 На реформу профобразования в Украине будет выделено 58 млн евро, - Мингарелли

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на образовательном форуме "Всеукраинская августовская конференция" в понедельник в Киеве.

"То, что вы смогли достичь за этот короткий срок в сложных условиях, - это чрезвычайные и исключительные достижения. То, что вы достигли за последний год, - не так много людей не во многих странах могли бы похвалиться такими результатами", - сказал Мингарелли.

Дипломат добавил, что реформа децентрализации - одно из основных достижений действующего правительства, в том числе в части образования.

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Он отметил важность того, что государственные ресурсы на образование стают доступными для властей на местах.

"Мы запускаем сейчас новую программу, где 58 млн евро будут предоставляться для реформы профобразования в Украине, и это будет важным взносом", - сказал Мингарелли.

Кроме того, он отметил, что будет создаваться новая команда поддержки реформ в Министерстве образования и науки, для продолжения начатой государственной реформы госуправления.

"Мы готовы помогать и поддерживать, чтобы ваша состоятельность росла еще больше, чтобы делать такие фантастические вещи во благо молодых украинских граждан", - констатировал глава представительства ЕС в Украине.