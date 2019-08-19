 Мы договорились с Нетаньяху о решении проблемы с отказами украинцам в визах в Израиль, - Зеленский

Об этом заявил Зеленский в заявлении для прессы в понедельник в Киеве после встречи с Нетаньяху, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В последнее время наши государства активно сотрудничают по миграционным вопросам, речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины во въезде в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему, граждане обоих государств должны пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами быть задержанными на границе", - сказал Зеленский.

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Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, с начала 2019 года 2,7 тыс. украинцев было отказано во въезде в Израиль, в то время как 716 гражданам Израиля отказали во въезде в Украину.