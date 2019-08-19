 В деле Гримчака открылись новые обстоятельства, будет очень интересно, - адвокат Матяш

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Еще не представлены апелляции. Я думаю, что вам (журналистам. - Ред.) будет очень интересно в апелляционном суде, - будут открыты некоторые новые обстоятельства стороной защиты. Когда будет (апелляционное рассмотрение. - Ред.), мы всем сообщим в обязательном порядке", - сказала Матяш.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.

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