 ГБР открыло производство по заявлению члена счетной палаты Дидыка о препятствовании аудиту НАПК

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.
"В пятницу в Государственном бюро расследований мне сообщили, что по моему обращению открыто уголовное производство. От других еще жду ответа. К тому же, мной уже поданы заявления в Нацполиции и ГБР по поводу совершения в отношении меня уголовного преступления, предусмотренного статьей 344 Уголовного кодекса Украины "Вмешательство в деятельность государственного деятеля", а именно незаконное влияние в любой форме на члена Счетной палаты с целью помешать выполнению служебных обязанностей", - сообщил он.
Напомним, Дидык заявлял, что НАПК и некоторые слены Счетной палаты пытаются утсранить его от проверки НАПК и финансирования партий.
Отвечая на вопрос отчетности самой Счетной палаты, он сообщил, что Счетная палата уполномочена проверить себя сама, либо же возможен внешний аудит по решению парламента:
"Это так называемый внутренний аудит. Но для этого секретарь палаты должен разработать соответствующее положение. Ждем уже полтора года. Он его не разрабатывает и не дает на утверждение, патовая ситуация. Очевидно, пока для проверки не время. Также согласно законодательству внешний аудит Счетной палаты может осуществляться один раз в три года аудиторской фирмой, имеющей опыт в проведении аудита по международным стандартам по решению Верховной Рады Украины. Возможно, учитывая сложившуюся ситуацию в палате, обновленный парламент примет такое решение немного раньше".
Полное интервью с Андреем Дидыком читайте ЗДЕСЬ.
- мне коробочку сока, пожалуйста.
- какой вам сок?
- та пофиг...любой…
- «Я»... годится?
- ну... давайте ягодицу.... охренеть.!..кто такие названия придумывает...
я уже даже боюсь предположить что за сок... в этой коробочке...
Приходит мужичок в магазин. Смотрит - на прилавке что-то красивое, воздушное, легкое. Он подходит к продавщице и спрашивает:
- Скажите, а что это у вас там такое красивое, легкое, воздушное?
- Да это ж йогурт!
- А-а-а! (мечтательно) Йогурт!.. Две бутылки водки, пожалуйста.