 Мы договорились с Нетаньяху о решении проблемы с отказами украинцам в визах в Израиль, - Зеленский

Об этом заявил Зеленский в заявлении для прессы в понедельник в Киеве после встречи с Нетаньяху, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В последнее время наши государства активно сотрудничают по миграционным вопросам, речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины во въезде в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему, граждане обоих государств должны пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами быть задержанными на границе", - сказал Зеленский.
Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, с начала 2019 года 2,7 тыс. украинцев было отказано во въезде в Израиль, в то время как 716 гражданам Израиля отказали во въезде в Украину.
Странно читать такую дичь.
Дякую.
Але якщо відмовлять?
Що було за лаштунками - то дійсно цікаво...
Соответствующее видео опубликовал Дмитрий Дубов в Facebook.
Девушки и парни в традиционных украинских нарядах встретили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вместе с его супругой в киевском аэропорту.
Украинцы приветствовали чету Нетаньяху с хлебом-солью, который вынесли на вышитом рушнике.
Премьер Израиля отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. Затем Нетаньяху передал ломтик жене Саре. Она бросила его на землю.
В Израиле бездна их, -
Гинекологов одних -
Как собак нерезаных;
Нет зубным врачам пути -
Слишком много просится.
Где на всех зубов найти?
Значит - безработица! (с) Вл. Высоцкий
Нехай зеля признаеться , що хотів від нього замрський беня і що зеля пообіцяв !
А то він нам тут про візи втирає
"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время государственного визита в Украину обсудит запуск зоны свободной торговли между странами и пенсионное соглашение."
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И где ответы на эти, главные вопросы?!
Давай рссуждать... мне е известно ни о едином израильском пенсе, мечтающем перебраться в Юкрейн, сохранив израильскую пенсию. Зато, уверен, масса украинской жидвни с удовольствием уедет в израиль, требуя, как дамбасня, сохранить укр. пенсию... и шо? Кумекаешь, кто беня-фициар??? Из всех насущных проблем вырисовывается одна: как бы любить украинских пархатых сильнее и искреннее, гепу не трогать, ********** позволить воровать, фельдману - зе-бру...
Disclamer: Изложенное выше является исключительно моей т.з., и Цензор ответственности не несет...
Была официально заявлена цель визита. Был официальный результат визита.
Вывод: 100% не совпадение - визит неудачный.
Вот и ВСЁ, что я хотел сказать.
Зебилы, на заметку: к так называемому в ваших сопливых кругах вальцману не ехал... нет вальцмана в порохе. Ну а тут приперся со своей кобылой, ну той, что исключила мучное из рациона, к еврейскому мальчику...он хоть и зеленский, но в нем четко прослеживается зебельман... не? Не угадал?
Аказывается, нет - это редактора на Цензоре - конченые дебилы, не в курсе, что у нас с Израилем - безвизовый режим уже ********** ЛЕТ!!