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 Политика Украины
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Все про:контрабанда (1798) корабль (1207) суд (22459) Херсон (590)

 Херсонский суд арестовал судно "Мрия-Вилга", которое поставляло топливо для подразделений ЧФ РФ, - прокуратура АРК

Сегодня Херсонский апелляционный суд удовлетворил апеляцию прокуратуры АР Крым на определение Херсонского городского суда об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об аресте судна "Мрия-Вилга".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщает прокуратура АР Крым.

"Определение Херсонского городского суда отменено, на судно наложен арест", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в г. Херсон на судне "Мрия", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов. В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

Подробнее о ситуации вокруг судна "Мрия-Вилга" читайте в статье Юрий Бутусова "Почему "Мрию-Вилгу" пытаются сегодня спасти от ареста в Херсоне?".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судно "Мрия-Вилга", поставлявшее топливо для подразделений ЧФ РФ, может вести к схемам Медведчука, - InformNapalm

Херсонский суд арестовал судно Мрия-Вилга, которое поставляло топливо для подразделений ЧФ РФ, - прокуратура АРК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143567
 
   
 Топ комментарии
 
русские братья не переживайте , сейчас зебилы возьмут парламент и реформируют суды и вам вернут судно Херсонский суд арестовал судно "Мрия-Вилга", которое поставляло топливо для подразделений ЧФ РФ, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 9695
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Воно ж, окрім "Дякую!" "Дуже дякую!" "Я вас почув, дуже дякую", більш нічого не спроможне сказати. Папуга, і той більше фраз знає!

І ще : я вибачаюсь, вибачте, будь ласка і зпазіба!
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А чому Мрія? Це не скрепно вживати бандерівське слово.
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Воно ж, окрім "Дякую!" "Дуже дякую!" "Я вас почув, дуже дякую", більш нічого не спроможне сказати. Папуга, і той більше фраз знає!

І ще : я вибачаюсь, вибачте, будь ласка і зпазіба!
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А ще "абир-валг", "ещё парочку" та "дай папироску, у тебя трусы в полоску".
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Зате річка Волга тут зкріпною азірівкою - "Вілга" Херсонський суд заарештував судно "Мрія-Вілга", яке постачало паливо для підрозділів ЧФ РФ, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 5213
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Да потому что у судна уже украинский владелец, он и сменил название.
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Та й Вилга, якось з скрєпой не стикується.
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Ось що каже Вікі.
Деревня названа по имени реки Вилга. Слово «вилга» родственно финскому valkea и означает «белый». Основана красными финнами в 1930-е годы. Во время Великой Отечественной войны с сентября 1941 года находилась в финской оккупации.[2].
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"Прокуратора Крыма не из Крыма" может теперь получать премии: ЧФ РФ остался без топлива.
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русские братья не переживайте , сейчас зебилы возьмут парламент и реформируют суды и вам вернут судно Херсонский суд арестовал судно "Мрия-Вилга", которое поставляло топливо для подразделений ЧФ РФ, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 9695
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Кому вернут? Это судно принадлежит украинской компании.
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***, наша прокуратура арестует даже дождь который периодически идёт в крыму принося воду, но только ни в коем случае тех кто заработал на этих поставках.
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