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 В Украине среди абитуриентов востребованы международные специальности, в Британии - медицина и бизнес, - Деркач

В Украине самое большее количество заявлений в вузы подали на международные специальности. В Британии же лидируют специальности связанные с медициной, биологическими науками и бизнесом.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ написал украинский бизнесмен и Кандидат экономических наук Александр Деркач.

"Любопытно сравнить приоритеты в выборе специальности у нас и в стране, которая занимает вторую строчку рейтинга высшего образования в мире", - отметил бизнесмен.

В Украине 170 тысяч выпускников подали 900 тысяч заявлений в вузы. 

Самое большее количество заявлений, а соответственно, и самые высокие проходные баллы были на специальности: "Международное право", "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студи" и "Международные экономические отношения".

В Британии же система поступления отличается от украинской. Абитуриенты за полгода до сдачи выпускных экзаменов подают заявки в пять выбранных вузов. Пишут эссе, прикладывают результаты предыдущих экзаменов и прогноз от своей школы по будущим экзаменам. Университеты это всё рассматривают и присылают вызов. Или отказывают. 

Из 5 нужно выбрать два и отправить подтверждение. Зачисление происходит по результатам A-level, который выставляется по итогам сдачи экзаменов в двух последних классах школы или колледжа. Их количество зависит от предмета. Например по математике, это 12 полуторачасовых письменных экзаменов. По экономике, четыре и тд. В этом году было 300 тысяч выпускников и полтора миллиона заявок.

По количеству поданных заявок в Британии лидируют такие специальности: "Медицина", "Биологические науки" и "Бизнес". 

По словам автора, данная статистика дает обильную почву для анализа и отвечает на вопрос родителей, какие специальности популярны сегодня в мире.

Источник: https://censor.net.ua/n3143564
 
 
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Незабаром ці міжнародники торгуватимуть сємками на базарі, як і різні юрЬІстЬІ-ЬІканамістЬІ-менеджери.
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Все решили пойти в политику)) Ну а чего нет? Сейчас в раду пролезло полно говна ,всякие танцоры, акторы, певцы, музыкатны и остальной сброд.
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Нічого дивного, просто порівняйте зарплати в медицині в Британії і в нас...
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В успішних країнах вищу освіту здобувають 20 % випускників, а в нас певно всі 60-70%.
Тому і бачиш об'яви - потрібний продавець на торгову точку з вищою освітою.
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наші випускники юридичних вузів, наприклад, рідко хто може скласти позовну заяву. Більше того, сумніваюсь, що суддя, який розбирає в суді спори по договорам сам зможе написати договір.
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Глупо сравнивать Украину и Великобританию, потому что у нас просто уничтожена промышленность всеми этими антиукраинскими режимами (добил ее шоколадка,а задача зельцмана окончательно закрепить статус отсталой агроколонии с проданной землей) и соответственно молодежь просто не видит смысла и перспектив идти на технические специальности, а Великобритания это мощный финансовый центр куда выводят деньги мародеры со всего мира (в том числе и из Украины), так что у нас просто разная структура экономики и там соответственно востребованы бизнес специальности (ну и судя по всему медработники неплохо получают в силу больших доходов населения в целом и дорогого медобслуживания).
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