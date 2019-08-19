 В Офисе Президента не смогли оперативно найти заявления об отставке Богдана и других членов команды Зеленского. ДОКУМЕНТ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Українські новини". Журналисты этого издания отправили в Офис Президента запрос с просьбой предоставить копии документов.
"Принято решение о продлении срока рассмотрения указанного запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления", - говорится в ответе ОПУ.
Напомним, 2 августа после скандала с якобы увольнением по собственному желанию главы Офиса Президента Андрея Богдана чиновник заявил, что в самом начале работы написал заявление об увольнении. "Заявление писал, все писали", - сказал Богдан.
В тот же день эту информацию подтвердил сам президент Зеленский. Он отметил, что может при необходимости показать обществу заявления на увольнение от членов своей команды.
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"Українські Новини" добавляют, что в Офисе Президента долго не могут найти не только заявления членов его команды об отставке. Так, в ответе на еще один запрос журналистам заявили, что не могут найти подготовленный в ОПУ и проаннотированный самим Зеленский законопроект о рынке земли, а также программу визита и состав делегации, которая сопровождала Зеленского в поездке в Турцию 7-8 августа 2019 года.
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Жаль.
Глава государства уточнил, что на сегодня не подписывал это заявление на увольнение Андрея Богдана.
Также Президент отметил, что при необходимости может показать обществу заявления на увольнение от членов его команды.
Ну и что стоит заявление, если оно не подписано. Просто бумажка - не более.
А вкид заяви зробив сам Богдан - потролив "порохоботів".
Наш хліб на землю ?
Первый Президент считает, что столько горя, крови, слез матерей и невиданной жестокости ради власти и доллара он не видел даже во времена правления красного советского режима:
«Я знал Порошенко давно, но никогда не догадывался, что он настолько кровожадный. Он готов на все ради доллара. Он должен быть изолирован или ликвидирован, иначе история повторится и во второй раз он утопит всю страну в крови молодых ребят», - говорит Кравчук.
вообще то такие заявы незаконны
Тётя Роза
@Anakoyher
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- Изя, если человек играет на рояле руками, то он пианист. А если мудями? - Мудозвон?