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 Оккупанты ограничили выезд студентам и выпускникам общеобразовательных учреждений с территории ОРДЛО, - ГУР

российское оккупационное командование пытается предотвратить снижение укомплектованности личным составом подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные ГУР Минобороны.

Так, по данным украинской разведки, с начала августа с.г. стремительно выросло количество российских военнослужащих, желающих уволиться с военной службы, в т.ч. из-за введения командованием ВС РФ жесткого контроля проведения мероприятий боевой подготовки и приостановление выплат дополнительных средств за выполнение боевых задач в условиях "режима прекращения огня".

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"В то же время в населенных пунктах на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, по информации ГУР, противником очередной раз начата масштабная агитационная кампания по призыву на военную службу мужчин из числа местного населения. При этом для предотвращения уклонения юношей от этого "призыва", российские оккупационные администрации ограничили выезд за пределы оккупированных территорий студентов и выпускников общеобразовательных учебных заведений", - сообщил Гуцуляк.

Источник: https://censor.net.ua/n3143563
 
 
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а кто будєт растраєвать маладую рєспублику ? па вашєму
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Сидишь такой..топишь за узкий мир и тут бац повестка....
Мама......
Караул....
Поехал я в Украину к хунте учится!!!))))))
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Їх 5 років вчили ненавидіти Україну, а ви давайте їм вищу освіту.
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Да и кацапов там полно. Я сам охренел,хотя и дончанин.Только щас понял,что объяснять им бестолку - они воспринимают это как наезд на их родину. - Поэтому - только силой этих мудаков гнать.Понаезжали ,твари. Я сам наполовину ,кацап...Но ненавижу их строй и менталитет.
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Нефиг к бендерам ездить. Сидите в своей дыре до скончания века.
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Ох лол.
Там нет и никогда не было призыва на воинскую службу, призывников как минимум не во что одеть, нечем снарядить и некуда отправлять служить.
И ГУР это прекрасно знает.
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ШТА??? Ты наркоман что ли, боевики на Донбассе зачастую снаряжены лучше наших войск.
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