнич тупой овцой. Она в ответ сравнила его с голубем, который нагадил 03
Новоизбранный нардеп от Слуги народа Бужанский назвал журналистку Духнич тупой овцой. Она в ответ сравнила его с голубем, который нагадил 04
Новоизбранный нардеп от Слуги народа Бужанский назвал журналистку Духнич тупой овцой. Она в ответ сравнила его с голубем, который нагадил 05
Новоизбранный нардеп от Слуги народа Бужанский назвал журналистку Духнич тупой овцой. Она в ответ сравнила его с голубем, который нагадил 06

Источник: https://censor.net.ua/n3143602
 
   
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В суд, ребята и девчата, в суд!!!,,, Разбирайтесь там, кто больший п...рас"... Нам это, неинтересно...
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Да назвала бы коротко и емко "совкодрочер"..и была бы права...
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Ну тупа вівця то не дорогенька. Не так образливо. Чи не так 73%?
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Немного не то, "тупая овца" имеет антипод в виде "тупого барана". А "дорогенька" - нет. Или вас кто-то когда-то называл "дорогеньким"?

Это конечно не снимает того факта, что это оскорбление и его просто так ляпать публичному лицу (и депутату тем более) нельзя
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Мантра про 73% устарела давным давно, соевый - согласно выборам в ВР вас всего лишь 8% таких вот умственно одаренных.Новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Бужанский назвал журналистку Духнич "тупой овцой". Она в ответ сравнила его с "голубем, который нагадил" - Цензор.НЕТ 672
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Тобі без коментарів. Вас 73% зелібобів. Ходи здоровий.
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И? Два с трудом найденых поста не дают моральное право называть кого-либо ватой. К тому же мнение и взгляды могут меняться, это жизнь.

Но с "овцой" - конечно, тоже перебор.
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если бы два - он упертый и реальный сторонник антимайдана и януковича это и тут и везде известно - вам не вериться - наберите в нете и почитайте о нем - вопрос другой - как это могЛи поддерживать на выборах зе и к ? как то так?
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Я тобі не #недорогенька
Я тобі #тупа_вівця
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все помним как возмутились журналисты, когда порошенко назвал одну из них дорогенькой... Новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Бужанский назвал журналистку Духнич "тупой овцой". Она в ответ сравнила его с "голубем, который нагадил" - Цензор.НЕТ 970
Сейчас попустило, да?
А Бужанский это украинофоб, совкодрочер и редкостный *****.....
В команде Сопли таких очень много...

Новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Бужанский назвал журналистку Духнич "тупой овцой". Она в ответ сравнила его с "голубем, который нагадил" - Цензор.НЕТ 9289
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Тупое, самовлюбленное ЧМО.
пи.си. с голубем на 100%.
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ЗЕБИЛЫ - ВОТ ЗАЧЕМ ТАКИХ БЫЛО БРАТЬ В ДЕПУТАТЫ - ПРОСТО НЕ ПОНИМАЮ
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