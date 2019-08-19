 23-летний военнослужащий застрелил соседа по общежитию в Киевской области, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области

Трагедия произошла вчера, 18 августа, в с. Залесье Броварского района.

"Между двумя мужчинами, которые совместно проживали в общежитии произошел конфликт. Тогда, злоумышленник совершил четыре выстрела в сторону оппонента. Одна из пуль попала потерпевшему в грудь. От полученных травм 29-летний мужчина скончался в реанимации", - сказано в сообщении.

Как отметили в полиции, в результате осмотра места происшествия было обнаружено и изъято кустарно изготовленное оружие, как вещественное доказательство, а также одежда со следами вещества бурого цвета. Они будут направлены в соответствующие экспертизы.

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Злоумышленник, 23-летней военнослужащий, задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Под процессуальным руководством Военной прокуратуры Дарницкого гарнизона открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Следствие продолжается.