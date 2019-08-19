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 Политика Украины, Экономика
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Все про:зарплата (1891) Гройсман (4846) учитель (292)

 Зарплата педагогов в 2020 году повысится от 20 до 70%, - Гройсман

Со следующего года в Украине будет внедрена новая система оплаты труда педагогов, поэтому размер учительских зарплат возрастет от 20 до 70%.

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая конференцию "Новая украинская школа: вызовы и перспективы образовательной реформы".

"Образование определяет и настоящее, и будущее. Тема образования и педагогов должна оставаться доминирующей в Украине. Очень важно, чтобы приоритетность образования была сохранена. В частности, по оплате труда педагогов. Этим летом мы приняли решение о том, чтобы заменить оплату труда, сделать ее более современной, что позволит повысить заработную плату уже в 2020 году для украинских учителей от 20 до 70%. Особенно это должно коснуться молодых учителей ", - отметил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин поднимет на 10% зарплаты учителям, должностные оклады которых не повысили в 2018 году

Напомним, ранее Гройсман сообщил, что минимальная зарплата в 2020-м может достичь 5500 грн, средняя – до $620 в течение 2 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3143549
 
   
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Исходя из брехливости Гройсмана зарплату повысят на 2%, а может и понизят в следующем году. Так как брешет Гройсман брешет только Порошенко. они оба это умеют делать на высшем уровне.)
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казалось би до чого тут порошенко Зарплата педагогів у 2020 році підвищиться від 20 до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6646 а ні положєно что би бил громоатвод !
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Порошенко -это все что мы сейчас имеем или не имеем.
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а ответственность за повышение на 2% в следующем году на Гройсмане будет ?
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Стесняюсь спросить, Царь Гройсман, Ясно Солнышко, из своих сокровищниц будет доплачивать с 20% до 70%, что так громко кукарекает?
Или это будут народные деньги из бюджета, которые пойдут не на увеличение в 3 раза зарплат бездельникам-депутатам и министрам с заместителями и их домработницам/водителям, а потратят первый раз по назначению? Зарплата педагогів у 2020 році підвищиться від 20 до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2771 Зарплата педагогів у 2020 році підвищиться від 20 до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7563
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Итак что нам дали 100 дней ЗЕленой Сопли: тарифный геноцид останется, война останется, Ахметов не сядет.
Только пришлось отведать говна: Сепары на свободе, долг растет, Бене нарезали долю малую, мир с нас ржёт, Портнов банкует.
Одна радость недоноскам - Пороху портят нервы.
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бот, ваша тупая херня уже заколебала

тарифы установило правительство парашенко, которое до сих пор в кабмине
война остановиться может только после исчезновения или Украины, или рабсии
ахметову все энергокомпании отдал парашенко
судьи, отпустившие сепаров, назначены парашенко
в долг берет кабмин парашенко - маркарова хвасталась недавно новым кредитом
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На!
Тримай зескот сліпий,кого привели до влади і хто грабував не по-дитячому і продовжує грабувати далі.Як там корєш зєлі по бізнесу Бадоєв на дербюджеті,не муляє?

Зарплата педагогів у 2020 році підвищиться від 20 до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8813
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Ну і ? Коломойський вирішив зайнятися агробізнесом? Буде такий же рук, як і з криворізьким Арселором. Заперечиш? Маєш аргументи? 😀
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Ти знаєш, що це таке???!! Це - позика! Під немалий за світовими мірками відсоток! Віддавати хто буде? Бєня? Бадоєв? Зєлєнскій, який податки платив у кіпрську казну? Та тобі все рівно. Головне - Порошенка посадити.. Так?
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почему 100 дней Зеленский не выгоняет порошенковских судей и не назначает красивых судей ?
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ПРОЦЕС зміни СУДДІВ запустили реформи ПОРОШЕНКО він триватиме не менше 6років і це НЕЗВОРОТНЬО Зарплата педагогів у 2020 році підвищиться від 20 до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1649 а ти і досі ще цього не второпав??
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Так з тих 43, що він показово на камеру вигнав під час турне по Україні, звільнилося лише 3. Інші наче й нічого не помітили. 😊
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ничего сейчас еще Верховный Суд Украины откажет правительству Гройсмана в удовлетворении касационной жалобы на отмену постановление Окружного суда г. Киева об отмене постановлении № 315 о повышении тарифов на газ вот тогда мы посмеемся и посмотрим сколько олигархов потеряют денежек полученных незаконным путем
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ідійоте... ТАРИФ це ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ ЦІНИ!!! а не ціна... тариф підняти-опустити -посунути НЕМОЖЛИВО!!! це правила чи ФОРМУЛА!!
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ВВАЖАЮЧИ що в Україні зараз 8.37учня на одного вчителя (в США 15.. в ФРН12 а в часи совка було 13учнів на вчителя).. ЧАС ВЖЕ ПРОВОДИТИ НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕСТУВАННЯ ВЧИТЕЛІВ і 30%(150тис!!!) їх ЗВІЛЬНЯТИ за проф-непригодність... Зарплата педагогів у 2020 році підвищиться від 20 до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5029
А ті хто залишуться ЗМОЖУТЬ отримувати достойні зарплати.
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увольнять учителей - это мудро
можно ещё врачей пинком под зад. чтоб твою статистику не портили
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та ти МУДРА ЛЮДИНА!! в Україні і 25%"лікарів" ЗАЙВІ вони тупо отримують жебрацьку зряплату з БЮДЖЕТА щоб мати можливість брати ХАБАРІ.. і Службовців 30% ЗАЙВІ!!..
ЗВІЛЬНЕННЯ цих дармоїдів НІЯК не позначиться а ні освіті.. а ні на здоров'ї а ні на керованості адміністрацій.. АЛЕ ЗМЕНШИТЬ РАСХОДИ з БЮДЖЕТА на 5-6МІЛЬЯРДІВ!!! та + ті"бувші" так чи іначе почнуть щось собі заробляти і ДОДАДУТЬ до бюджета ще 1-1.2млрд грн ЩОРІЧНО..
ЧИ ТИ з мішпухі зєльоної шмарклі яка і боїться закономірного фіналу "сосіалізьма"шлємазлів?
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Да? Интересная математика.

Учитель дошкольных заведений (воспитатель) - ясельная группа 25 детей вместо 15, рассчитанных по закону.

Учитель начальных классов - 36 детей вместо 25-30, рассчитанных по закону.

Сколько там за границей положено? В садике - 5-10 детей на одного воспитателя, в начальных классах - 15 детей на одного учителя.
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в Україні грошова одиниця гривня. 4000₴
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Давно хотів запитати виборців Зеленського. Скажіть, а навіщо ви поміняли тих, хто робив ті ж самі речі, але тільки добре, на тих, хто робить ті ж самі речі, але тільки х@ево?
Навіщо ви поміняли хорошу систему на точно таку ж, але х@евою?
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При Порошенке не было хороших систем. Все были хреновыми.
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Воровали из бюджета хорошо - единственная отлаженная система.
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Грейся.ты уже ничего больше не внедришь,а внедрят тебе и очень скоро
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***, Грося взялся выполнять то что к якобы обещаниям Зеленского приписывают. Зарплата педагогов в 2020 году повысится от 20 до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6447
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Шо за нах?
А где же обещанные 4000 дол?
Як не мама?
Як пишов на х?

Ла ЗЕбобы?))))
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минимальная зарплата в 2020-м может достичь 5500 грн, Источник: https://censor.net.ua/n3143549
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і шо за ті капєйкі мона купіть в 20-ом гаду???
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і яким жопоруким придурком треба бути, щоб не знайти роботу з платнею вище мінімалки
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Не сомневаюсь, что премьер "у Зеленского" обеспечит выполнение предвыборных обещаний - 4000 $ в месяц......на школу!!!
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Скорее каждому учителю...по губам!)))
На больше они не заслужили...
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Показушная афера с домиками для военных!
22.07.2019 Роман Доник0--- афера, ВСУ, вторая линия, жилой модуль, Зеленский, Минобороны, мобильный модуль, мобильный психолого-диагностический комплекс, первая линия, передовая
Роман Доник

Афера с домиками для военных, которые представил Зеленский. В общем, поузнавал я тут по поводу этих домиков.
Заказывала их (разработку и изготовление) Национальная гвардия для проживания при охране второй-третьей линии. Помните, в 15 году строили вторую линию. Так вот, там до сих пор Нацгвардия ее охраняет. Как положено, все УБДшники. Люди, далекие от войны и от реалий, заказывали для людей, далеких от войны. Но кто-то в МО решил ох*енно прогнуться под ЗЕ и пролоббировал закупку этого технического чуда. В общем, решили еще и показать это все человеку, далекому от войны. Все ж после умывальников и печек в Станичке поняли, что он нихрена не понимает.
Для нормальной работы этого модуля нужно:Зарплата педагогів у 2020 році підвищиться від 20 до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 24
Зарплата педагогів у 2020 році підвищиться від 20 до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5664

1. Электричество. В домике 1 кондер 2-2,5 кВт. Два обогревателя по 2 кВт (2х2 кВт = 4 кВт). И бойлер. Я не смог узнать мощность, но бойлер на 50 литров в среднем 1.5-2 кВт.
2. Вода. Емкости для хранения не предусмотрены. Вода нужна подключаемая и под давлением. То есть водопровод.
3. Яма. Для установки домика нужно под сортир и слив воды выкопать яму глубиной 3,5 метра. Потом это нужно откачивать и вывозить.
Вот это все добрище и отправили в 53-ю бригаду, приказав установить, чтобы можно было сделать красивую картинку.
А теперь представьте это все на первой линии.
Начнем со света - его в 99 из 100 случаев на первой линии нет. Или тянут за пару километров волонтерские кабели, или генераторы. Для работы этого чуда нужно минимум генератор 5 кВт, а зимой все 7 кВт. А топливо? Кто-то считал топливо? А как его списывать?
Вода. Ее нет в 100 случаях из 100. Но какой-то могучий военачальник из МО сказал, что все х*ня - будем бить скважины.
Яма. Лопатой такую яму не выкопать. Нужна тяжелая техника. Очень тяжелая, потому что 3,5 метра - это много. К этому добавится и сам домик. А теперь представьте, на виду у боевиков куча техники копает яму и закапывает какой-то зеленый ящик. Сколько минут пройдет между тем, как заметят, и первым разрывом мины? Да, думаю минуты две. А через 10 ударит ствольная артиллерия.
Если этот домик не закапывать, то эта жестянка из УСБ или МДФ ни от чего не защищает. Еще какой-то военачальник предложил обложить по бокам габионами. А крышу? А тут проблема. Военачальник не подумал, что в крышу может прилететь 152 мм на фугасном заряде.
Вот такой вот домик выдало на-гора МО по дорученню президента за пару недель.
Помните мобильный психолого-диагностический комплекс? Так вот, он уже почти два года не сделан. А знаете почему? Потому что их нужно всего 4-8 штук. На них денег ни украсть и ни распилить. А то, что они стоят как это говно, которое подсунули Зеленскому, но решают проблему аватаров, суицидников и прочих категорий людей, которым нельзя служить, так это никого не интересует.
Эпоха бідності скінчилась. Они просто будут 3,14дить наши деньги.
И да, чуть не забыл. То, в каком состоянии приехали эти домики в зону ООС, - это тема отдельного поста. Пока могу сказать, что в нерабочем. На днях буду в 53-й - пощупаю руками.
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Зебил, так кто выделил финансирование под проектирование таких домиков, кто утвердил проект и начал производство?
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Гройсман это фашист. К стенке эту тварь
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да скажи просто в цифрах сколько будет минимальная зп педагога одним предложением и все зачем муму по тазику гонять
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Все класс! Правда то, за что когда то сьели Табачника, Гринкевич сделала молча - позакрывала школы в селах и пошла даже еще дальше - в городах из школ поделала девятилетки, поувольняв учитилей. И этим летом точно так же во всех школах украины прошло массовое увольнение учитилей с работы.
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Опять врёт .
Вроде бы и Пэдро ушли , а он всё остановиться не может .
Лучше бы про Роттердам+ рассказал , как он с Пэдром через банк-прокладку Ахметку обул , да и нас всех заодно .
Всё равно ведь Гонтарева в Лондонском суде всё расскажет.
Покаялся бы , облегчение бы вышло ...
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Бабак ляпнул про 4000, давайте еще тысячу раз это скажем, чтоб до тошноты было
Лучше бы другие обещания так же отслеживали.
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