 "Разочаровался и уехал": контрразведка СБУ на Киевщине разоблачила наемника РФ, воевавшего на Донбассе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"В ходе досудебного расследования следователи СБУ установили, что в 2014 году житель Харцызска три месяца проходил "военную службу" в одном из незаконных вооруженных формирований (НВФ. - Ред.) так называемой "ДНР". В составе НВФ злоумышленник выполнял функции охранника штаба, дислоцированного в родном городе. Боевик участвовал в военных учениях, которые проводились с личным составом кадровыми военнослужащими вооруженных сил РФ. Главарями террористической группировки он также привлекался к дежурствам на блокпостах и боевому дежурства на позициях вблизи линии разграничения. Мужчина быстро разочаровался в "идеалах" террористов и почти два года работал на шахте, после чего решил переехать в Киевскую область", - говорится в сообщении.
Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника в одном из районов Киевской области правоохранители обнаружили дополнительные доказательства его противоправной деятельности - несколько мобильных телефонов и компьютерную технику, содержащие переписку, связанную с участием в террористической организации.
Следователи СБУ сообщили наемнику РФ о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник полностью признал свою вину и дал обличительные показания о присутствии кадровых российских военных на временно оккупированных территориях. Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве, процессуальное руководство в котором осуществлялось прокуратурой Киевской области, завершено, материалы дела с обвинительным актом переданы в суд для рассмотрения по существу.
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2014 - найомнік РФ
2015-2016 - шахтьор
2017 - переїхав у Київську область
То ти називаєш зебілом нашого сивочолого миролюбного рехворматора?
Да как ти смєєш Петра Олексійовича, етого гєніального чєловєка (с) со всємі удобствамі, називати такими распослєдніми словами?
Агєнт крімля ти, - ось ти хто! Кацапська консєрва і шатун, расшатующій лодку!
В кишеню йому три гранати і 2 кіло наркоти і в хату, якщо не в змозі задокументувати його криваві злочини.