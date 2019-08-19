 Больше всего не хочу возвращения в 2014 год, - Полторак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью для информагентства АрміяInform.

"Цивилизованная передача власти является огромной проблемой украинской политической культуры и традиции. К сожалению, наши политики не всегда делают выводы и это происходит потому, что некоторые политические силы и отдельные деятели впереди всех проблем ставят собственные амбиции или желание иметь привлекательный вид, или сведение каких-то счетов. Все, что угодно, только не интересы страны. Я честно сказал президенту Владимиру Зеленскому во время инаугурации, что доработаю до последнего дня каденции на посту министра обороны. И что Вооруженные Силы будут выполнять задачи по назначению и я сделаю все возможное, чтобы этот переходный период в армии не почувствовали, и чтобы подготовить нормальную базу новому руководству оборонного ведомства. Под "базой" я имею в виду финансово-экономическое обоснование, подготовку предложений в бюджет 2020-го, выполнение государственного оборонного заказа, принятие решения об обеспечении ВСУ ... Это фактически готовый "стартовый пакет" для следующей команды. Кроме того, готовим ряд предложений во время встреч с новоизбранными народными депутатами Украины, которые планируют зайти в парламентский Комитет национальной безопасности и обороны. Это для того, чтобы максимально качественно передать полученные за эти годы наработки, чтобы существовала преемственность решений и реформ. Потому что если этого не будет, мы их никогда не завершим успехом", - сказал он.

В то же время, как отметил Полторак, будут переданы "все наработки, которые не успели сделать, или видение угроз, которые видели, но не смогли на них отреагировать": "Вот что значит, на мой взгляд, цивилизованно передать власть. И дальше я готов помогать и консультировать новое руководство Минобороны. За эти годы я вместе с Вооруженными Силами сделал огромный шаг в уровне своей готовности, осознании угроз и вызовов. А самое главное, у меня четко сформировались программа и задачи, которые необходимо решить, чтобы ответить на эти вызовы и угрозы. Это касается многих законов, которые следует доработать".

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Полторак добавил, что у нового руководства будет возможность четко и плавно подойти к исполнению своих обязанностей: "Я готов им помогать и поддерживать".

Также он сообщил, что на днях будет встречаться с военными и гражданскими, которые работали в ВСУ, и стали народными депутатами Верховной Рады: "Хочу поблагодарить их за работу и службу. И я надеюсь не только на них. Убежден: все народные избранники, будущее правительство, если поставят перед собой приоритеты, связанные с развитием нашей армии, будут эти проблемы решать".

"Готов консультировать всех, от кого зависит судьба украинского войска и обороны государства. Я не прячу, повторюсь, под одеялом все наработки, которые есть. Могу говорить о текущих проблемах, готов объяснить, почему и в каких аспектах не удалось найти выход из положения. Мой приоритет абсолютно неамбициозен - чтобы начатое нами дело и реформы двигались вперед, ведь больше всего, чего я не хочу, это возвращения в 2014 год!", - резюмировал Полторак.