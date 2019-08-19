 Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Иерусалим в ближайшее время: "Если не на следующей неделе, то очень скоро". ВИДЕО

Об этом заявил Нетаньяху в заявлении для прессы в понедельник в Киеве после встречи с Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хочу воспользоваться этой возможностью и пригласить Вас в Иерусалим. Мы уже согласились, что это будет на следующей неделе. Если не на следующей неделе, то очень скоро. Приглашаем в нашу столицу", - сказал Нетаньяху.

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