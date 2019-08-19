EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Фоторепортаж
  2939  16
Все про:назначение (1459) Гройсман (4846) Укроборонпром (752) Тимофеев Алексей (1)

 Гройсман внес президенту представление на назначение главой "Укроборонпрома" Алексея Тимофеева. ДОКУМЕНТ

Премьер-министр Владимир Гройсман внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение главой Госконцерна "Укроборонпром" Алексея Тимофеева.

Об этом идет речь в документе, который есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

"Выношу представление о назначении Тимофеева Алексея Олеговича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в тексте документа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чистый доход "Укроборонпрома" за прошлый год вырос на 9,2 млрд

Тимофеев является экс-СЕО "Смарт Холдинга" Вадима Новинского, был топ-менеджером компании "Гео Альянс" Виктора Пинчука и государственной "Укргаздобычи", входил в состав правления НАК "Нафтогаз Украины".

Гройсман внес президенту представление на назначение главой Укроборонпрома Алексея Тимофеева 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143594
 
 
 Топ комментарии
 
Тимофеев является экс-СЕО "Смарт Холдинга" Вадима Новинского, был топ-менеджером компании "Гео Альянс" Виктора Пинчука и государственной "Укргаздобычи", входил в состав правления НАК "Нафтогаз Украины".....

...
ну и что тут добавить ???
 показать весь комментарий
 
Послужной список того тимофеева предпологает посадку на нары, а не в кресло главы.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Томас: Хороший мальчик? Бегает?
Мюнхгаузен: Зачем? Ходит.
Томас: Болтает?
Мюнхгаузен: Молчит. Томас: Умный мальчик, далеко пойдёт.(с)
 показать весь комментарий
 
Гройсман это жидовский фашист, на гиляку суку.
 показать весь комментарий
 
 
И шо, Бутусов, сколько буем терпеть это безобразие - yakutua ?
Неужели не понятно для чого, кем и в какой именно момент делается этот пост?
 показать весь комментарий
 
 
Одну свою ягодицу на жопе этот крендель уже продал порошенке. Теперь пытается продать и вторую ))
 показать весь комментарий
 
 
Тимофеев является экс-СЕО "Смарт Холдинга" Вадима Новинского, был топ-менеджером компании "Гео Альянс" Виктора Пинчука и государственной "Укргаздобычи", входил в состав правления НАК "Нафтогаз Украины".....

...
ну и что тут добавить ???
 показать весь комментарий
 
 
"я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, и от вас уйду".
 показать весь комментарий
 
Послужной список того тимофеева предпологает посадку на нары, а не в кресло главы.
 показать весь комментарий
 
 
гнося продолжает показывать,*як керувати краi'ной*
 показать весь комментарий
 
 
А как там младший Пашинский в "Укроборонпроме" поживает?
 показать весь комментарий
 
Никак свою жопу на теплое место не пристроит, отовсюду гонят. Такой, видать, спысылист! Впрочем, такой же спысылист и рекомендует.
 показать весь комментарий
 
Грося доживает последние дни но предлагает на важнейшую должность человека связанного с сепаром Новинским.
 показать весь комментарий
 
Да он ,представление подает по просьбе офиса президента или как вам правильно зелюбителям ,расшифровать? По представлению львовского бурята богдана.Главами держ.администраций зеля то же назначает после представления Премьер министра ,а на данный момент это Гройсман.Так что ругайте зеледопы зеледопов и учите законы!!
 показать весь комментарий
 
 
І Новінський, і Пінчук, І Нафтогаз - цінний кадр, професіонал по баблу, пілять. І, головне, що НОВЕ обличчя. От тільки ЯКЕ відношення воно до оборонки має?! Чи то з породи свинарчуків, зебіли, але вашої?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх