 Проверку моей декларации неожиданно начали, чтобы отстранить меня от аудита НАПК и финансирования партий, - член Счетной палаты Дидык

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

Дидык в частности курирует направление НАПК. Проверку законности использования средств на аппарат НАПК и на финансирование партий, осуществляемую НАПК, он предложил провести во втором полугодии 2019 года. Однако глава Счетной палаты взамен предложил перенести это мероприятие на первое полугодие, что, по мнению Дидыка, было связано с тем, что в таком случае на Счетную палату могла влиять тогда еще действующая Верховная Рада, большинство партий из которой получают госфинансирование.

"Но я настаивал, так как считал, что правильно было бы провести аудит уже после президентских и парламентских виборов. Тогда мы еще не знали, что будут внеочередные выборы в Верховную Раду, они должны были состояться осенью", - сказал Дидык.

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Он настаивает на том, что его хотят отстранить от курирования процесса проверки НАПК.

"В частности, в марте я получил сообщение НАПК о том, что в отношении меня началась полная проверка декларации. Причем получил по электронной почте. Я соответствующим письмом обратился в НАПК по поводу предоставления мне объяснений, на основании чего по мне была начата полная проверка. А когда наконец пришел ответ, встретился с Мангулом и задал ему вопрос, не считает ли он, что принимая решение по единственному из девяти членов Счетной палаты о полной проверке, у них не возникает со мной конфликта интересов. Они знали заранее о том, что мы планируем проверять их. На официальном сайте с декабря прошлого года висит объявление, и там указано, кто ответственен за проведение аудита в НАПК... Он мне объяснил, что якобы система автоматически отбирает по каким рисковыми пунктами в декларации".



По словам члена Счетной палаты, он до сих пор не получил объяснения, что именно системе не понравилось в его декларации: "Кроме того, по процедуре, чтобы такая проверка прошла, за нее должны проголосовать члены НАПК. Я спрашивал у председателя НАПК, информировал ли он своих коллег на заседании перед голосованием о том, что у них может быть потенциальный конфликт интересов со мной. Он сказал, что не информировал. Кстати, я такой же вопрос задал другому члену НАПК, о том, было ли ему известно, что по мне принято решение о полной проверке, а я с аудитом должен выйти к НАПК. Ответ также был отрицательным".

"Я считаю, что меня оказывается давление, чтобы заблокировать проверку НАПК, на финансирование которого из госбюджета в течение трех лет выделено более полумиллиарда гривен, и политических партий (за три года финансирование составило более 1,5 млрд грн), среди которых остались БПП "Солидарность "(почти 400 млн грн) и "Оппозиционный блок" (почти 243 млн.), - подытожил Дидык.

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Кроме того, по информации Дидыка некоторые члены Счетной палаты также пытаются отстранить его от аудита НАПК и госфинансирования партий. Очередная такая попытка может состояться в скором времени:

"В общем проверка началась в июне. А чтобы меня от нее отстранить, отправили на военные сборы. Кроме того, началась еще одна интересная история. Гражданин по фамилии Курило обратился в Счетную палату с запросом о предоставлении ему информации по моим поручениям, которые я подписал по программам проверки НАПК.



Ему быстро предоставили ответ за подписью председателя Счетной палаты. Впоследствии от этого же гражданина поступили письма в правоохранительные органы и членам Счетной палаты. В первом случае он настаивает на привлечении меня к ответственности, а коллег просит отстранить меня от проверки НАПК, а вместе с ней - и политических партий, и провести повторное контрольное мероприятие, которым бы занималась уже другой человек.



Я узнал о просьбе отстранить опять же случайно, от одного из коллег. Официально мне этого никто не сообщил. К тому же, по моей информации, человека с такими данными не существует. Но отдельные мои коллеги почему-то хотели срочно провести внеочередное заседание, чтобы решить вопрос о моем отстранении. Не получилось - потому что не было кворума, часть членов Счетной палаты в отпуске. И насколько мне известно, уже во вторник Пацкан, который должен вернуться из отпуска, планирует провести еще одно, по тому же поводу.



Нацполиция, а именно Департамент защиты экономики, как мне стало известно от одного из коллег, тоже оперативно отреагировал на обращение гражданина и уже проводит расследование".

Полное интервью с Андреем Дидыком читайте ЗДЕСЬ.