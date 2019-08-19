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 Политика Украины
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 Реформа образования в Украине должна ускориться и расшириться, - представитель Всемирного банка Кахконен

Директор Всемирного банка (ВБ) по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен считает, что реформа образования в Украине должна ускориться и расшириться.

В частности, Кахконен заявила, что приветствует начало в Украине реформы образования и считает это очень позитивным шагом для страны, отметив при этом необходимость активизации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Реформа сейчас на хорошем старте и она двигается в правильном направлении, но, по нашему мнению, несмотря на то, что вы очень старательно работали на протяжении последнего года, реформа образования должна ускориться и расшириться для того, чтобы получить те результаты, которые мы все ожидаем", - сказала она на образовательном форуме "Всеукраинская августовская конференция" в понедельник в Киеве.

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Кахконен отметила, что по результатам анализа реформы образования за последний год, у Украины есть шесть вызовов, которые необходимо урегулировать. В частности, по мнению представителя ВБ, Украина тратит на реформу образования больше, чем большинство стран Европы, но результаты отстают.

"Это означает, что эффективность и результативность расходов на образование должно улучшаться", - констатировала Кахконен.

Она также отметила неравенство в результатах образования разных по статусу учреждений.

Кроме того, считают в ВБ, необходимо работать с профстатусом педагогов и возможностями их профессионального развития.

По словам Кахконен, в Украине качество высшего образования в последние годы снижалось, а количество вузов преувеличено по сравнению со студенческой аудиторией.

Среди прочего, она отметила, что действующая модель финансирования образования не соответствует качеству, прозрачности и эффективности, а также не базируется на результатах, что необходимо решать.

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"Много украинцев, к сожалению, не довольны качеством и прозрачностью образования. Коррупция и слабая академическая добропорядочность, особенно в системе высшего образования, влияет на качество и ценность образования", - сказала региональный директор ВБ.

В связи с этим ВБ рекомендует Украине пересмотреть подходы к финансированию высшего образования, обеспечить финансовую доступность образования, проводить мониторинг, информирование и обмен данными, осуществлять коммуникационную кампанию для усиления подотчетности реформы образования.

"Мы готовы поддержать правительство, Министерство образования, всех вас, для того, чтобы ускорять и расширять реформы, которые вы уже проводите в образовании", - заявила она, отметив, что ВБ готовит инвестпроект по поддержке реформирования образования старших классов и высшего образования.

Источник: https://censor.net.ua/n3143558
 
 
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нах оно надо это образование! купил диплом в переходе, нарисовал военный билет младший лейтенант, устроился на работу нач СБУ. или- получил левый диплом полуюриста, сплясал на сцене, сбацал на рояле без рук, и вперед в ***********. какой же дурак после тпакого будет пыхтеть 5 лет в ВУЗе.
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Мало того, что будешь минимум 5 лет пыхтеть, так еще есть все шансы получать на уровне технички (без образования) Реформа образования в Украине должна ускориться и расшириться, - представитель Всемирного банка Кахконен - Цензор.НЕТ 3194
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Щоб мало заробляти, потрібно багато вчитись. Лозунг часів сесере.
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Ну вот все и стало на свои места:если Всемирный банк взялся за реформу украинского , образования - ему просто крышка, особенно вышке. Что мы и наблюдаем последние года. Постепенное превращение Украины в банановую республику. Похоже, судьба этой территории и этого народа таки решена.
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"количество вузов преувеличено по сравнению со студенческой аудиторией", есть предлагается сократить количество вузов. Это правильно. Главное, чтобы государственные университеты оставили. А коммерческая шелупонь просто разложила систему образования, нивелировала ее.
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Нет, Кроль, будет как раз наоборот. Вот увидишь, процессы уже идут, я немного в курсе.
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На что намек? На сокращение количества коммерческих вузов? "количество вузов преувеличено по сравнению со студенческой аудиторией". Реформа образования в Украине должна ускориться и расшириться, - представитель Всемирного банка Кахконен - Цензор.НЕТ 3639 Это было бы правильно.
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главное, чтобы государственные вузы не ликвидировали.
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А де знайти компетентних реформаторів, бо в министерстві засідає радянський секонд-хенд.
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Это значит сделать такое ЗНО, чтобы никто суммы балов на набрал и вся молодежь свалила на Запад. Преподы на тплантации. Ну а пенсы без напряга сами собой зачистятся. И смотришь - вот она территория и простор!
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Ця Сату часом не з совків? Тоді теж так казали: ускоріть, расшіріть, углубіть, улучшіть, догнать, пєрєгнать і прочая, прочая.
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