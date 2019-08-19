 С начала суток наемники РФ четыре раза обстреляли позиции ВСУ, ранен один украинский воин, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом в ходе традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, ночью в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил оккупанты вели прицельные обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Новотроицкого и Водяного, а утром противник вел обстрел из гранатометов в районе Талаковки и Павлополь.

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"К сожалению, с начала текущих суток, по имеющейся информации, один украинский воин получил ранения в результате вражеских обстрелов. Наш защитник эвакуирован в военный мобильный госпиталь", - сказал Гуцуляк