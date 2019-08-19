 Оккупанты проводят в Крыму военные учения

В учениях задействованы около 1,5 тыс. человек и 200 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Сегодня (19 августа. – Ред.) в соответствии с ранее утвержденным планом на Черноморском флоте началась совместная командно-штабная тренировка. В ходе проведения тренировки отрабатываются действия по управлению силами флота при приведении их в высшие степени готовности, организация взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове", – говорится в сообщении.

Уточняется, что к тренировке привлечены органы военного управления флота, Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения, а также части морской авиации.

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Ранее сообщалось, что морские пехотинцы Черноморского флота России проводили учебные стрельбы из стрелкового оружия и военной техники в оккупированном Крыму.

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. Эти действия являются незаконными, о чем неоднократно заявляли в Генштабе Украины.