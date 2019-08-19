 Странно, когда коллектив выбирает себе ректора, - нардеп от "Слуги народа" Бабак предлагает избирать руководителей вузов на конкурсах

"Это больной вопрос, и его нужно решать... Я за открытые конкурсы, я больше склоняюсь к этому. Для меня немножко странно, когда коллектив выбирает себе ректора...", - сказал Бабак в комментарии "Интерфакс-Украина" в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, он констатировал, что необходимо определиться в том, кто такой ректор вуза и какой у него функционал.

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"Большинство вопросов, которые решает ректор, - это менеджерские вопросы", - добавил представитель партии "Слуга народа".

Бабак также считает, что у ректоров в контракте должны быть прописаны показатели, которые он должен выполнять, а в противном случае будет проводиться новый конкурс.

В целом, он отметил, что на сегодняшний день высшее образование требует реформирования.

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"С высшим образованием необходимо что-то делать. У нас уже деградация высшего образования на очень серьезном уровне, и многие университеты выглядят просто как фабрики дипломов", - добавил Бабак.