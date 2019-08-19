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 Политика Украины
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Все про:партия (450) Счетная палата (123) НАПК (723) ГБР (505)

 ГБР открыло производство по заявлению члена счетной палаты Дидыка о препятствовании аудиту НАПК

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по обращению члена Счетной палаты Андрея Дидыка о препятствовании в профессиональной деятельности, касающейся совершения проверки НАПК и госфинансирования политических партий.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"В пятницу в Государственном бюро расследований мне сообщили, что по моему обращению открыто уголовное производство. От других еще жду ответа. К тому же, мной уже поданы заявления в Нацполиции и ГБР по поводу совершения в отношении меня уголовного преступления, предусмотренного статьей 344 Уголовного кодекса Украины "Вмешательство в деятельность государственного деятеля", а именно незаконное влияние в любой форме на члена Счетной палаты с целью помешать выполнению служебных обязанностей", - сообщил он.

Напомним, Дидык заявлял, что НАПК и некоторые слены Счетной палаты пытаются утсранить его от проверки НАПК и финансирования партий.

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Отвечая на вопрос отчетности самой Счетной палаты, он сообщил, что Счетная палата уполномочена проверить себя сама, либо же возможен внешний аудит по решению парламента:

"Это так называемый внутренний аудит. Но для этого секретарь палаты должен разработать соответствующее положение. Ждем уже полтора года. Он его не разрабатывает и не дает на утверждение, патовая ситуация. Очевидно, пока для проверки не время. Также согласно законодательству внешний аудит Счетной палаты может осуществляться один раз в три года аудиторской фирмой, имеющей опыт в проведении аудита по международным стандартам по решению Верховной Рады Украины. Возможно, учитывая сложившуюся ситуацию в палате, обновленный парламент примет такое решение немного раньше".

Полное интервью с Андреем Дидыком читайте ЗДЕСЬ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143593
 
 
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если к члену счётной палаты привязать карандаш, он будет уже член-корреспондент! )
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***
- мне коробочку сока, пожалуйста.
- какой вам сок?
- та пофиг...любой…
- «Я»... годится?
- ну... давайте ягодицу.... охренеть.!..кто такие названия придумывает...
я уже даже боюсь предположить что за сок... в этой коробочке...
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напомнило ))
Приходит мужичок в магазин. Смотрит - на прилавке что-то красивое, воздушное, легкое. Он подходит к продавщице и спрашивает:
- Скажите, а что это у вас там такое красивое, легкое, воздушное?
- Да это ж йогурт!
- А-а-а! (мечтательно) Йогурт!.. Две бутылки водки, пожалуйста.
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так, по поводу испытаний взрыва и тогдашнего ветра в правильную сторону ))) отличное направление было! и выброс тоже видать качественный! если руцкие две международные станции мониторинга радиоактивности, под кировым и дубной прикрыли "в связи проблемами со связью"))) причём, судя по той карте розы ветров, в киров ветер начал дуть после твери и мацквы ) неплохо, неплохо! ))
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от и нехай))) нехай дышат полной грудью (не в смысле - грудью)))) а в смысле - легкие)))))
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