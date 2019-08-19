 15 млн грн. на жилье для переселенцев остались неосвоенными, - Тука

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель главы МинВОТ Георгий Тука, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас сейчас остаются около 15 млн грн неиспользованных средств по программе обеспечения временным жильем переселенцев, которую в быту окрестили "50 на 50", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Тука отметил, что депутаты местных советов в основном игнорировали участие в данной программе.

"К сожалению, со стороны государства внимания для решения таких проблем недостаточно, а иногда я сталкивался даже с тем, что госорганы, привыкнув к многолетней помощи международных партнеров, самоустранились", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Количество зарегистрированных переселенцев за год сократилось почти на 120 тысяч человек