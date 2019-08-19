EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  1445  35
Все про:виза (1089) Зеленский (2496) Израиль (962) Нетаньяху (69) визовый режим (425)

 Мы договорились с Нетаньяху о решении проблемы с отказами украинцам в визах в Израиль, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху договорились решить вопрос с многочисленными отказами украинцам во въезде в Израиль.

Об этом заявил Зеленский в заявлении для прессы в понедельник в Киеве после встречи с Нетаньяху, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В последнее время наши государства активно сотрудничают по миграционным вопросам, речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины во въезде в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему, граждане обоих государств должны пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами быть задержанными на границе", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа, - Зеленский

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, с начала 2019 года 2,7 тыс. украинцев было отказано во въезде в Израиль, в то время как 716 гражданам Израиля отказали во въезде в Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3143575
 
 
 Топ комментарии
 
тебе то чего волноваться, у тебя израильский паспорт с 2010 года.
 показать весь комментарий
 
Бібі приїхав явно не для цих порожніх заяв.
Що було за лаштунками - то дійсно цікаво...
 показать весь комментарий
 
Хитрий єврей просто так без своєї вигоди не буде їхати в іншу країну !
Нехай зеля признаеться , що хотів від нього замрський беня і що зеля пообіцяв !
А то він нам тут про візи втирає
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
тебе то чего волноваться, у тебя израильский паспорт с 2010 года.
 показать весь комментарий
 
 
Может потому что он президент, не?
Странно читать такую дичь.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо мені відмовлять у візі, то куди тепер телефонувати - одному чи другому?
 показать весь комментарий
 
 
Никуда - с Израилем безвизовый режим, а отказать в том, чего нет - невозможно.
 показать весь комментарий
 
 
Так то ж если на счёт чёрта! А не на счёт иудея!.. Ми домовилися з Нетаньяху про вирішення проблеми з відмовами українцям у візах до Ізраїлю, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9851
 показать весь комментарий
 
Бібі приїхав явно не для цих порожніх заяв.
Що було за лаштунками - то дійсно цікаво...
 показать весь комментарий
 
 
Гендельнуть чем нибудь собираются! Землёй например, в Израиле она государственная, сдается только в аренду кибуцам и прочим, а в Украине один иудей уже продает 40- 000 000 гектар...
 показать весь комментарий
 
 
а кому такі отказалі в аеропорту Ми домовилися з Нетаньяху про вирішення проблеми з відмовами українцям у візах до Ізраїлю, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8007 на вьєздє і какому украінцу?
 показать весь комментарий
 
 
Жена премьер-министра Израиля Нетаньяху бросила на землю хлеб-соль во время приветствия в Украине, а также ранее устроила скандал на борту самолёта.
Соответствующее видео опубликовал Дмитрий Дубов в Facebook.
Девушки и парни в традиционных украинских нарядах встретили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вместе с его супругой в киевском аэропорту.
Украинцы приветствовали чету Нетаньяху с хлебом-солью, который вынесли на вышитом рушнике.
Премьер Израиля отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. Затем Нетаньяху передал ломтик жене Саре. Она бросила его на землю.
 показать весь комментарий
 
 
Сара "бросила хлеб на землю" только в рос.СМИ ,ну, и у вас...
 показать весь комментарий
 
Не варто. Він все одно не побачить. Там така аномалія зору, що бачать лише те, що хочуть бачити. 😁
 показать весь комментарий
 
 
а яку отмазку придумали Зє!біли шоп скрасіть уніженійє???
 показать весь комментарий
 
 
Израиль то не резиновый место под солнцем не всем хватит
 показать весь комментарий
 
хватіт нє только лішь всєм, мало кому хватіт
 показать весь комментарий
 
Мишка - врач, он вдруг затих:
В Израиле бездна их, -
Гинекологов одних -
Как собак нерезаных;
Нет зубным врачам пути -
Слишком много просится.
Где на всех зубов найти?
Значит - безработица! (с) Вл. Высоцкий
 показать весь комментарий
 
Хитрий єврей просто так без своєї вигоди не буде їхати в іншу країну !
Нехай зеля признаеться , що хотів від нього замрський беня і що зеля пообіцяв !
А то він нам тут про візи втирає
 показать весь комментарий
 
 
Один иудей в Украине продает 40 000 000 гектар, так за ними наверное...
 показать весь комментарий
 
тааак,т е мы делимся с Израилем безвизом,а за это они наших на границе не задерживают?Или шо зебоба высрать хотело?
 показать весь комментарий
 
 
Для забывчивых, "цель визита":
"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время государственного визита в Украину обсудит запуск зоны свободной торговли между странами и пенсионное соглашение."
...
И где ответы на эти, главные вопросы?!
Ми домовилися з Нетаньяху про вирішення проблеми з відмовами українцям у візах до Ізраїлю, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2137

 показать весь комментарий
 
 
Предоставь мертвым хоронить своих мертвецов ... и прдоставь пенсионерам пенсионерить своих пенсионеров...
Давай рссуждать... мне е известно ни о едином израильском пенсе, мечтающем перебраться в Юкрейн, сохранив израильскую пенсию. Зато, уверен, масса украинской жидвни с удовольствием уедет в израиль, требуя, как дамбасня, сохранить укр. пенсию... и шо? Кумекаешь, кто беня-фициар??? Из всех насущных проблем вырисовывается одна: как бы любить украинских пархатых сильнее и искреннее, гепу не трогать, ********** позволить воровать, фельдману - зе-бру...
Disclamer: Изложенное выше является исключительно моей т.з., и Цензор ответственности не несет...
 показать весь комментарий
 
Та мне как-то ПОФИГ на твои рассуждения.
Была официально заявлена цель визита. Был официальный результат визита.
Вывод: 100% не совпадение - визит неудачный.
Вот и ВСЁ, что я хотел сказать.
 показать весь комментарий
 
"Русские" израильтяне давно получают российскую пенсию и молятся на *****.
 показать весь комментарий
 
Опять шота зелепонит... стоимость сожженного авиакеросина превышает цену этого договора. Тем более, в 21 веке можно было и по диджитальному скайпу или вайберу или другим уотсапавским приблудам порешать.
Зебилы, на заметку: к так называемому в ваших сопливых кругах вальцману не ехал... нет вальцмана в порохе. Ну а тут приперся со своей кобылой, ну той, что исключила мучное из рациона, к еврейскому мальчику...он хоть и зеленский, но в нем четко прослеживается зебельман... не? Не угадал?
 показать весь комментарий
 
 
гы!!чисто еврейский ход!!зеля решил гастарбайтерский поток перенаправить с европы в израиль.(похоже об этом договорился!!даёш израильский безвиз!! Ми домовилися з Нетаньяху про вирішення проблеми з відмовами українцям у візах до Ізраїлю, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1160 ЗЕля ты превзошел пороха!! я тобой горжусь!!) Ми домовилися з Нетаньяху про вирішення проблеми з відмовами українцям у візах до Ізраїлю, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4566 Ми домовилися з Нетаньяху про вирішення проблеми з відмовами українцям у візах до Ізраїлю, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5004 Ми домовилися з Нетаньяху про вирішення проблеми з відмовами українцям у візах до Ізраїлю, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5423
 показать весь комментарий
 
Короче, Зе на всякий случай мостит себе место для сваливания!
 показать весь комментарий
 
 
Ему ничего мостить не надо. Со свидетельством о рождении матерью-еврейкой он может заявить о получении израильского паспорта прямо в аэропорту Бен-Гурион. О происхождении мамы Риммы сомнений нет ни у кого ни в Украине, ни в Израиле.
 показать весь комментарий
 
Заводит дружеские отношения! это же как здорово, жить в Украине, а получать еврейские пенсии! Так что хохлы, готовьтесь в ближайшее время горбатиться на евреев!
 показать весь комментарий
 
я уж думал, это Зеля опять тупанул - про визы ляпнул.
Аказывается, нет - это редактора на Цензоре - конченые дебилы, не в курсе, что у нас с Израилем - безвизовый режим уже ********** ЛЕТ!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх