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 С начала суток наемники РФ четыре раза обстреляли позиции ВСУ, ранен один украинский воин, - Минобороны

С начала текущих суток, 19 августа, подразделениями Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом в ходе традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, ночью в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил оккупанты вели прицельные обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Новотроицкого и Водяного, а утром противник вел обстрел из гранатометов в районе Талаковки и Павлополь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь с украинской стороны нет, – штаб ОС

"К сожалению, с начала текущих суток, по имеющейся информации, один украинский воин получил ранения в результате вражеских обстрелов. Наш защитник эвакуирован в военный мобильный госпиталь", - сказал Гуцуляк

Источник: https://censor.net.ua/n3143561
 
 
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А мы стреляли по кацапским войскам или пусть там так и стоят себе ?
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Достигнутое перемирие продолжает свирепствовать
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Помните такой канал Штирлиц?
Зайдите и посмотрите когда была последняя атака на свинособак.
Правильно. 3 месяца назад. Еще при Порохе. При наркоманской ЗЕленой Сопли ни одной атаки. Только поражения и смерти украинских бойцов.
https://www.youtube.com/channel/UCR6KkyVO_4ZgX-HwIhCRgQg/videos
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Ще пару місяців такого перемир'я і можно буде домовлятися десь посередині.
Якраз десь біля пам'ятника "птаху посередині Дніпра" біля моста Патона в Києві.
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