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 Политика Украины
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Все про:визит (2289) Зеленский (2496) Иерусалим (66) Израиль (962) Нетаньяху (69)

 Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Иерусалим в ближайшее время: "Если не на следующей неделе, то очень скоро". ВИДЕО

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Иерусалим в ближайшее время.

Об этом заявил Нетаньяху в заявлении для прессы в понедельник в Киеве после встречи с Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хочу воспользоваться этой возможностью и пригласить Вас в Иерусалим. Мы уже согласились, что это будет на следующей неделе. Если не на следующей неделе, то очень скоро. Приглашаем в нашу столицу", - сказал Нетаньяху.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143580
 
   
 Топ комментарии
 
Он не согласится - там могут в армию замести.
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Опередили. Только хотела именно это написать.
А вообще посещать СТОЛИЦУ Израиля ИЕРУСАЛИМ, это провоцировать арабов.
Интересно, наш Зюзик в курсе арабо-израильских разногласий?
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Оденут ермолку и отведут к стене, записки писать.
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-- Вы умеете ездить зайцем? -- спросил Остап Воробьянинова.
-- Я попробую, -- робко сказал Ипполит Матвеевич.(с)
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Когда там ближайшие гастроли 95 квартала на родину?
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а нельзя что бы Вовка там и остался ? Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Иерусалим в ближайшее время: "Если не на следующей неделе, то очень скоро" - Цензор.НЕТ 1649
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Он не согласится - там могут в армию замести.
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а мы ему перед отъездом ногу сломаем Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Иерусалим в ближайшее время: "Если не на следующей неделе, то очень скоро" - Цензор.НЕТ 6564
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Наверное потому что все служили в армии? Нетаньяху запросив Зеленського відвідати Єрусалим найближчим часом: "Якщо не наступного тижня, то дуже скоро" - Цензор.НЕТ 2063
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Опередили. Только хотела именно это написать.
А вообще посещать СТОЛИЦУ Израиля ИЕРУСАЛИМ, это провоцировать арабов.
Интересно, наш Зюзик в курсе арабо-израильских разногласий?
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Пусть валит нахер с Украины эта жидовская Зелёная сопля.
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Зря вы так на ***********, мякше надо. Я уверен что он хочет как лучше.
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"ответный ход" за женой, по прилёту в бенягурион ))
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Оденут ермолку и отведут к стене, записки писать.
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а что Натаньяху думает про Крым?? Израиль официально не признал аннексию Крыма... с кем переговариваемся то????
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Вы сами ответили на свой вопрос.Не признал оккупацию и никаких дел с Крымом не имеет.Недавно один депутат от религиозной партии был с частным визитом, так его потом в кнессете вы&бли за это.
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Вопрос с Иерусалимом , конечно , непростой. Но признание Украиной , вслед за США , Иерусалима , в качестве столицьі Израиля , будет "стоить" Израилю ответньіх встречньіх шагов. И я не имею в виду признание Голодомора геноцидом , єто должно бьіть авансом.
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В ответ на признание Иерусалима Украиной, Израиль признает Крым Россией. Баш на баш так сказать...
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Валіть туди всім кагалом своїм,всю свою жидовню зберіть,та їхайте на родіну,бо буде вам тут лихо...
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Расскажите, с чего бы такая любезность, щедрые безвозмездные евреи? - не смешите!
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Зє!ля, як подадуть мацу, то помни! Вона на крові хрістіанскіх младєнцев замішана!!!
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всё правильно. а соевые боты - подкацапная плесень.
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В ответ Зеленский промолчал... Умань в "Малый Иерусалим", он, превратить, не успел, а показывать ему ""Малый еврейский Амстердам", ему показать было "в падлу" - "дилеры не поймут, шмаль поставлять, перестанут..."
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,,,после признания Голодомора геноцидом...."если не на следующей неделе,то очень скоро"
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