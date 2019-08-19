 ГПУ "тормозит" строительство мемориала Героев Небесной сотни, - Вятрович

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".
По словам Вятровича, все, что зависит от Института национальной памяти и Музея Революции Достоинства - сделано: проведены конкурсы и утвержден бюджет.
"Сделано очень много: мы провели конкурсы, получили бюджет, полностью все подготовили и подошли вплотную к тому, чтобы реализовывать мемориал. Но, к сожалению, из-за странной позиции прокуратуры сейчас остановили сооружения", - заявил Вятрович.
"В прошлом году мы получили ответ прокуратуры, что нужно еще два месяца и после этого мы сможем начать строить мемориал. Это было в июле 2018-го. Мы считаем, что очень неправильно делает прокуратура, которая ставит выбор: или память, или результаты следствия", - сказал он.
Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, в свою очередь сообщил, что сейчас следователи подают дополнительные ходатайства и, соответственно, проводятся следственные действия (по делу о расстрелах на Майдане. - Ред.). Соответственно, пока продолжаются следственные действия - строительство мемориального комплекса откладывается.
Напомним, в мае 2019 года на ул. Институтской в Киеве собрались около 20 человек, в том числе родственники погибших во время расстрелов в феврале 2014 года. Они требовали отложить строительство Мемориала Героев Небесной Сотни до завершения следственных действий по делам расстрелов на Майдане.
Но Вьі не ответили.
14 ч.
Більшість моїх фб-друзів мабуть знають, що ми виробляємо ножі під брендом Blade Brothers Knives
Займатися цим я почав наприкінці 2014 року, коли оговтався від поранення в Пісках під Донецьком. Ну як оговтався - почав ходити і одразу взявся до роботи.
Наразі в нас вже є певна репутація та визнання, про нас багато разів виходили сюжети на телебаченні, частину ножів ми віддаємо в армію, частину продаємо за кордон - чудові ножі, одним словом, сам ними користуюся
Оскільки наш колектив на 50% складається з ветеранів АТО, то я не здивувався, коли Veterano Service нас запросив взяти участь у ІІ Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі «Там, де ми - там Україна», а саме на виставку ветеранських бізнесів в рамках цього форуму.
Звичайно, я зрадів, бо організатори - Міністерство у справах ветеранів, відомі благодійні фонди, + підтримка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та РНБО України. На виторг можна не сподіватися, але піар мусив бути норм.
І ось зараз я дізнався, що нашу участь "не підтвердили" з міркувань безпеки. Короче - захід може відвідати президент України, а тут небєзопасний я зі своїми ножами.
Ви знаєте, я не серджуся, не злюся, не ображаюся, я чото ржу)
Хочу подякувати всім журналістам, громадським діячам та політикам, які мужньо не побоялися спілкуватися зі мною на виставках та інших заходах, де я виставляв наші ножі!
Також хочу подякувати МВС за те, що в 2014 видали мені автомат, ПМ та гранату - розумію, що там президента Зеленського не було і ризик був мінімальний, але все одно дякую за довіру!
Я звик покладатися на власні сили і не маю ніякої протекції чи допомоги від держави або ще когось, я навіть пільгами убд не користуюся. Але коли ветеранів не пускають на ветеранський форум з міркувань безпеки - це просто смішно
Я тепер апасний вєтєран!
Щоб підтримати апасних ветеранів, став вподобайку Blade Brothers Knives. Там чудові ножі!