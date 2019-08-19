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Все про:Мемориал (98) Вятрович (210) Небесная Сотня (261)

 ГПУ "тормозит" строительство мемориала Героев Небесной сотни, - Вятрович

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович говорит, что возведение мемориала Героев Небесной сотни тормозится из-за "странной" позиции прокуратуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

По словам Вятровича, все, что зависит от Института национальной памяти и Музея Революции Достоинства - сделано: проведены конкурсы и утвержден бюджет.

"Сделано очень много: мы провели конкурсы, получили бюджет, полностью все подготовили и подошли вплотную к тому, чтобы реализовывать мемориал. Но, к сожалению, из-за странной позиции прокуратуры сейчас остановили сооружения", - заявил Вятрович.

"В прошлом году мы получили ответ прокуратуры, что нужно еще два месяца и после этого мы сможем начать строить мемориал. Это было в июле 2018-го. Мы считаем, что очень неправильно делает прокуратура, которая ставит выбор: или память, или результаты следствия", - сказал он.

Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, в свою очередь сообщил, что сейчас следователи подают дополнительные ходатайства и, соответственно, проводятся следственные действия (по делу о расстрелах на Майдане. - Ред.). Соответственно, пока продолжаются следственные действия - строительство мемориального комплекса откладывается.

Напомним, в мае 2019 года на ул. Институтской в Киеве собрались около 20 человек, в том числе родственники погибших во время расстрелов в феврале 2014 года. Они требовали отложить строительство Мемориала Героев Небесной Сотни до завершения следственных действий по делам расстрелов на Майдане.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГПУ завершила следствие по еще одному делу Майдана: Экс-замначальника МВД обвиняется в превышении власти, что привело к гибели участников Революции Достоинства

Источник: https://censor.net.ua/n3143557
 
 
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Не будет уже никаких мемориалов небесной сотни при зебилах , при зебилах будут памятники защитникам Донбасса от " киевской хунты ". Будут мемориалы гиви захарченко моторолле и остальным
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Не терплю зебилов, но если они отменят строительство буду им благодарен.
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Странньіе у Вас гей предпочтения...А кого Вьі любите? Комуняк?
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И правильно делает, потому что вы хотите не мемориал строить, а бюджет подоить, а заодно и историческую часть Киева исковеркать.
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Майдан к исторической части Киева отношения не имеет?
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Бугагага, ти в Києві на майдані хоч раз був??? Історична частина? І що ж там історичного, із старих будівель на Майдані аж одна консерваторія....
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Мені здається в такому виді як вулиця зараз з портретами і квітами принесеними людьми, ліпше ніж якийсь бездушний камінь поставлений офіційно. Тим більше що рослідування досі триває, почекають нехай.
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Олександр Воробєй настроен саркастически.

14 ч.

Більшість моїх фб-друзів мабуть знають, що ми виробляємо ножі під брендом Blade Brothers Knives
Займатися цим я почав наприкінці 2014 року, коли оговтався від поранення в Пісках під Донецьком. Ну як оговтався - почав ходити і одразу взявся до роботи.
Наразі в нас вже є певна репутація та визнання, про нас багато разів виходили сюжети на телебаченні, частину ножів ми віддаємо в армію, частину продаємо за кордон - чудові ножі, одним словом, сам ними користуюся ГПУ "тормозит" строительство мемориала Героев Небесной сотни, - Вятрович - Цензор.НЕТ 9098

Оскільки наш колектив на 50% складається з ветеранів АТО, то я не здивувався, коли Veterano Service нас запросив взяти участь у ІІ Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі «Там, де ми - там Україна», а саме на виставку ветеранських бізнесів в рамках цього форуму.
Звичайно, я зрадів, бо організатори - Міністерство у справах ветеранів, відомі благодійні фонди, + підтримка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та РНБО України. На виторг можна не сподіватися, але піар мусив бути норм.
І ось зараз я дізнався, що нашу участь "не підтвердили" з міркувань безпеки. Короче - захід може відвідати президент України, а тут небєзопасний я зі своїми ножами.
Ви знаєте, я не серджуся, не злюся, не ображаюся, я чото ржу)
Хочу подякувати всім журналістам, громадським діячам та політикам, які мужньо не побоялися спілкуватися зі мною на виставках та інших заходах, де я виставляв наші ножі!
Також хочу подякувати МВС за те, що в 2014 видали мені автомат, ПМ та гранату - розумію, що там президента Зеленського не було і ризик був мінімальний, але все одно дякую за довіру!
Я звик покладатися на власні сили і не маю ніякої протекції чи допомоги від держави або ще когось, я навіть пільгами убд не користуюся. Але коли ветеранів не пускають на ветеранський форум з міркувань безпеки - це просто смішно ГПУ "тормозит" строительство мемориала Героев Небесной сотни, - Вятрович - Цензор.НЕТ 9098
Я тепер апасний вєтєран!
Щоб підтримати апасних ветеранів, став вподобайку Blade Brothers Knives. Там чудові ножі!
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Порошенко, Турчинов, Парубий и Яценюк заказали убийства Небесной Сотни.
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ОЛЬГІНСЬКИЙ Х..НЮ СПИ..ДІВ І ПОБІГ ДАЛІ СРАТИ.. ГПУ "гальмує" будівництво меморіалу Героїв Небесної Сотні, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 6460
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якщо врахувати,що Єс(ВЯТРОВИЧ У ПЕРЕДВИБОРЧОМУ СПИСКУ) ЗОВСІМ не БПП(ЛУЦЕНКО БУВ ПРИЗНАЧЕНИЙ КОАЛІЦІЄЮ БПП-НФ),ТО ЗРОЗУМІЛЕ ЗДИВУВАННЯ ГПУ "гальмує" будівництво меморіалу Героїв Небесної Сотні, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 4792
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