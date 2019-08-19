 В деле Гримчака открылись новые обстоятельства, будет очень интересно, - адвокат Матяш

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Еще не представлены апелляции. Я думаю, что вам (журналистам. - Ред.) будет очень интересно в апелляционном суде, - будут открыты некоторые новые обстоятельства стороной защиты. Когда будет (апелляционное рассмотрение. - Ред.), мы всем сообщим в обязательном порядке", - сказала Матяш.
Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".
Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.
В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.
- Андрей Михайлович! -- закричал женский голос из комнаты. -- Не морочь мне голову!
-- Мусик! Ты не жалеешь своего маленького мужика!
-- Пошел вон, обжора! -- ответили из комнаты.(с)
1.Выключить капслок.
2.Включить мозг.
Эпично.
Складывается впечатление, что в руководстве страны появились мозги
Критерий отбора жертвы: Донецкий оранжевый. Идеально.
вышивате он чужой
для рыгов он предатель
Там конечно есть еще кандидатуры, но не думаю, что много
и по такому критерию, такой жирный гусь
Задается вопрос
как же воруют, которые под защитой вышиваты?
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Як що маячню адвоката перекласти на людську мову, то це звучить приблизно так:
"Шановні журналісти приходьте на засідання. Будемо макати прокурорських у їхнє лайно по самі вуха. Що з цього вийде не знаю, але буде цікаво."
Приблизительно будет как фильме .("БерегисьАвтомобиля")
Ковбой входит в салун подходит к бармену, заказывает бутылку виски, выпивает ее, и просит бармена разбудить его в 5 утра. Утром его будят, он садиться на лошадь, скачет в другой городок. Там находит другой салун, заходит, и опять заказывает бутылку виски. Ему говорят "Мы, черных не обслуживаем!" Ковбой смотрит в зеркало и : От черт! В предыдущем отеле не того ковбоя разбудили.
В стране зажигает
Наш Вечерний ЗЕ Квартал!