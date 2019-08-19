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 Политика Украины
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 Больше всего не хочу возвращения в 2014 год, - Полторак

Министр обороны Степан Полторак заявил, что готов консультировать всех, от кого зависит судьба украинского войска и обороны государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью для информагентства АрміяInform.

"Цивилизованная передача власти является огромной проблемой украинской политической культуры и традиции. К сожалению, наши политики не всегда делают выводы и это происходит потому, что некоторые политические силы и отдельные деятели впереди всех проблем ставят собственные амбиции или желание иметь привлекательный вид, или сведение каких-то счетов. Все, что угодно, только не интересы страны. Я честно сказал президенту Владимиру Зеленскому во время инаугурации, что доработаю до последнего дня каденции на посту министра обороны. И что Вооруженные Силы будут выполнять задачи по назначению и я сделаю все возможное, чтобы этот переходный период в армии не почувствовали, и чтобы подготовить нормальную базу новому руководству оборонного ведомства. Под "базой" я имею в виду финансово-экономическое обоснование, подготовку предложений в бюджет 2020-го, выполнение государственного оборонного заказа, принятие решения об обеспечении ВСУ ... Это фактически готовый "стартовый пакет" для следующей команды. Кроме того, готовим ряд предложений во время встреч с новоизбранными народными депутатами Украины, которые планируют зайти в парламентский Комитет национальной безопасности и обороны. Это для того, чтобы максимально качественно передать полученные за эти годы наработки, чтобы существовала преемственность решений и реформ. Потому что если этого не будет, мы их никогда не завершим успехом", - сказал он.

В то же время, как отметил Полторак, будут переданы "все наработки, которые не успели сделать, или видение угроз, которые видели, но не смогли на них отреагировать": "Вот что значит, на мой взгляд, цивилизованно передать власть. И дальше я готов помогать и консультировать новое руководство Минобороны. За эти годы я вместе с Вооруженными Силами сделал огромный шаг в уровне своей готовности, осознании угроз и вызовов. А самое главное, у меня четко сформировались программа и задачи, которые необходимо решить, чтобы ответить на эти вызовы и угрозы. Это касается многих законов, которые следует доработать".

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Полторак добавил, что у нового руководства будет возможность четко и плавно подойти к исполнению своих обязанностей: "Я готов им помогать и поддерживать".

Также он сообщил, что на днях будет встречаться с военными и гражданскими, которые работали в ВСУ, и стали народными депутатами Верховной Рады: "Хочу поблагодарить их за работу и службу. И я надеюсь не только на них. Убежден: все народные избранники, будущее правительство, если поставят перед собой приоритеты, связанные с развитием нашей армии, будут эти проблемы решать".

"Готов консультировать всех, от кого зависит судьба украинского войска и обороны государства. Я не прячу, повторюсь, под одеялом все наработки, которые есть. Могу говорить о текущих проблемах, готов объяснить, почему и в каких аспектах не удалось найти выход из положения. Мой приоритет абсолютно неамбициозен - чтобы начатое нами дело и реформы двигались вперед, ведь больше всего, чего я не хочу, это возвращения в 2014 год!", - резюмировал Полторак.

Источник: https://censor.net.ua/n3143599
 
 
 Топ комментарии
 
Не знаю но мне кажется он хороший министр обороны Больше всего не хочу возвращения в 2014 год, - Полторак - Цензор.НЕТ 1610
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Чим був поганий 2014 рік, якщо клоун та його зедебіли розказують, що Порошенко пограбував армію? Все ж було так "дуже" добре, що на цьому можна було нажитися...
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ну если бы ты не спрятался от мобилизаций № 1-2-3-4-5-6 то все было бы по другому.
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Та хто ж його мобілізує, якщо воно в параші сидить?
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Игорь Хирскл обгрунтуй свою думку та знайди кращу кандидатуру.
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Исходя из наших нынешних реалий, думаю, будет что-то вроде димы коляденка
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Ага.А порошенке медаль за убийства выдали в днр перед самыми выборами.- Игра на противоречиях. Для тех кто не может судить по делам.
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)) борода символ мудрого аксакальства. типо хочет сказать - "мы и сами с усами"
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***
брутального мужика в деревне прозвали Пятачок.
потому что только у него было зарегистрированное ружье.
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Не знаю но мне кажется он хороший министр обороны Больше всего не хочу возвращения в 2014 год, - Полторак - Цензор.НЕТ 1610
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Это та банда, которая на Россию напала?
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Это та банда, кот. сдала Росии Крым и Донбасс, кот. обокрала Украину и занималась геноцидом украинского народа.
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Не только ОН, а и вся шобла воровская бухая в дрезину. Только пьянь, рвань и срань может вэтот момент ещё и селфиться.
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Сепари, не можуть простити йому Харків 2014. Коли Полторак, Аваков і Вінницький спецназ Національної Гвардії «Ягуар», фактично поховали плани *****, щодо «Навароссіі»...
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Чим був поганий 2014 рік, якщо клоун та його зедебіли розказують, що Порошенко пограбував армію? Все ж було так "дуже" добре, що на цьому можна було нажитися...
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Якщо до цих пір іде війна, значить на ній хтось наживається. (С)
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К сожалению, наши политики не всегда делают выводы и это происходит потому, что некоторые политические силы и отдельные деятели впереди всех проблем ставят собственные амбиции или желание иметь привлекательный вид, или сведение каких-то счетов. Источник: https://censor.net.ua/n3143599
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Усі політики роблять висновки, які дають їм вигоду та амбіції. Потім починається зведення рахунків, що ми бачимо сьогодні. Полторак не кращий і не гірший за інших. Хоча Хомчак втратив свою репутацію.
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Скоро это Одоробло сядет на нары. И поделом ему.
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Місць для політичних в'язнів вистачить?
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Если суд докажет, что он виновен, например в Иловайской трагедии, значит пусть полирует жопой шконку. Я считаю, что турма за ним уже давно скучает, как и за Вальцманом. Найбільше не хочу повернення в 2014 рік, - Полторак - Цензор.НЕТ 637
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Я питав не про всіх, а про політичних в'язнів, де ваша відповідь?
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2020 - это военный год (и не только и столько для Украины), поэтому нужно закладывать как минимум 25% от всего бюджета на военные нужды!
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Больше всего не хочу возвращения в 2014 год, - Полторак - Цензор.НЕТ 2019
Олександр Воробєй настроен саркастически.

Більшість моїх фб-друзів мабуть знають, що ми виробляємо ножі під брендом Blade Brothers Knives
Займатися цим я почав наприкінці 2014 року, коли оговтався від поранення в Пісках під Донецьком. Ну як оговтався - почав ходити і одразу взявся до роботи.
Наразі в нас вже є певна репутація та визнання, про нас багато разів виходили сюжети на телебаченні, частину ножів ми віддаємо в армію, частину продаємо за кордон - чудові ножі, одним словом, сам ними користуюся Больше всего не хочу возвращения в 2014 год, - Полторак - Цензор.НЕТ 7519
Оскільки наш колектив на 50% складається з ветеранів АТО, то я не здивувався, коли Veterano Service нас запросив взяти участь у ІІ Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі «Там, де ми - там Україна», а саме на виставку ветеранських бізнесів в рамках цього форуму.
Звичайно, я зрадів, бо організатори - Міністерство у справах ветеранів, відомі благодійні фонди, + підтримка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та РНБО України. На виторг можна не сподіватися, але піар мусив бути норм.
І ось зараз я дізнався, що нашу участь "не підтвердили" з міркувань безпеки. Короче - захід може відвідати президент України, а тут небєзопасний я зі своїми ножами.
Ви знаєте, я не серджуся, не злюся, не ображаюся, я чото ржу)
Хочу подякувати всім журналістам, громадським діячам та політикам, які мужньо не побоялися спілкуватися зі мною на виставках та інших заходах, де я виставляв наші ножі!
Також хочу подякувати МВС за те, що в 2014 видали мені автомат, ПМ та гранату - розумію, що там президента Зеленського не було і ризик був мінімальний, але все одно дякую за довіру!
Я звик покладатися на власні сили і не маю ніякої протекції чи допомоги від держави або ще когось, я навіть пільгами убд не користуюся. Але коли ветеранів не пускають на ветеранський форум з міркувань безпеки - це просто смішно Больше всего не хочу возвращения в 2014 год, - Полторак - Цензор.НЕТ 7519
Я тепер апасний вєтєран!
Щоб підтримати апасних ветеранів, став вподобайку Blade Brothers Knives. Там чудові ножі!
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ну искренне хвалю . умеешь гнида где учили? вот тебе конфетка рошен. 06 .09. 1918. ветерану ато Воробьеву отказали для презентации книги во Львове на форуме издателей. дальше все как у тебя.
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а московским провокаторам хотелось бы по другому . хотелось бы что бы мо говорил все пропало и реванш. выкусите.
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Россия, которая отказывается платить компенсации Украине, отнесла нашу страну к числу своих крупнейших должников. Напомним,Россия дала Януковичу 3 млрд долларов за продажу украинского Крыма,так как при передаче 3 млрд долларов Виктору Януковичу в декабре 2013 года,она выпустила ценные бумаги в виде российских паспортов для крымчан, а Януковощу нужно было только молчать,когда в каждом районе Украины сидели работники ФСБ ,а украинская армия сводилась на нет. Потом Московия соорудила вороватый мост в Крым и пользуется тем ,что ей не принадлежит .Мне интересно сколько новой власти предложит Московия за возврат в своё стойло НЕНЬКИ УКРАИНЫ,ведь граждан Украины интересует только пожрать украинского и попользоваться центральной канализацией .а потом посмотреть советские новости из Мацквы
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Это мент который януковощу прислуживал, януковощ и его шобла вместе с пэтей парашенко это 5 колона кремля в Украине. Соответственно этот хенерал тоже из этой колонны, естественно порохокацапская ботва его будет нахваливать
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Це мразота проросійська а не Український генерал
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