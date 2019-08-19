 Зарплата педагогов в 2020 году повысится от 20 до 70%, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая конференцию "Новая украинская школа: вызовы и перспективы образовательной реформы".

"Образование определяет и настоящее, и будущее. Тема образования и педагогов должна оставаться доминирующей в Украине. Очень важно, чтобы приоритетность образования была сохранена. В частности, по оплате труда педагогов. Этим летом мы приняли решение о том, чтобы заменить оплату труда, сделать ее более современной, что позволит повысить заработную плату уже в 2020 году для украинских учителей от 20 до 70%. Особенно это должно коснуться молодых учителей ", - отметил Гройсман.

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Напомним, ранее Гройсман сообщил, что минимальная зарплата в 2020-м может достичь 5500 грн, средняя – до $620 в течение 2 лет.