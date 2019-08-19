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Все про:Киевская область (1729) контрразведка (136) СБУ (13742) наемники РФ (912)

 "Разочаровался и уехал": контрразведка СБУ на Киевщине разоблачила наемника РФ, воевавшего на Донбассе

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили в Киевской области бывшего боевика террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В ходе досудебного расследования следователи СБУ установили, что в 2014 году житель Харцызска три месяца проходил "военную службу" в одном из незаконных вооруженных формирований (НВФ. - Ред.) так называемой "ДНР". В составе НВФ злоумышленник выполнял функции охранника штаба, дислоцированного в родном городе. Боевик участвовал в военных учениях, которые проводились с личным составом кадровыми военнослужащими вооруженных сил РФ. Главарями террористической группировки он также привлекался к дежурствам на блокпостах и ​​боевому дежурства на позициях вблизи линии разграничения. Мужчина быстро разочаровался в "идеалах" террористов и почти два года работал на шахте, после чего решил переехать в Киевскую область", - говорится в сообщении.

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Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника в одном из районов Киевской области правоохранители обнаружили дополнительные доказательства его противоправной деятельности - несколько мобильных телефонов и компьютерную технику, содержащие переписку, связанную с участием в террористической организации.

Следователи СБУ сообщили наемнику РФ о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник полностью признал свою вину и дал обличительные показания о присутствии кадровых российских военных на временно оккупированных территориях. Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве, процессуальное руководство в котором осуществлялось прокуратурой Киевской области, завершено, материалы дела с обвинительным актом переданы в суд для рассмотрения по существу.

Разочаровался и уехал: контрразведка СБУ на Киевщине разоблачила наемника РФ, воевавшего на Донбассе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143562
 
 
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Так это же он по приглашению зебилов приехал за украинским паспортом "Разочаровался и уехал": контрразведка СБУ на Киевщине разоблачила наемника РФ, воевавшего на Донбассе - Цензор.НЕТ 6049
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в 2014 году житель Харцызска три месяца проходил "военную службу" в одном из незаконных вооруженных формирований (НВФ. - Ред.) так называемой "ДНР. Мужчина быстро разочаровался в "идеалах" террористов и почти два года работал на шахте, после чего решил переехать в Киевскую область" Источник: https://censor.net.ua/n3143562
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2014 - найомнік РФ
2015-2016 - шахтьор
2017 - переїхав у Київську область
То ти називаєш зебілом нашого сивочолого миролюбного рехворматора?
Да как ти смєєш Петра Олексійовича, етого гєніального чєловєка (с) со всємі удобствамі, називати такими распослєдніми словами?
Агєнт крімля ти, - ось ти хто! Кацапська консєрва і шатун, расшатующій лодку!
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На заретушированное фото можно поставить фото ватника ЗЕленского
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кієвскай хунти уже нєт тєпєрь можна свабодна єздіть
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Да к сожалению пока ещё много остались представители киевской хунты , вот когда будет новый парламент и кабмин тогда да , спокойно смогут кацапские военные ездить по приглашению зебилов за украинскими паспортами , а может прямо в посольствах Украины в россии смогут их получать "Разочаровался и уехал": контрразведка СБУ на Киевщине разоблачила наемника РФ, воевавшего на Донбассе - Цензор.НЕТ 9441
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Від тебе ************ дуже тхне ******. Давай за порєбрік
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Її ніколи і не було, строки по 2-3 роки террористам та ще й знижку у 50% у вигляді закону савченко, а бо взагалі умовні терміни почали давати саме при "патріоті" вальцмані, і амністія террористам прописана в мінскій капітуляції. Так що ватному зелцману можна взагалі нічого не міняти, шоколадка зробив усе для того щоб вата та террористи почувалися в Україні "як вдома".
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Всі, як затримані, то охоронці. А хто ж тоді вбиває наших хлопців і дівчат?
В кишеню йому три гранати і 2 кіло наркоти і в хату, якщо не в змозі задокументувати його криваві злочини.
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Так там прибажанні і без наркоти можна строк наматати на меньш 10-15 років - створення та участь у НВФ, незаконне повадження зі зброєю та ************, посягання на майно, свободу та життя людини (усе це можна йому інкримінувати після того як він зізнався в тому що стояв на блок-постах, а це означає що він зупиняв та затримував авто та людей). Було б бажання в першу чергу у керівництва держави, а ні у "патріота" шоколадки, ні тим паче у ватного зельцмана його немає.
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Сотрудничает со следствием?? Дать медальку... "Розчарувався і поїхав": контррозвідка СБУ на Київщині викрила найманця РФ, який воював на Донбасі - Цензор.НЕТ 9132
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Пару лет условно, ведь он же "штаб охранял и на блок постах стоял", а еще дал "ну очень ценные" обличительные показания о присутствии кацапских войск на Донбассе, которых так не хватало нашим следователям, а к таким "наши" правоохранительные органы и суды ну очень лояльно относятся.
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