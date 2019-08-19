 Гройсман внес президенту представление на назначение главой "Укроборонпрома" Алексея Тимофеева. ДОКУМЕНТ

Об этом идет речь в документе, который есть в распоряжении Цензор.НЕТ.
"Выношу представление о назначении Тимофеева Алексея Олеговича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в тексте документа.
Тимофеев является экс-СЕО "Смарт Холдинга" Вадима Новинского, был топ-менеджером компании "Гео Альянс" Виктора Пинчука и государственной "Укргаздобычи", входил в состав правления НАК "Нафтогаз Украины".
Мюнхгаузен: Зачем? Ходит.
Томас: Болтает?
Мюнхгаузен: Молчит. Томас: Умный мальчик, далеко пойдёт.(с)
Неужели не понятно для чого, кем и в какой именно момент делается этот пост?
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ну и что тут добавить ???