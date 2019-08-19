 ГПУ "тормозит" строительство мемориала Героев Небесной сотни, - Вятрович

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

По словам Вятровича, все, что зависит от Института национальной памяти и Музея Революции Достоинства - сделано: проведены конкурсы и утвержден бюджет.

"Сделано очень много: мы провели конкурсы, получили бюджет, полностью все подготовили и подошли вплотную к тому, чтобы реализовывать мемориал. Но, к сожалению, из-за странной позиции прокуратуры сейчас остановили сооружения", - заявил Вятрович.

"В прошлом году мы получили ответ прокуратуры, что нужно еще два месяца и после этого мы сможем начать строить мемориал. Это было в июле 2018-го. Мы считаем, что очень неправильно делает прокуратура, которая ставит выбор: или память, или результаты следствия", - сказал он.

Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, в свою очередь сообщил, что сейчас следователи подают дополнительные ходатайства и, соответственно, проводятся следственные действия (по делу о расстрелах на Майдане. - Ред.). Соответственно, пока продолжаются следственные действия - строительство мемориального комплекса откладывается.

Напомним, в мае 2019 года на ул. Институтской в Киеве собрались около 20 человек, в том числе родственники погибших во время расстрелов в феврале 2014 года. Они требовали отложить строительство Мемориала Героев Небесной Сотни до завершения следственных действий по делам расстрелов на Майдане.

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