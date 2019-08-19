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 Общество
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 В деле Гримчака открылись новые обстоятельства, будет очень интересно, - адвокат Матяш

Адвокат замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака Татьяна Матяш заявила, что при рассмотрении апелляционных жалоб на решение Деснянского райсуда Чернигова сторона защиты в суде откроет некоторые новые обстоятельства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ". 

"Еще не представлены апелляции. Я думаю, что вам (журналистам. - Ред.) будет очень интересно в апелляционном суде, - будут открыты некоторые новые обстоятельства стороной защиты. Когда будет (апелляционное рассмотрение. - Ред.), мы всем сообщим в обязательном порядке", - сказала Матяш.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143571
 
   
 Топ комментарии
 
Это были не календарики? Это были игральные карты? В деле Гримчака открылись новые обстоятельства, будет очень интересно, - адвокат Матяш - Цензор.НЕТ 4601
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может меня даже наградят посмертно
У справі Гримчака відкрилися нові обставини, буде дуже цікаво, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 8733
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Это были не календарики? Это были игральные карты? В деле Гримчака открылись новые обстоятельства, будет очень интересно, - адвокат Матяш - Цензор.НЕТ 4601
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Эротические игральные карты с депутатами Зе. У справі Гримчака відкрилися нові обставини, буде дуже цікаво, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 6945
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- Брунс вытянул толстые наливные губы трубочкой и голосом шаловливого карапуза протянул: - Му-у-усик! Мусик!!! Готов гусик?!
- Андрей Михайлович! -- закричал женский голос из комнаты. -- Не морочь мне голову!
-- Мусик! Ты не жалеешь своего маленького мужика!
-- Пошел вон, обжора! -- ответили из комнаты.(с)
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Адвокатша занимается демагогией, поскольку Грымчак попался на горячем и никак отмазать не получается. Порохоботы делают тоже самое.
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З партією контрабандних календариків в супермаркеті?
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ждьот слоніка - хоботок уже показался
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Это не хоботок - это медиатор для извлечения звуков из рояля.
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ТЫ МЕДИАТОРОМ ИГРАЕШЬ НА РОЯЛЕ? У МЕНЯ ДЛЯ ТЕБЯ ПЛОХИЕ НОВОСТИ
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В широком понимании термина "медиатор" можно считать пальцы рук, молоток, детородный орган или на худой конец башку необразованного человека. Можете пофантазировать на эту тему. У справі Гримчака відкрилися нові обставини, буде дуже цікаво, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 7245
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ЭТО ТАК ПО-СЫВОЧОЛОМУ: ПРИДУМЫВАТЬ НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ НЕЛЕПЫЕ ОТМАЗКИ
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Чтобы что-то понять нужно проделать две операции и всё наладится:
1.Выключить капслок.
2.Включить мозг. У справі Гримчака відкрилися нові обставини, буде дуже цікаво, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 8394
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Плоховыглядящая пьющая женщина лёгкого поведения с синдромом клептоманки? В деле Гримчака открылись новые обстоятельства, будет очень интересно, - адвокат Матяш - Цензор.НЕТ 5104
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Главное что писает в баночку и любит полиграф полиграфыча с первого анала) У справі Гримчака відкрилися нові обставини, буде дуже цікаво, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 1509
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Почему руцкие переводят всё на анально-ротовые темы интима?
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вот и хорошо...значит серьезная женщина
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Три гандона пошли за арбузами, но им впарили календариков на 480 000 бачей.....
Эпично. У справі Гримчака відкрилися нові обставини, буде дуже цікаво, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 3021
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Белочка рассказала секрет тете адвокату. Больше не наливать .
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а зєвиродки чи нюхають разом зі своїм точковим презом, чи просто недоумкуваті від народження, але їм також "аби поржать"...Але це доти, доки холодильник та падіння рівню життя, та можливе (при цьому клоуні та поналазивших при ньому ж українофобів) приєднання до тайожного союзу у вигляді улусу мацьковскої орди, не вправлять мізки...Але боюся, що тоді вже пізно бути "пити боржомі"... І ржатиме, на жаль, як ось уже 300 років, тільки чергове кремлівське х*йло
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разлучілі в роддомє - встрєтілісь в дурдомє
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Насрати на адвоката, це брехун за гроші. Адвокат повинен працювати В СУДІ, а патякання "на публіку" я особисто сприймаю як мерзотний тиск цієї адвокатши на мою свідомість. ПНХ!
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дело пустышка, ничем не закончится, это понятно. создание информационного шума, понты ваЗЕлиновых для своего лохтората. если бы хотели серьезно сработать и был материал, то нужен был следующий шаг.
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Глядя на дело Грымчака
Складывается впечатление, что в руководстве страны появились мозги
Критерий отбора жертвы: Донецкий оранжевый. Идеально.
вышивате он чужой
для рыгов он предатель
Там конечно есть еще кандидатуры, но не думаю, что много
и по такому критерию, такой жирный гусь
Задается вопрос
как же воруют, которые под защитой вышиваты?
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вот это то вас и выдает У справі Гримчака відкрилися нові обставини, буде дуже цікаво, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 2295.мотивы выбора жертвы
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В руководстве страны как раз наоборот, исчезли последние мозги. Кучка придурков тупых пытается управлять страной..
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от сватов впєчатлєнія і ожидаємий ефєкт уже нє такой пєрєшлі на план Б рановато
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нужна сокральная жєртва нашлі на скорую руку
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пєрєшлі на план Б рановато
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Главним оправдатєльним свідєтельством на пользу Гримчака виявиться арбуз...Це буде дуже цікаво і поучітєльно...
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Ох ці адвокати! ******* закрутити так, що нічого не зрозуміло.
Як що маячню адвоката перекласти на людську мову, то це звучить приблизно так:
"Шановні журналісти приходьте на засідання. Будемо макати прокурорських у їхнє лайно по самі вуха. Що з цього вийде не знаю, але буде цікаво."
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"Деточкин нарушал закон, но нарушал из благородных намерений. Он продавал машины, но отдавал деньги детям. Он, конечно, виноват, но он... не виноват"
Приблизительно будет как фильме .("БерегисьАвтомобиля")
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Во время президентской кампании, когда Луцк собирался посетить Порошенко ,готовили провокацию как и везде .За участие в митинге платили от 600гр. Когда провокация не удалась,один из организаторов сказал ,главное сделать информационный шум за это и платят.Дело Гримчака из той серии ,главное обосрать пусть отмывается.
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Ненене, окажется что он шёл не за кавуном а за дыней, шок
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...Однако оказалось, суд арестовал не того Гримчака...

Ковбой входит в салун подходит к бармену, заказывает бутылку виски, выпивает ее, и просит бармена разбудить его в 5 утра. Утром его будят, он садиться на лошадь, скачет в другой городок. Там находит другой салун, заходит, и опять заказывает бутылку виски. Ему говорят "Мы, черных не обслуживаем!" Ковбой смотрит в зеркало и : От черт! В предыдущем отеле не того ковбоя разбудили.
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Даже если устал.
В стране зажигает
Наш Вечерний ЗЕ Квартал!
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хуже этого дерьма, это адвокаты , так рьяно, защищающие это дерьмо. Заведомо зная о вине защищаемого. Где их честь и совесть, когда нужно защитить действительно не виновного???
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ТЮ, НУ ТЫ ДАЕШЬ - У ВСЕХ АДВОКАТОВ ТАКАЯ РАБОТА. ОНИ МОГУТ ТОЧНО ЗНАТЬ, ЧТО ВИНОВЕН, НО НА ОСНОВЕ ВСЕХ ФАКТОВ, НЕТОЧНОСТЕЙ И ОШИБОК СТОРОНЫ ОБВИНЕНИЯ, СТРОЯТ СТРАТЕГИЮ ЗАЩИТЫ
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Ты - защитник, ты должен защищать, а ты обвиняешь! - А я не хочу его защищать! (с) "7стариков и одна девушка"
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У ЗЕлеботов очередной оргазм от Грымчака У справі Гримчака відкрилися нові обставини, буде дуже цікаво, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 1411
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А У ПеТЕКАНТРОПОВ ЧО - ПЕРМАНЕНТНЫЙ ОРГАЗМ ОТ ВОРЬЯ? НУ-НУ.
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