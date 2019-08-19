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 Политика Украины
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 Мы начали с вопроса войны и безопасности, - Зеленский о переговорах с Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Израиль за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и стойкую позицию по войне на Донбассе и оккупации Россией Крыма.

Об этом заявил Зеленский в заявлении для прессы в понедельник в Киеве после встречи с Нетаньяху, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы начали с вопроса, в котором наши израильские друзья понимают лучше других: это вопрос войны и безопасности. Благодарю наших партнеров за неизменную поддержку территориальной целостности Украины, и стойку позицию по войне на востоке Украины и аннексии Крыма со стороны Российской Федерации", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Иерусалим в ближайшее время: "Если не на следующей неделе, то очень скоро"

Зеленский считает, что Украине есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны. "И мы обязательно будем это делать", - подчеркнул президент Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3143583
 
 
 Топ комментарии
 
Ну шо ЗЕ, объяснил тебе Израильский националист как они палистинцев в ежовых рукавицах держат? И переговорыс ними давно не ведут и пресс секретарь его ФУЙНЮ всякую не несет по подолу обстрелов.
Почем Мендель еще не уволили ?
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И на руцком языке не разговаривают во власти БО ЭТО СТЫД ТО КАКОЙ , как так можно - не уважать язык страны.
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Свинарчуки! Абир... Мародер! Бізнес на крові! Барига! Абирв...
Здєлалі іх вместе! Прийшла весна будем саджати! Абирвалг!!!
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Ну шо ЗЕ, объяснил тебе Израильский националист как они палистинцев в ежовых рукавицах держат? И переговорыс ними давно не ведут и пресс секретарь его ФУЙНЮ всякую не несет по подолу обстрелов.
Почем Мендель еще не уволили ?
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И на руцком языке не разговаривают во власти БО ЭТО СТЫД ТО КАКОЙ , как так можно - не уважать язык страны.
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І в Ізраїлі не верещать ***** ввіді, патамушта мьі ніпанімам іхній язик.
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После окончания учёбы в 1967 году Нетаньяху вернулся в Израиль для прохождения срочной службы в Армии обороны Израиля. Служил в элитном диверсионно-разведывательном подразделении Сайерет Маткаль. Участвовал в нескольких боевых операциях на территории вражеских стран, в том числе в рейде на аэропорт Бейрута, и в сражении при Караме. Дважды был ранен, в том числе в ходе операции по освобождению захваченного палестинскими террористами самолёта авиакомпании «Сабена» 9 мая 1972 года.

Лошара !!!

А мог бы и спрятаться от повесток.
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скажем так, вы землевладелец, пока граждане защищали вашу землю,
которую вам передали по наследству предки-камуняки, укравшие её,
вы как , в военкомате бывали ?
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видал всє тайни натаньяху а тот пєрєдаст в мацкву Мы начали с вопроса войны и безопасности, - Зеленский о переговорах с Нетаньяху - Цензор.НЕТ 1524
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Во первых с чего ты вообще взял что зебилу рассказывают какие-либо тайны? Во вторых даже если бы вдруг рассказывали бы он их сразу бы сам сливал в Кремль
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а нєт нє скажи полная конспірація і тайна вкладов
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Мы начали с вопроса войны/Война и мир по Коломойскому и слугам/ Кто виноват в войне ?- Не Путин.И это не война а / "Внутренний гражданский конфликт", - Коломойский о войне на Донбассе. / Мы готовы решать этот конфликт мирно,- Богдан/ Что делать для окончания войны? Концепция мира. /Б. Шефир" "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, заинтересованных в войне, она закончится. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет "/Не затихла /
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Не гони рвань из контекста:"Я и сейчас называю [это] гражданским конфликтом. Но это наше внутреннее дело и он перерос в горячую форму только благодаря Российской Федерации. Она является одним из основных спонсоров и источником этого гражданского конфликта. Если бы не было России и она убралась восвояси, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем ко всеобщему удовлетворению максимум за две недели", - сказал Коломойский. Источник: https://censor.net.ua/n3141477
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Почали з перегляду вчорашнього відосика з аеропорта...
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Пора выбирать Израилю. Между Бухенвальдом и Гулагом.
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Пора такая. Когда в Украине президент - еврей. И он предлагает признать Голодомор.Тем самым ,осудить ссср.Который якобы спас евреев от концлагерей.
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"Пора такая" наступила из-за инфантилизма "титульной нации" Украины. Избрать себе президентом представителя веками ненавидимого народа другой веры -- это еще уметь надо так "хотеть реформ" и не иметь нац.гордости.
Голодомор -- несомненная вина ссср, и, емнип, Израиль не призал еще Голодомор геноцидом из-за не совсем понятной и дружественной к Израилю позиции Украины в некоторых щекотливых для Израиля вопросах.
А ссср, конечно, "интересная" страна была -- создавал концлагеря, загонял туда и уничтожал свой народ -- весь, не зависимо от нации. А потом орал: "Мы самая гуманная страна! Мы за мир!". Да и варщавским евреям ссср легко открыл дорогу в мир иной, хотя мог и помочь выжить.
Вы же в курсе всего этого? Где у нас разногласия?
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Твои взгляды устарели. Щас украинец любой,кто имеет гражданство и желает стране добро.
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Я еврей, родился и живу в Киеве, "желаю стране добро", но мне противно видеть клоуна президентом Украины ==> по-твоему я не украинец...
Ну и ххххорошо. )))
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Это слишком умнО для меня ))) Как это? На что смотреть?
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На дела. Я и сам еще в нем полностью не уверен.
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Можешь ли ты дать (мне) ссылку, противоположную хотя бы этим?
1. https://oleg-leusenko.livejournal.com/11992368.html
2. https://oleg-leusenko.livejournal.com/11989450.html

Которая бы в положительном свете освещала деятельность шестого президента?
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Вот например ты: что ты видишь хорошего в происходящем сейчас?
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Есть признаки начала разрушения олигархии.
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О_О Научи это видеть! Покажи!!!!!!
Серьезно! Мне всегда было интересно: как, живя в одной стране, читая-смотря-узнавая одно и то же, разные люди воспринимают эти факты по-разному.
Выходит, при "Вальцмане" я был оптимистом, а вот при Зеленском стал пессимистом??? Ми розпочали з питання війни і безпеки, - Зеленський про переговори з Нетаньяху - Цензор.НЕТ 9254
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Говоря словами Тони Старка из "Мстителей" - как мне не хватает твоего огалтелого оптимизма ! ))
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Это хорошо видно на примере Коломойского. Ми розпочали з питання війни і безпеки, - Зеленський про переговори з Нетаньяху - Цензор.НЕТ 9121
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Еще не вечер.Закон о незаконном обогащении накроет всех.
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А-а-а, т.е. надо немного подождать? Где-то это уже было... но, по-моему лучше там не стало...
Ну ладно, получил я кааааапельку оптимизма. Спасибо. Ми розпочали з питання війни і безпеки, - Зеленський про переговори з Нетаньяху - Цензор.НЕТ 9501
Маловато, конечно. И вряд ли ее хватит на долго.
Будем посмотреть!
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Несомненно! Вот уж у кого появились "признаки разрушения" бизнес-империи.

Ирония зашкаливает!
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Ізраїль вже вибрав гроші кацапів: заради свої економічних інтересів підтримути РФію і уговорити (навчити) Україну капітулювати під соусом миру. Це основна мета візиту прем'єра Ізраїлю.
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Украине еще учиться и учиться в области безопасности и защиты от агрессора
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+100500!!! Кроме мат.-тех. обеспечения еще и характер нужен соответствующий. При желании выжить, конечно.
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Не плутайте Україну і її зелені шмарклі. Не вчаться вони захисту від агресора, а думають як злити Україну ворогу і самим вціліти.
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Умиротворение агрессора еще больше подогревает его аппетиты, - Патриарх УГКЦ Святослав

По поводу капитулянтской, трусливой позиции шестого "Нужно просто прекратить стрелять":

Мы начали с вопроса войны и безопасности, - Зеленский о переговорах с Нетаньяху - Цензор.НЕТ 8339

Мир должен быть справедливым и настоящим, а не его имитацией. Об этом рассказал в интервью Цензор.net Глава УГКЦ Патриарх Святослав. Мнение первоиерарха особенно актуально сегодня, когда, несмотря на то, что с 21 июля объявлен «режим тишины», враг на востоке снова обстреливает украинские позиции, применяя запрещенное оружие, снова гибнут украинские воины.

«Вопрос войны и мира беспокоит нас, и мы говорим об этом все 5 лет, обращаясь в частности и к мировой общественности. Синод УГКЦ еще в начале войны написал послание к миру под названием "Украина истекает кровью". Понимаем, что как бы мы ни старались лечить раны войны, это не будет иметь окончательного результата, пока агрессор не прекратит эти раны наносить.

В видеообращении (после ряда встреч Зеленского с религиозными лидерами появилось видеообращение - ред.) я пытался сказать, как мы понимаем понятие мира. Мир не может означать капитуляцию и согласие на любые условия агрессора. Тогда это будет имитация мира, а последствия будут еще хуже, чем от войны. Для того чтобы мир был настоящим, он должен быть справедливым. Иначе это просто будет смена способа нанесения ран нашему народу. Мы знаем из истории, что умиротворение агрессора еще больше подогревает его аппетиты. Очень важно говорить о боли, которую имеет наш народ, и что даже когда мы будем вести переговоры с агрессором, будем помнить о глазах мамы, потерявшей своего сына на войне. Мы должны быть голосом тех людей, которые пострадали. Пока не будет их чествования и возмещения обиды, причиненной им, о какой справедливости может идти речь? Поэтому я пытался, отвечая на просьбу господина Зеленского, сказать от имени тех людей, которым эта война болит, и донести, каким должен быть настоящий мир», - сказал Глава УГКЦ.
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Пердак горить у тебе не по дитячому, як у заядлого рашиста. Точка зору людей залежить від життєвих пріоритетів людини. От якщо тобі головне тарифи і щоб на фронт не потрапити, бо там стріляють, то тобі плювати на Україну і її суверенітет. По поводу антисиметизма: з твоєї точки зору якщо людина тупа і неосвічена, то про це українцю можна говорити, а от єврею вже ні- антисимітизм.
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В что, Порошенко уже больше не Вальцман?
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Молитися? Комсомольці-петюшки можуть лише якийсь інтернаціанал забацать або лизнути дупу черговому вождю.
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Українці для євреїв вороги,цьому їх з малку навчають,бо більше ніж українці,євреїв вбивали тільки германці,вам пісда моржова українці,ви стали рабами Ізраїлю,вітаю дегенерати!
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А не спросил Зеля кому в Израиле 93% земли принадлежит? И как так получилась что она
государственая. Если им этого мало то могут еще и у нас прикупить по братски. И это обсудить не мешало бы.
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Обсосали квартальную стратегию "перестать стрелять"?
И шо Биби на это сказал?
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ви началі с оскорблєнія і уніженія - святий хліб дали собакам, а вони над ним надругались
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А может они просто перестанут продавать вооружение(в тч беспилотники), военную технику, технологии военного назначения, участвовать в совместных с РФ проектах производства вооружений!!! Может хватит лжи???
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Так бреше не Нетаньягу, а наш єврейчик, розповідаючи, що Ізраїль краще розбирається в питаннях війни і миру.
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Світове єврейство приїхало вмовляти ВАЗеленсьеого капітулювати перед рашкою. Нетаньягу вже домовився на останній зустрічі з )(уйлом.
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"Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Израиль за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и стойкую позицию по войне на Донбассе и оккупации Россией Крыма." - Израильский активист в шоке: Израиль продает беспилотники не Украине, а России, которая продает оружие «своим арабским друзьям».
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как можно с личным дружбаном фюрера договариваться - это ли не предательство?
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Мы начали с вопроса войны и безопасности, - Зеленский о переговорах с Нетаньяху...

А закончили тем, что Нетньяху понял: ты - "паяц на ниточках", и "тереть базар", нужно с Коломойским...
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Зеленский поблагодарил Израиль за ........ стойкую позицию по войне на Донбассе и оккупации Россией Крыма. /Позиция действительно стойкая/ Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля. /В бандформированиях террористов ДНР есть израильские наёмники.
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dneprlena‏ @dneprlena

дружина прем'єр-міністра Ізраїля Сара Нетаньяху кинула хліб на землю, коли подружжя Нетан'яхів зустрічали в Борисполі хлібом-сіллю

dneprlena‏ @dneprlena 3 часа назад

кобіта була обурена, що екіпаж літака не привітав її належним чином, коли подружжя летіло з Ізраїлю до України а хліб-сіль України то взагалі дрібниця не варта уваги, да, Саро?https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5571492,00.html
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