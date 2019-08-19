 В Украине среди абитуриентов востребованы международные специальности, в Британии - медицина и бизнес, - Деркач

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ написал украинский бизнесмен и Кандидат экономических наук Александр Деркач.

"Любопытно сравнить приоритеты в выборе специальности у нас и в стране, которая занимает вторую строчку рейтинга высшего образования в мире", - отметил бизнесмен.

В Украине 170 тысяч выпускников подали 900 тысяч заявлений в вузы.

Самое большее количество заявлений, а соответственно, и самые высокие проходные баллы были на специальности: "Международное право", "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студи" и "Международные экономические отношения".

В Британии же система поступления отличается от украинской. Абитуриенты за полгода до сдачи выпускных экзаменов подают заявки в пять выбранных вузов. Пишут эссе, прикладывают результаты предыдущих экзаменов и прогноз от своей школы по будущим экзаменам. Университеты это всё рассматривают и присылают вызов. Или отказывают.

Из 5 нужно выбрать два и отправить подтверждение. Зачисление происходит по результатам A-level, который выставляется по итогам сдачи экзаменов в двух последних классах школы или колледжа. Их количество зависит от предмета. Например по математике, это 12 полуторачасовых письменных экзаменов. По экономике, четыре и тд. В этом году было 300 тысяч выпускников и полтора миллиона заявок.

По количеству поданных заявок в Британии лидируют такие специальности: "Медицина", "Биологические науки" и "Бизнес".

По словам автора, данная статистика дает обильную почву для анализа и отвечает на вопрос родителей, какие специальности популярны сегодня в мире.