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 Происшествия
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 Оккупанты проводят в Крыму военные учения

Подразделения Черноморского флота России, базирующиеся в оккупированном Крыму и в Краснодарском крае, начали совместные командно-штабные учения.

В учениях задействованы около 1,5 тыс. человек и 200 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Сегодня (19 августа. – Ред.) в соответствии с ранее утвержденным планом на Черноморском флоте началась совместная командно-штабная тренировка. В ходе проведения тренировки отрабатываются действия по управлению силами флота при приведении их в высшие степени готовности, организация взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове", – говорится в сообщении.

Уточняется, что к тренировке привлечены органы военного управления флота, Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения, а также части морской авиации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Затонувший танк и четверо погибших наемников РФ: оккупанты на Донбассе интенсивно занимаются боевой подготовкой, - ГУР

Ранее сообщалось, что морские пехотинцы Черноморского флота России проводили учебные стрельбы из стрелкового оружия и военной техники в оккупированном Крыму.

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. Эти действия являются незаконными, о чем неоднократно заявляли в Генштабе Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3143587
 
 
 Топ комментарии
 
Шо ще втоплять на цей раз? Огласітє вєсь спісок, пжлста.
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А мені якось пофігу на тих копачів. Пишу своїм сленгом який хрен підробиш. Вже були двійники у мене, але на цьому спалились. Окупанти проводять у Криму військові навчання - Цензор.НЕТ 4981
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Шо ще втоплять на цей раз? Огласітє вєсь спісок, пжлста.
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Щось під тебе, копать" почали... Кидають "тонкие намёки", що ти в "кацапщині", підозрюєшся... Не знаю: чи-то, мене пробують "прощупать на вшивость", чи то тобі, "на хвіст, насрать"...
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А мені якось пофігу на тих копачів. Пишу своїм сленгом який хрен підробиш. Вже були двійники у мене, але на цьому спалились.
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Мені цікаво, чого "під мене" не пробують працювать? Чи, з-за того, що часто "спливаю" на форумі, чи надто "детально", пишу, щоб можна було, підробить?
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Стыдно должно быть презЕденту Зеленскому за отсутствие действий по деоккупации Крыма и прекращению войны на донбассе.
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Дай хоть правительству время сформироваться ! ))
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Если ты такой последовательный, то попрошу вспомнить, что на том самом заседании СНБО против отражения агрессии в крыму военным путем была Капительман, а отнюдь не Турчинов, которого обвиняете в сдаче крыма. А решение должно было быть консенсусное. Так что наезжайте на Капительман.
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Тогда почему ты Турчинова поливаешь? Причем без решения суда.
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Патамушо он и гиркина из Славянска выпустил в Донецк !
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Здравствуйте .!! А вот и я . "Миротворец ", ау-у !!!
Оккупанты проводят в Крыму военные учения - Цензор.НЕТ 2966. Оккупанты проводят в Крыму военные учения - Цензор.НЕТ 5718 .
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кацапи імєют полное право там находіться так как у нас дєствуєт договор по чєрноморскому флоту подпісаний яником нє ? і нє кем нє остановлєн
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