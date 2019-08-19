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 Политика Украины
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Все про:отставка (2442) Богдан Андрей (135) Офис Президента (61)

 В Офисе Президента не смогли оперативно найти заявления об отставке Богдана и других членов команды Зеленского. ДОКУМЕНТ

В Офисе Президента Украины не смогли в течение недели найти заявления об отставке специалистов, пришедших вместе с Владимиром Зеленский и Андреем Богданом, о наличии которых после скандала с "отставкой" Богдана заявлял сам Президент.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Українські новини". Журналисты этого издания отправили в Офис Президента запрос с просьбой предоставить копии документов.

"Принято решение о продлении срока рассмотрения указанного запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления", - говорится в ответе ОПУ.

В Офисе Президента не смогли оперативно найти заявления об отставке Богдана и других членов команды Зеленского 01

Напомним, 2 августа после скандала с якобы увольнением по собственному желанию главы Офиса Президента Андрея Богдана чиновник заявил, что в самом начале работы написал заявление об увольнении. "Заявление писал, все писали", - сказал Богдан.

В тот же день эту информацию подтвердил сам президент Зеленский. Он отметил, что может при необходимости показать обществу заявления на увольнение от членов своей команды.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Нам не нужны СМИ, чтобы общаться с обществом, - Богдан. ВИДЕО

"Українські Новини" добавляют, что в Офисе Президента долго не могут найти не только заявления членов его команды об отставке. Так, в ответе на еще один запрос журналистам заявили, что не могут найти подготовленный в ОПУ и проаннотированный самим Зеленский законопроект о рынке земли, а также программу визита и состав делегации, которая сопровождала Зеленского в поездке в Турцию 7-8 августа 2019 года.

В Офисе Президента не смогли оперативно найти заявления об отставке Богдана и других членов команды Зеленского 02

Также на Цензор.НЕТ: Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3143559
 
 
 Топ комментарии
 
А заявления самого Зе об отставке там нет ?
Жаль.
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По ходу, сцену на відео зіграли, дублів декілька зробили, а реквізит просто викинули. За доброю акторською звичкою. Це ж актори, що Ви від них хочете? Свою роботу вони добре роблять. Зефани задоволені, отже грають добре. 😁
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И как вам дальше жить с таким президентом,порохососы ?
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Будєм вас вєшать вмєсте с наркоманом на одной бєрьозє.
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Не сцы...переживем...мы еще с вами зебобиками вместе посмотрим как этот презЕдент в Ростов бежать будет..толпой...со своей гоп компанией...
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Зуб даси, як твій кумир, чи вже нічого давати? ☺
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Даси - це українською, малорос! 😁 Погуглив би спочатку перед тим, як запитання дурне давати. 😀
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Мне жаль порохоботов терь они на ближайшие 5 лет они терпилы
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То бишь ты считаешь..что предыдущие пять лет ты был терпилой？😀
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ЖЕЛАНИЕ ЖеЛАТЬ УВОЛИТЬСЯ И НЕ БЫЛО В Офисе Президента не смогли оперативно найти заявления об отставке Богдана и других членов команды Зеленского - Цензор.НЕТ 3490 бюмажки сожгли..... В Офисе Президента не смогли оперативно найти заявления об отставке Богдана и других членов команды Зеленского - Цензор.НЕТ 9591
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А заявления самого Зе об отставке там нет ?
Жаль.
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...за власним бажанням з моменту бажання - че они там курят?
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А в чем собственно брехня. Примером я сейчас настрочу заявление, выложу его в инет, а потом передумаю, порву и не подам. В чем брехня то будет состоять. ИМХО глупости это все.
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Брехня в том, что Зе пообещал показать заявления по первому требованию. И не показал.
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а працівники ОПи певно відпочивають на морях, не всі присутні.
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Я таки наверное что-то пропустил. А когда и кому Зеленский их обещал показать? Желательно ссылку на это его заявление. Лично я считаю что это все буря в стакане воды. Ничего не значащий флуд.
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Ссылка есть в этой статье для вас специально выделена жирным шрифтом . и таки вы правы всё . что идёт от презедента это ни чего не значащий флуд
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Тем не менее от этого, как Вы сказали флуда, во многом зависит каким будет будущее страны.
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"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или Президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - заявил Зеленский.
Глава государства уточнил, что на сегодня не подписывал это заявление на увольнение Андрея Богдана.
Также Президент отметил, что при необходимости может показать обществу заявления на увольнение от членов его команды.

Ну и что стоит заявление, если оно не подписано. Просто бумажка - не более.
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Виходить, вони набренькали про те що всі працівники ОПи написали заяви про звільнення ?
А вкид заяви зробив сам Богдан - потролив "порохоботів".
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Не слишком ли много "шуток" от официальных лиц?
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а чого чекати від дурників - лише дурощів.
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Неужто трудно было написать, задним числом? Может в отказ пошли сотрудники??? Верится с трудом. Какая-то странная хрень, с этим Богданом. По крайней мере- эта история. с заявой странная от начала и по сей день. И вовсе неизвестно чем завершится, ведь роют заинтересованные лица, похоже.
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К тому же до сих пор не понятно откуда эта заява появилась. Да и смысл ее обсуждать то...
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Їзраїльська бидлота ЗЕбілів нашим хлібом гидує

В Офисе Президента не смогли оперативно найти заявления об отставке Богдана и других членов команды Зеленского - Цензор.НЕТ 6316
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Ніколи не страждал антисемітизмом. Думаю, стримаюсь і цього разу. Але, чорт забирай, це важко(
Наш хліб на землю ?
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Так ЗЕлины хозяева приехали, единокровные. А тут ГОИ какой-то хлеб подсунули не кошерный. В Офисе Президента не смогли оперативно найти заявления об отставке Богдана и других членов команды Зеленского - Цензор.НЕТ 7929
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Заявление на увольнение с открытой датой - намордник...
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...о наличии которых ... заявлял сам Президент.


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Зелемойский и не обещал, что будет выполнять функции президента, которые прописаны в Конституции, он собирался быть презедентом... презентовать только зубы...
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Пописять пописял..но опять не попал...😀
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Кравчук намекнул, что членов вооруженного преступного сообщества олигарха Порошенко нужно разоружить и судить, а в случае сопротивления ликвидировать как особо опасных преступников.
Первый Президент считает, что столько горя, крови, слез матерей и невиданной жестокости ради власти и доллара он не видел даже во времена правления красного советского режима:
«Я знал Порошенко давно, но никогда не догадывался, что он настолько кровожадный. Он готов на все ради доллара. Он должен быть изолирован или ликвидирован, иначе история повторится и во второй раз он утопит всю страну в крови молодых ребят», - говорит Кравчук.
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Лахта, это тебе Пригожин написал или лично *****?
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Куча ресурсов в ГУГЛ нашел. Есть и кацапские, но наши- тоже.
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Вроде бы- не фейк. Кравчук что-то знает??? Интересно, что именно? Подождем 24-е августа? А что остается делать???
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Хлопчик, это тебе, свиннорылый обосранный репоед , дали такую методичку, аль сам придумал? А не боишся по городу ходить? А то вдруг Порох выскочит из подворотни в кастрирует тебя. Ты там осторожно, ходи короткими перебежками, на тебя Порох и его кровожадная банда уже начала охоту. Запасись памперсами, быдло обосранное.
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Знову збрехали узеленського? Ну, це вже традиція, навіть не дивуюсь.
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Не нашли заяву , то пусть новую заяву напишет...
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Та как-же он напишет новую заяву, он-же буквы не все знает. Эту заяву, что на фотке, писали всем оффисом.
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Порохососи негодують.А вот при Петрі мародероввчі...любий каприз і миттю,як зараз пам'ятаю.Шучу . Не е було такого,але 8% запевнять,що так і було.
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Тётя Роза

@Anakoyher

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- Изя, если человек играет на рояле руками, то он пианист. А если мудями? - Мудозвон?
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