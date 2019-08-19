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 Политика Украины
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Все про:образование (1873) реформы (3353) Мингарелли (211)

 На реформу профобразования в Украине будет выделено 58 млн евро, - Мингарелли

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли высоко оценивает достижения Украины в сфере реформирования образования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на образовательном форуме "Всеукраинская августовская конференция" в понедельник в Киеве.

"То, что вы смогли достичь за этот короткий срок в сложных условиях, - это чрезвычайные и исключительные достижения. То, что вы достигли за последний год, - не так много людей не во многих странах могли бы похвалиться такими результатами", - сказал Мингарелли.

Дипломат добавил, что реформа децентрализации - одно из основных достижений действующего правительства, в том числе в части образования.

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Он отметил важность того, что государственные ресурсы на образование стают доступными для властей на местах.

"Мы запускаем сейчас новую программу, где 58 млн евро будут предоставляться для реформы профобразования в Украине, и это будет важным взносом", - сказал Мингарелли.

Кроме того, он отметил, что будет создаваться новая команда поддержки реформ в Министерстве образования и науки, для продолжения начатой государственной реформы госуправления.

"Мы готовы помогать и поддерживать, чтобы ваша состоятельность росла еще больше, чтобы делать такие фантастические вещи во благо молодых украинских граждан", - констатировал глава представительства ЕС в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3143582
 
 
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європє нужни профпригодніе рабочіє а нє с висшим абразавпнієм !
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Расскажите, что хотят в замен, неужели безвозмездно? - НЕ верю!
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Навчати необхідно розумних і талановитих. Личинкам яких навчають 15 років заради корочки з печаткою, освіта 4 класи і в подальшому навчання по вибраній робітничій спеціальності. За чотири роки до 8 класу можна освоїти з практичними навиками навіть декілька, як що учень не повний дебіл. Україна як чиряк гноєм переповнена дебілізованим, безграмотним офісним планктоном.
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ПС. Доповнення. " Навчати за державний кошт".
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